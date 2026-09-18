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Montadora alemã corta previsão de lucro para 2026 e ações despencam

Volkswagen agora prevê margem operacional de até 1%, ante projeção anterior de 4% a 5,5%; custos extraordinários devem chegar a € 10 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:32

Rival do Fiat Pulse, o novo Volkswagen foi batizado como Tera
Rival do Fiat Pulse, o novo Volkswagen foi batizado como Tera Crédito: Divulgação

Volkswagen reduziu sua previsão de resultados para 2026 e provocou reação no mercado financeiro. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, a montadora revisou para baixo a expectativa de lucro diante de um cenário considerado mais difícil, especialmente na China. Após o anúncio, as ações da empresa chegaram a cair mais de 5%.

A própria Volkswagen confirmou nesta sexta-feira (18) a revisão de suas projeções. A empresa agora espera uma margem operacional de até 1% em 2026, bem abaixo da faixa de 4% a 5,5% prevista anteriormente. Em 2025, a margem foi de 2,8%.

Ranking dos elétricos preferidos dos alemães

Škoda Elroq: líder entre os elétricos na Alemanha em 2026 por Divulgação
Volkswagen ID.3: compacto da VW aparece na segunda posição por Divulgação
Tesla Model Y: SUV elétrico da Tesla ocupa o terceiro lugar por Divulgação
Škoda Enyaq: outro modelo da marca tcheca está entre os mais vendidos por Divulgação
Volkswagen ID.7: quinto elétrico mais vendido na Alemanha por Divulgação
Volkswagen ID.4: SUV elétrico da Volkswagen aparece em sexto por Divulgação
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Škoda Elroq: líder entre os elétricos na Alemanha em 2026 por Divulgação

A montadora prevê ainda receita de aproximadamente € 315 bilhões neste ano. O valor fica próximo do ponto médio da previsão anterior, que indicava uma variação de -3% a 0% em relação à receita de € 321,9 bilhões registrada em 2025.

Um dos principais impactos sobre o resultado virá de 'efeitos extraordinários' estimados em cerca de € 10 bilhões. Desse montante, € 900 milhões já haviam sido contabilizados no primeiro semestre.

O maior item é uma baixa contábil de aproximadamente € 6 bilhões relacionada ao ágio da Porsche, após a Volkswagen revisar as perspectivas de médio e longo prazo da marca de carros esportivos. A companhia também prevê cerca de € 2 bilhões adicionais em impactos no segundo semestre, incluindo despesas de reestruturação e baixas de ativos na China.

Além dos efeitos extraordinários, a Volkswagen afirma que o desempenho operacional será afetado pela deterioração do mercado, principalmente na China, e pela mudança mais rápida da demanda em direção aos veículos elétricos. Segundo a empresa, as marcas Volkswagen e Audi devem ficar abaixo das expectativas originais nesse cenário.

Impacto chinês

A situação chinesa pesa especialmente sobre a companhia. No primeiro semestre de 2026, o mercado chinês teve queda de 20% para o grupo, segundo a Volkswagen. A empresa também enfrenta maior concorrência de fabricantes chineses, inclusive no mercado europeu.

A reação dos investidores foi imediata. Segundo agências internacionais, as ações da Volkswagen recuaram 5,6% após o anúncio, enquanto os papéis da Porsche caíram 3,3%.

A Volkswagen afirmou que sua projeção considera a manutenção do atual cenário tarifário do comércio internacional. Possíveis impactos de uma escalada dos conflitos no Oriente Médio ainda não foram incorporados às estimativas porque, segundo a empresa, não podem ser calculados de forma confiável neste momento.

A companhia deve divulgar o relatório financeiro referente ao terceiro trimestre em 29 de outubro de 2026.

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