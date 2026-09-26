Mísseis de até 300 km, foguetes e sistema Astros entram no portfólio dos irmãos Batista com compra da Avibras

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Matheus Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 17:00
O leque de armamentos e tecnologias da Avibras Aeroco passa ao controle da Globe Investimentos, veículo de investimentos pessoais dos irmãos Joesley e Wesley Batista, após a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar, sem restrições, a aquisição da Nova AVB, holding que controla a empresa. A decisão ainda pode ser levada ao Tribunal do Cade.
A compra havia sido notificada ao Cade em agosto. Os valores da transação não foram divulgados. Segundo a Globe, a operação tem como objetivo dar sustentação à retomada das operações da Avibras, preservar sua capacidade tecnológica e industrial e criar condições para o crescimento da companhia nos mercados brasileiro e internacional.
Mísseis de 300 km, foguetes e equipamentos de defesa antiaérea entram no império dos irmãos Batista após compra da Avibras
A Avibras Aeroco foi constituída no âmbito do processo de recuperação judicial da antiga Avibras. A nova estrutura reúne instalações industriais, ativos estratégicos e o portfólio tecnológico da companhia. Em maio de 2026, a empresa retomou as atividades industriais.
A retomada ocorreu depois de uma paralisação de aproximadamente 1.280 dias dos trabalhadores, iniciada durante a crise financeira da companhia. A empresa havia entrado em recuperação judicial em 2022.
Antes da aquisição, houve uma captação privada de R$ 300 milhões para financiar a nova estrutura da empresa, com participação de Joesley Batista. O valor aportado individualmente pelo empresário não foi divulgado.
A empresa atua nos setores de defesa e aeroespacial e mantém em seu portfólio o Sistema ASTROS, além de mísseis, foguetes, veículos especiais e soluções para o setor espacial. Em maio de 2026, a Avibras Aeroco foi credenciada pelo Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa (EED).
Entre os projetos está o Míssil Tático de Cruzeiro (MTC), com alcance de até 300 quilômetros e em fase final de certificação. A empresa também informou o desenvolvimento do Míssil Tático Balístico (MTB).
A retomada da empresa ocorre em um momento de atenção do governo federal à indústria nacional de defesa. Em julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma visita às instalações da Avibras Aeroco, em Jacareí (SP), ao lado do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, e de autoridades civis e militares. Durante a visita, foram apresentadas as operações industriais, a capacidade tecnológica e projetos desenvolvidos nos segmentos de defesa e aeroespacial.
Segundo o Ministério da Defesa, a empresa desenvolve sistemas e soluções tecnológicas voltados à produção de mísseis, foguetes, veículos especiais e lançadores espaciais.
O parque industrial paulista concentra a produção de tecnologias militares exclusivas.
ASTROS e poder de dissuasão: sistema de artilharia com lançadores capazes de empregar diferentes tipos de foguetes e mísseis, desenvolvido pela Avibras para emprego terrestre.
Skyfire e defesa antiaérea: a Avibras desenvolve sistemas de foguetes Skyfire e soluções voltadas à defesa antiaérea, incluindo a tecnologia FILA.
Propulsão de foguetes: desenvolvimento do motor sólido S50, associado aos veículos suborbitais VS-50 e ao projeto do veículo lançador de microssatélites VLM-1.