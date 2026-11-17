COMPROVAÇÃO DE RENDA DIGITAL

Menos papelada na hora do empréstimo com o novo extrato do FGTS da Caixa

Trabalhador já pode liberar o histórico de depósitos dos últimos 12 meses direto pelo celular para agilizar financiamentos e comprovar vínculo empregatício

Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:07

FGTS Crédito: Agência Brasil

Quem já tentou financiar um imóvel, comprar um veículo ou solicitar um empréstimo sabe bem o tamanho da dor de cabeça que é reunir pilhas de contracheques e documentos impressos. Para reduzir essa burocracia, a Caixa Econômica Federal liberou uma função que transforma o extrato digital do FGTS em um comprovante rápido de renda e vínculo empregatício.

Como usar o extrato digital do FGTS para comprovar renda sem burocracia 1 de 8

Com a novidade, o próprio trabalhador autoriza o banco a consultar o histórico de depósitos direto no sistema oficial. Em vez de baixar arquivos em PDF ou enfrentar filas para autenticar papéis, a checagem acontece de forma eletrônica, encurtando o tempo de análise na mesa de crédito e acelerando a resposta sobre financiamentos.

Como o histórico do último ano ajuda quem busca crédito

Na prática, a consulta funciona como um atestado de regularidade financeira. O banco verifica os depósitos realizados nos últimos 12 meses, o que ajuda especialmente quem trocou de emprego há pouco tempo ou precisa provar continuidade nos rendimentos para facilitar a análise de crédito junto às instituições financeiras.

Apesar da abertura para análise, o bolso do trabalhador continua protegido. A instituição financeira enxerga apenas a movimentação recente dos depósitos mensais, enquanto o saldo total acumulado na conta permanece restrito exclusivamente ao titular.

Passo a passo gratuito e controle na palma da mão

Para utilizar o serviço, basta acessar o aplicativo oficial do FGTS ou comparecer a uma agência da Caixa, sem nenhum custo. O próprio cliente escolhe qual instituição, entre as já habilitadas no sistema, terá permissão para visualizar os dados.

O acesso dura no máximo 90 dias e expira sozinho ao fim desse período. Caso o trabalhador desista do negócio ou feche contrato com outra empresa antes do prazo, basta entrar no aplicativo ou procurar uma agência da Caixa para cancelar a autorização. Especialistas em proteção de dados orientam liberar o acesso apenas a bancos com negociação real em andamento, lembrando que as informações já coletadas seguem protegidas pelas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).