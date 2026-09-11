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Médico de mentira na internet? Governo descobre 97 perfis de IA dando conselhos de saúde no YouTube

Avatares criados por inteligência artificial vendem receitas e soluções sem comprovação científica, colocando em risco pacientes com doenças crônicas no Brasil e no mundo

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:00

Consultar o registro profissional nos portais dos conselhos de medicina é o caminho mais seguro para evitar golpes de saúde.
Consultar o registro profissional nos portais dos conselhos de medicina é o caminho mais seguro para evitar golpes de saúde. Crédito: Crédito: Ilustração,IA

Uma força-tarefa do governo federal acionou o Google para derrubar 97 canais no YouTube que usavam profissionais de saúde falsos gerados por IA para promover tratamentos sem comprovação científica. Os perfis miram principalmente o público idoso e vendem e-books e produtos milagrosos. A ação conjunta envolve a Advocacia-Geral da União (AGU), a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e o Ministério da Saúde. O perigo real é a troca de remédios controlados por tratamentos sem eficácia.

Quando a promessa de cura vira um risco de vida

Imagine uma pessoa idosa que sofre com diabetes ou pressão alta e, ao navegar no celular, encontra um "médico" de jaleco, com voz calma e postura confiável, dizendo que existe um chá ou suplemento capaz de curar a doença. Parece um alívio, mas é uma armadilha.

O grande perigo acontece quando o paciente acredita nessa promessa e para de tomar os remédios passados pelo médico de verdade. Interromper um tratamento de saúde por conta própria pode causar problemas graves e imediatos, como infartos, AVCs e crises renais.

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Hoje em dia, criar uma pessoa falsa no computador ficou impressionantemente fácil. Os criminosos usam programas de inteligência artificial para inventar um rosto perfeito, colocar um jaleco e simular um consultório ao fundo.

Eles usam uma voz artificial para ler textos prontos e convencer quem está assistindo a comprar "soluções mágicas". No fim das contas, a intenção nunca foi cuidar da sua saúde, mas sim fazer você clicar em um link e gastar dinheiro com produtos sem nenhuma comprovação científica.

O que fazer para não cair nessa cilada digital?

Nunca mude sua medicação ou comece um tratamento apenas porque viu um vídeo na rede social. Se você ou alguém da sua família encontrar um perfil recomendando curas milagrosas na internet, desconfie imediatamente.

Para saber se o profissional do vídeo realmente existe, faça uma busca rápida:

Consulte o CRM: acesse o site do Conselho Regional de Medicina (CRM) do seu estado ou o portal do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Busque pelo nome: digite o nome ou o número do registro do médico para confirmar se ele é real e habilitado para clinicar.

Fale com seu médico: na dúvida, leve o vídeo para o seu posto de saúde ou médico de confiança antes de tomar qualquer atitude.

Tags:

Governo Federal Youtube Médicos Inteligência Artificial

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