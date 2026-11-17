BOLETO EM DIA

MEI terá perdão automático de dívidas do INSS em janeiro, mas atraso no DAS pode trazer a cobrança de volta

Medida vale para débitos vencidos até 13 de outubro de 2026. Quem segue como microempreendedor deve pagar em dia as guias referentes a janeiro a junho de 2027. Receita Federal

Matheus Marques

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:59

O cancelamento atinge apenas a parte destinada ao INSS dentro do boleto mensal Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) Crédito: (Banco de imagem/Freepik)

O perdão das dívidas previdenciárias do Microempreendedor Individual (MEI), criado pelo pacote Prospera MEI e regulamentado pela Lei Complementar 238/2026, sancionada em outubro, passará a valer automaticamente a partir de 1º de janeiro de 2027. Segundo a Receita Federal, o empreendedor não precisará fazer nenhuma solicitação para ter cancelados os débitos do INSS vencidos até 13 de outubro de 2026, mesmo que os valores já estejam parcelados ou em cobrança.

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O que será perdoado e o que continua sendo cobrado

O cancelamento atinge apenas a parte destinada ao INSS dentro do boleto mensal Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) com vencimento até 13 de outubro de 2026, o que corresponde, em regra, aos meses até agosto de 2026, incluindo juros e multas.

Já os impostos estadual e municipal cobrados na mesma guia, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), não entram no perdão e continuam devidos aos estados e prefeituras. Quem possui parcelamento formado apenas pelas dívidas previdenciárias perdoadas terá o acordo encerrado automaticamente pela Receita.

Se o parcelamento incluir também valores de ICMS e ISS, o órgão fará o recálculo sem necessidade de pedido, mas os valores pagos anteriormente não serão devolvidos.

Cuidado para não perder o benefício

Para manter o perdão, quem continuar registrado como MEI precisará pagar em dia o boleto mensal dos meses de janeiro a junho de 2027. Se houver atraso nesse período, o benefício será cancelado e toda a dívida antiga voltará a ser cobrada. Essa regra não vale para quem já deu baixa no CNPJ ou deixou de ser MEI

Quem tem ação na Justiça

Segundo a Lei Complementar 238/2026, quem estiver discutindo essas dívidas na Justiça precisará desistir do processo judicial e apresentar um requerimento para conseguir o cancelamento do débito.

Declaração anual segue obrigatória e INSS vai avaliar aposentadoria

A entrega da declaração anual do microempreendedor, a DASN-Simei, continua obrigatória inclusive de anos anteriores atrasados, mas as contribuições do INSS declaradas nos meses perdoados não serão cobradas. A Receita Federal também enviará ao INSS a lista dos débitos cancelados para que o órgão analise a contagem desses meses no tempo de contribuição para aposentadoria e outros benefícios.