Motoristas de aplicativo rodam 5 horas a mais por semana, mas recebem R$ 16,20 por hora, valor 12% abaixo do rendimento-hora de quem não usa plataformas

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:00
São 5,4 horas a mais ao volante por semana para quem trabalha no transporte de passageiros por aplicativo. Os 1,2 milhão de brasileiros nessa atividade têm jornada média de 44,7 horas semanais e rendimento médio mensal de R$ 3.147, praticamente o mesmo valor registrado entre os trabalhadores que não usam plataformas, de R$ 3.148, com jornada média de 39,3 horas.
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Quando a conta é feita por hora trabalhada, a diferença aparece: o rendimento médio por hora dos trabalhadores por plataformas é de R$ 16,20, contra R$ 18,40 entre os que não usam plataformas, uma diferença de aproximadamente 12%.
O valor por hora, porém, é um indicador de rendimento e não representa o que sobra para o motorista depois das despesas necessárias para trabalhar, como combustível, manutenção, seguro e depreciação do veículo.
O número de motoristas que tinham o trabalho por aplicativo como ocupação principal passou de 1,3 milhão em 2022 para 1,8 milhão em 2025, uma alta de 36,8%.
A pesquisa de 2025 ampliou o questionário da Pnad Contínua e passou a investigar também o trabalho secundário realizado por meio de plataformas digitais. Por isso, os dados de 2025 precisam ser analisados considerando essa mudança metodológica.
No total, 2 milhões de brasileiros trabalhavam por meio de plataformas digitais de serviços em 2025. O transporte de passageiros concentrava 58,9% desse contingente.
A flexibilidade de horário foi apontada por 26,8% dos trabalhadores como motivo para realizar trabalho por meio de plataformas. Outros 24,6% disseram que não conseguiram encontrar outro trabalho.
O perfil dos trabalhadores plataformizados também é marcado pela predominância masculina e pela presença significativa de trabalhadores mais jovens, segundo os dados da Pnad Contínua.
Entre os motoristas que trabalham por meio de aplicativos de transporte particular de passageiros, 80,2% afirmam que o valor recebido pelo trabalho é totalmente determinado pela plataforma.
O dado faz parte do conjunto de indicadores criado pelo IBGE para medir a dependência dos trabalhadores em relação às plataformas. A pesquisa também investiga a influência dos aplicativos sobre a jornada, além de aspectos como definição de valores, escolha de clientes e prazos para realização das tarefas.
Entre os trabalhadores pesquisados, 62,5% utilizam apenas uma plataforma para realizar o trabalho.
A pesquisa de 2025 passou a investigar pela primeira vez a quantidade de aplicativos utilizados e a frequência de trabalho por meio das plataformas. Segundo o IBGE, esses indicadores permitem analisar melhor a relação de dependência dos trabalhadores em relação às empresas.
População plataformizada: 2 milhões de brasileiros trabalhavam por meio de plataformas digitais de serviços em 2025.
Transporte de passageiros: 1,2 milhão de trabalhadores atuavam por meio de aplicativos.
Crescimento: número de motoristas que tinham o aplicativo como ocupação principal passou de 1,3 milhão, em 2022, para 1,8 milhão, em 2025.
Maratona semanal: 44,7 horas para trabalhadores por aplicativos, contra 39,3 horas para quem não usa plataformas.
Rendimento por hora: R$ 16,20 para trabalhadores por plataformas, contra R$ 18,40 para quem não usa plataformas.
Rendimento mensal: R$ 3.147 para trabalhadores por plataformas, contra R$ 3.148 para quem não usa plataformas.
Definição do valor: 80,2% dos motoristas de transporte particular de passageiros disseram que o valor recebido pelo trabalho é totalmente determinado pela plataforma.
Uso de aplicativos: 62,5% utilizavam apenas uma plataforma.