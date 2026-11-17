ALÉM DA PRESTAÇÃO

Minha Casa, Minha Vida terá condomínio com drones e cinema e exige atenção ao custo mensal da taxa de condomínio

Projeto em Duque de Caxias prevê 1.248 apartamentos e reconhecimento facial, com pré-lançamento marcado para fevereiro de 2027

Juliana Rodrigues

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:00

Minha casa minha vida Crédito: Ilustração,IA

A previsão de drones autônomos, cinema e reconhecimento facial em um novo condomínio voltado ao programa Minha Casa, Minha Vida em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está entre os diferenciais anunciados pela Riviera Construções. O empreendimento, batizado de Bela Vista Riviera, tem pré-lançamento previsto para fevereiro de 2027. A estrutura planejada exige atenção ao peso da taxa de condomínio no orçamento das famílias, mas o valor mensal não foi informado nas divulgações consultadas.



Condomínio popular tecnológico 1 de 7

Na Bahia, segundo dados do Ministério das Cidades, o programa federal soma mais de 130 mil unidades contratadas e dezenas de milhares de moradias entregues desde a retomada da política habitacional. O balanço divulgado em outubro registra 130,3 mil contratações e 70,5 mil entregas no estado. Ministério das Cidades

O projeto pioneiro que redesenha o padrão popular

O empreendimento que virou referência nacional é o Bela Vista Riviera, planejado pela Riviera Construções em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 350 milhões e pré-lançamento para fevereiro de 2027. O projeto prevê 1.248 apartamentos de dois quartos com varanda, combinando lazer de clube com um sistema robusto de vigilância eletrônica.

Entre os diferenciais divulgados constam dois drones autônomos para patrulhamento aéreo, cerca de 800 câmeras de vigilância, leitores automáticos de placas de veículos e reconhecimento facial instalado nas portarias, na academia e nas piscinas. Uma central interna reúne os dados captados pelos dispositivos de segurança, integrando a tecnologia ao cotidiano dos moradores.

O reflexo no mercado imobiliário e na rotina das famílias

Para o consumidor, a novidade desperta interesse, mas exige cautela financeira. Em polos residenciais de grande movimentação e no interior dos estados, incorporadoras buscam entregar mais conforto nos projetos de entrada para atrair compradores das faixas subsidiadas.

No entanto, administradores condominiais lembram que a manutenção preventiva de equipamentos complexos, atualizações de softwares e contratos técnicos especializados geram despesas operacionais contínuas. Como esses custos são divididos mensalmente entre os moradores por meio do rateio do condomínio, a inclusão de itens de alto padrão pode impactar o planejamento financeiro familiar.

Regras de financiamento e o orçamento doméstico

As regras de renda do programa Minha Casa Minha Vida dividem-se em Faixa 1 (até R$ 3.200), Faixa 2 (de R$ 3.200,01 a R$ 5.000), Faixa 3 (de R$ 5.000,01 a R$ 9.600) e Classe Média (até R$ 13.000). A aquisição depende estritamente do enquadramento de renda, da análise de crédito e das condições comerciais estabelecidas pelas instituições financeiras.

Até o momento, a construtora responsável pelo projeto fluminense não divulgou metragem, vagas de estacionamento, preços ou condições de financiamento das unidades. A reportagem entrou em contato com a incorporadora para obter a estimativa da taxa condominial e as diretrizes de privacidade adotadas, e aguarda retorno.

Desafios legais e segurança de dados

O uso integrado de biometria e monitoramento aéreo também traz obrigações jurídicas relevantes. O reconhecimento facial utiliza dados biométricos classificados como dados pessoais sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018), exigindo que a administração do condomínio cumpra regras rígidas de coleta, armazenamento, segurança cibernética e eliminação de registros de visitantes.