O BOLETO DO IPVA PODE ZERAR

Motoristas de app no Ceará podem ficar isentos de IPVA em 2027; mas há uma exigência

Projeto enviado à Alece pode zerar o imposto em 2027 para quem tem veículo no próprio CPF, mas deixa de fora trabalhadores que usam carros alugados

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:46

Alívio no volante: Projeto enviado à Alece prevê isenção do imposto para motoristas e entregadores de app no Ceará Crédito: Pedro Reysa, Pexels

A isenção do IPVA para motoristas e entregadores de aplicativo com veículo próprio no Ceará entra na pauta de votação da Assembleia Legislativa (Alece) em dezembro e pode zerar o imposto da categoria a partir de 2027. Enviado pelo governo estadual, o projeto depende de aprovação em plenário e regulamentação para entrar em vigor, mas restringe o benefício aos trabalhadores com automóvel registrado no próprio CPF e deixa de fora quem atua com carros alugados.

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Trabalhadores com veículo no próprio CPF garantem a isenção

Trabalhadores autônomos donos do próprio veículo formam o único grupo contemplado pelo IPVA para motoristas de aplicativo e entregadores. O governo estadual desenhou o benefício como uma política de alívio direto para o trabalhador independente e barrou modelos de luxo ou de alta performance.

Para entrar na lista de quem tem direito à isenção do IPVA, você precisa cumprir três critérios técnicos simultâneos:

Cadastro como pessoa física: o documento do veículo precisa estar registrado obrigatoriamente no seu próprio CPF.

Limite de um veículo: cada profissional cadastrado garante a gratuidade para apenas um automóvel ou motocicleta.

Carro de até 180 cavalos: automóveis de fabricação nacional entram na regra desde que não ultrapassem esse teto de potência.

Moto de até 170 cilindradas: motocicletas usadas por entregadores e mototaxistas por plataforma garantem o perdão do imposto dentro desse limite de motor.

Motoristas que usam carros alugados ficam fora do benefício

As locadoras e frotas empresariais ficam totalmente excluídas das regras da isenção do IPVA, mesmo que os veículos rodem todos os dias nas plataformas digitais. Na prática, esse corte deixa de fora uma fatia pesada dos profissionais que alugam carros por semana ou por mês para conseguir trabalhar.

O desenho tributário do imposto explica essa trava. O IPVA cobra pela propriedade do bem, e não por quem segura o volante. Se o governo liberasse o tributo para veículos alugados, o desconto iria direto para o caixa das grandes locadoras, sem nenhuma garantia de que as empresas baixariam o valor do aluguel cobrado do motorista.

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Cadastro ativo nas plataformas comprova atuação profissional

Os cadastros ocasionais, feitos apenas para tentar fugir do imposto, não passam pelo filtro do projeto. O texto exige que você prove habitualidade e vínculo real com os aplicativos de transporte ou entrega por meio de três exigências:

CNH com EAR: sua Carteira Nacional de Habilitação precisa trazer a observação oficial de Exercício de Atividade Remunerada.

Tempo mínimo de plataforma: você deve manter registro ativo comprovado nos aplicativos pelo prazo mínimo que o governo ainda vai detalhar.

Produtividade mínima: o sistema vai exigir um volume mínimo de corridas ou entregas concluídas dentro do período de apuração.

Solicitação digital no Detran-CE e cruzamento no Sefaz libera a gratuidade

O pedido digital no Detran-CE abre o caminho para você solicitar o benefício assim que a lei entrar em vigor. O fluxo de como pedir isenção do IPVA funciona em duas etapas integradas entre os órgãos estaduais:

Triagem no Detran-CE: você envia a documentação pelo sistema do órgão de trânsito, que checa a titularidade no seu CPF, a potência ou cilindrada do veículo e a anotação na CNH.

Validação na Sefaz: o Detran-CE repassa a lista dos aprovados para a Secretaria da Fazenda (Sefaz), que cruza os dados fiscais e zera a cobrança do imposto para o exercício seguinte.

Como solicitar isenção do IPVA na Bahia 1 de 5

Aprovação na Alece e decreto estadual ativam regra em 2027

Os deputados estaduais do decidem o futuro da proposta na votação em dezembro, durante o pacote de fim de ano da Assembleia Legislativa do Ceará. Nos bastidores da Casa, parlamentares apontam clima favorável para aprovar o texto, que tira do papel uma promessa de campanha do governador Elmano de Freitas (PT).

A aprovação no plenário, contudo, não libera o desconto automaticamente. Depois da sanção da lei, o governador precisa publicar um decreto estadual para definir o calendário de pedidos, o tempo mínimo de cadastro e a meta exata de viagens. Só com esse decreto assinado a isenção de IPVA passa a valer na prática em 2027.

Impacto fiscal e número de beneficiados seguem sem detalhamento

O custo fiscal da renúncia de receita nos cofres públicos segue como uma incógnita no projeto enviado aos deputados. A mensagem do governo estadual detalha todos os filtros para barrar fraudes, mas não informa quanto o Ceará vai deixar de arrecadar nem quantos motoristas e entregadores devem alcançar o benefício no próximo ano.