A CONTA DO ABANDONO

Mesmo pagando pensão, pai ou mãe pode ter de indenizar filho por abandono afetivo

Lei prevê reparação pela falta de convivência e assistência afetiva, mas condenação depende de provas da omissão e dos danos causados

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:36

Omissão parental vira ato ilícito civil e abre caminho para indenizações na Justiça. Crédito: Vika Glitter, Pexels

A previsão expressa de indenização por abandono afetivo em caso de omissão parental entrou em vigor com a sanção da Lei nº 15.240/2025, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A norma enquadra o abandono afetivo como ato ilícito civil passível de reparação financeira na Justiça. O debate ocorre em um país com 12,3 milhões de mães solo, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), embora essa condição não signifique, por si só, abandono afetivo pelo outro genitor.



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Ao caracterizar a omissão dos pais no dever de convivência como ilícito civil, a legislação estabelece a possibilidade de compensação pelos danos causados aos filhos. A indenização depende da comprovação dos requisitos da responsabilidade civil. Mais do que punir o descaso, a medida expõe a sobrecarga histórica que recai sobre as mães solo, especialmente as mulheres negras, forçadas a equilibrar jornadas duplas sem rede de apoio nem compartilhamento de obrigações.



Lei 15.240 torna obrigatória a presença ativa dos pais

A responsabilidade civil dos pais ganha contornos mais claros com a conceituação formal da "assistência afetiva". O texto legal determina que o amparo parental vai muito além do depósito mensal da pensão alimentícia e exige a participação efetiva na formação e no cotidiano do filho.

Para estar em conformidade com a lei do abandono afetivo, o genitor deve cumprir obrigações práticas e continuadas:



Convivência periódica: manter contato ou visitas periódicas que permitam acompanhar o desenvolvimento do filho.

Acompanhamento no desenvolvimento: participar da formação moral, escolar e psicológica.

Apoio em momentos decisivos: orientar e estar presente diante de dificuldades do dia a dia.

Presença física quando solicitada: atender, sempre que possível, aos pedidos espontâneos de presença feitos pela criança ou pelo adolescente.

O descumprimento injustificado desses deveres pode fundamentar uma ação de indenização por abandono afetivo contra o responsável ausente. No caso de crianças e adolescentes, a ação pode ser proposta por meio de seu representante legal, com assistência de advogado ou da Defensoria Pública. A condenação, porém, não é automática: depende da comprovação da omissão, do dano e da relação entre eles.



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Omissão paterna empurra mães solo para trabalho informal

A falta de compartilhamento da rotina de cuidados não compromete apenas a saúde emocional dos filhos; ela também pode dificultar a vida econômica das mulheres. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) revela as dificuldades de inserção das mulheres chefes de família no mercado de trabalho. No final de 2024, apenas 53,6% dessas mulheres estavam ocupadas ou procurando emprego, considerando tanto o trabalho formal quanto o informal.



Entre as mulheres chefes de família ocupadas, 40,3% atuavam na informalidade, enquanto a taxa de desemprego do grupo chegava a 6,8%. Dados complementares da FGV, referentes a 2022, indicam que 72,4% das mães solo viviam em domicílios compostos apenas por elas e seus filhos, sem outros parentes ou agregados.



Mães solo chefiam 12,3 milhões de lares no Brasil

Total de mães solo: 12,3 milhões de mulheres (30% das chefes de família).

Perfil racial: 53% das mulheres chefes de família são negras.

Presença única: 72,4% das mães solo viviam apenas com seus filhos, segundo levantamento da FGV com dados de 2022.

Desigualdade de renda: rendimento médio das mães solo 41% menor que o dos homens na mesma configuração familiar.

A disparidade reflete um gargalo estrutural no país. Embora as mulheres tenham assumido a chefia da maioria dos lares brasileiros (51,7%, representando 41,3 milhões de mulheres responsáveis por domicílios), o rendimento médio das mães sem cônjuge chega a ser 41% inferior ao de homens na mesma configuração familiar.

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Indenização cobre danos, mas exige políticas públicas contínuas

Especialistas em direito de família alertam que a busca por indenização por abandono afetivo na esfera judicial busca reparar os danos causados aos filhos pela omissão parental, mas não resolve o problema sozinha. A via indenizatória não substitui políticas públicas permanentes para conter a vulnerabilidade social.



Para ampliar a autonomia das mães solo, os dados do Ibre/FGV sobre as desigualdades no mercado de trabalho reforçam a importância de medidas estruturais, como a ampliação da oferta de creches públicas em tempo integral, programas de capacitação voltados a chefes de família e maior flexibilidade das jornadas de trabalho no setor privado.



Quando cabe indenização por abandono afetivo? Tire as dúvidas

Pai pode ser processado por abandono afetivo?

Sim. A legislação enquadra a omissão no dever de cuidado e convivência como ato ilícito civil. O descumprimento pode gerar a obrigação de indenizar o filho por danos morais, desde que sejam comprovados os requisitos da responsabilidade civil.



O que é assistência afetiva perante a legislação?

Trata-se do dever jurídico do pai ou da mãe de participar da criação e do desenvolvimento do filho. Envolve convivência periódica, apoio emocional, orientação nas escolhas educacionais e profissionais e presença física quando solicitada pela criança ou adolescente, sempre que possível, indo muito além do pagamento de pensão.



O abandono afetivo pode levar o pai à prisão?

Não. O abandono afetivo, por si só, não leva à prisão, mas pode gerar responsabilização na esfera civil, com indenização por danos morais. A prisão civil no direito de família permanece restrita ao não pagamento voluntário e injustificado de pensão alimentícia.



Quem tem legitimidade para pedir a indenização na Justiça?

A ação pertence ao filho. Enquanto for menor de 16 anos, a criança é representada no processo por um responsável legal, geralmente a mãe ou o pai. Dos 16 aos 18 anos, o adolescente deve ser assistido por seu responsável. Ao completar 18 anos, o próprio jovem pode ingressar com o pedido na Justiça, respeitado o prazo legal.



Quais provas demonstrando a ausência paterna são aceitas?



A comprovação pode ser feita por histórico de mensagens não respondidas, registros de ausência em visitas regulamentadas, documentos escolares que indiquem a falta de participação do genitor, relatórios de acompanhamento psicológico e depoimentos testemunhais. As provas devem ajudar a demonstrar a omissão parental, os danos causados e a relação entre eles.

