TENDÊNCIA

Mercado de cervejas wellness cresce mais de 60% e aposta em bebidas sem álcool e com proteína

Bebidas ganham espaço em corridas de rua e acompanham mudança no consumo

Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:33

'Portfólio Wellness': cervejas sem álcool, com baixas calorias e proteicas tiveram crescimento de 60% na Ambev Crédito: Divulgação

Zero álcool, menos calorias, proteína e a presença cada vez mais frequente em eventos esportivos: o mercado das cervejas está apostando em uma nova forma de consumir as bebidas — e os números já começam a mostrar a força disso.

Quem participou da Maratona Salvador, no mês passado, teve uma mostra desse novo contexto: na principal corrida de rua do estado, além da medalha e da banana, os corredores que terminavam a prova também recebiam uma cerveja sem álcool.

'Portfólio Wellness': cervejas sem álcool, com baixas calorias e proteicas tiveram crescimento de 60% na Ambev 1 de 7

A mudança acompanha uma diversificação do mercado, que busca atender a diferentes preferências e ocasiões de consumo. Apenas no segundo trimestre de 2026, o portfólio Wellness da Ambev cresceu mais de 60%. Já no Zé Delivery, os produtos dessa categoria correspondem a 7% do volume vendido pela plataforma.

“O movimento wellness acontece no mundo inteiro, então não é de hoje que as pessoas estão cada vez mais interessadas em manter uma saúde em dia, esportes, lazer”, diz o gerente de Marketing Regional da Ambev, Renan Zampieri.

Na última sexta-feira (9), a empresa e a Academia da Cerveja levaram essa discussão a Salvador com o Cheers to Moderation, experiência realizada na Mali. O encontro reuniu jornalistas, influenciadores e convidados em uma programação com bate-papo, atividade funcional e gastronomia.

Os eventos esportivos são uma parte importante desse novo cenário. “Esse ano a gente fez parte da Maratona de Salvador, a gente vem se aproximando cada vez mais dos esportes, então sim, a tendência é que a gente esteja ainda mais presente”, adianta Renan.

Portfólio

A expansão desse portfólio aponta para um mercado com alternativas cada vez mais diversas. A proposta é ampliar as possibilidades de escolha para diferentes momentos e preferências, mantendo a informação e o consumo responsável no centro da discussão.

A estratégia faz parte de uma agenda que a Ambev afirma desenvolver há mais de 20 anos para promover o consumo responsável. Segundo a companhia, foram investidos mais de R$ 1,4 bilhão em iniciativas relacionadas ao tema na última década.

“Nunca antes na história a gente fez cerveja sem álcool tão boa quanto a gente faz agora”, afirma a especialista Carol Loureiro, da Academia da Cerveja. “A cerveja é feita tal qual uma cerveja comum vai passar pela mosturação, vai passar pela fermentação e, no final, a gente vai retirar o álcool”, explica.

Entre as opções disponíveis estão cervejas como Skol Zero Zero, que tem zero álcool, zero açúcar e 12 calorias, e Brahma 0.0%. A Corona Cero, por sua vez, é patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos, reforçando a presença da categoria no universo esportivo.

Outra novidade é a Spaten Pro, cerveja sem álcool que contém 10 gramas de proteína. O produto foi desenvolvido após cinco anos de pesquisa e mais de 100 protótipos. O portfólio inclui ainda marcas como Stella Pure Gold e Michelob Ultra, associadas a propostas de equilíbrio e moderação.

“Cerveja é social, então a gente está em ambientes sociais, as pessoas estão bebendo cerveja, o brinde é sempre compartilhado. Agora tem essa opção de estar ali também socializando com os amigos, socializando com a família e tomando uma cerveja boa e uma cerveja sem álcool”, acrescenta Carol.