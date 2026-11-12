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Mudança no vale-refeição suspensa: entenda o impasse nas maquininhas e o impacto no seu bolso

Decisão da Justiça trava regra que prometia liberar aceitação de cartões VR e VA em qualquer maquininha e reduzir custos no comércio

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:10

Férias ou afastamento não significam, automaticamente, perder benefícios. Veja em quais casos o vale-alimentação deve ser mantido
Justiça suspende regra que obrigava aceitação de qualquer cartão VR e VA nas maquininhas Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR

O trabalhador que precisa fazer malabarismo para o vale-refeição durar até o fim do mês vai ter que esperar um pouco mais por boas notícias. A Justiça Federal suspendeu a regra que obrigava as maquininhas de cartão a aceitarem qualquer marca de VR e VA. Na prática, a promessa de poder almoçar em qualquer restaurante usando o mesmo cartão continua travada, mantendo a incerteza tanto para o consumidor quanto para quem vende.

Justiça trava liberação de cartões VR e VA em qualquer maquininha

A Justiça Federal suspendeu a regra que ampliava a aceitação dos cartões VR e VA nas maquininhas.  por Ilustração, IA
A decisão paralisa a promessa de permitir o uso de qualquer vale em qualquer restaurante ou mercado.  por Reprodução/Canva
Hoje muitos pequenos comerciantes deixam de aceitar certas bandeiras devido às altas taxas das operadoras.  por Shutterstock
A medida suspensa visava reduzir custos para os estabelecimentos e baratear o preço final das refeições.  por Reprodução/Canva
Sem a regra aberta, o comerciante segue obrigado a pagar comissões pesadas para aceitar as grandes marcas.  por Reprodução/Canva
A mudança foi paralisada após ação movida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador.  por Reprodução/Canva
O juiz concluiu que o governo extrapolou sua autoridade ao tentar impor a mudança sem alteração na lei do PAT.  por Reprodução/Canva
Para o trabalhador nada muda no caixa e a aceitação continua dependendo da máquina de cada estabelecimento.  por Vitor Vasconcelos/Secom-PR
A disputa segue nos tribunais e a ampliação da aceitação dos vales permanece suspensa até novo julgamento. por Fernando Frazão/Agência Brasil
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A Justiça Federal suspendeu a regra que ampliava a aceitação dos cartões VR e VA nas maquininhas.  por Ilustração, IA

O que muda para o comércio e o consumidor?

A expectativa era que a nova regra abrisse as portas de mais estabelecimentos para diversas bandeiras de benefícios. Hoje, muitos pequenos restaurantes e lanchonetes deixam de aceitar determinados cartões por causa das altas taxas cobradas pelas operadoras tradicionais. Com a suspensão da medida, o comerciante segue obrigado a pagar comissões pesadas para aceitar essas bandeiras, custo que acaba pesando na margem do negócio e no preço final do prato feito.

Por que a mudança foi paralisada?

A mudança foi paralisada após uma ação movida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Ao julgar o pedido, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, concluiu que o governo extrapolou sua autoridade ao tentar impor o sistema aberto sem que isso estivesse previsto na lei original do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

A fixação de linha de corte quantitativa para extinguir a modalidade fechada não possui qualquer arrimo no diploma primário, traduzindo comando contra legem que subverte o desenho institucional deliberado pelo Poder Legislativo

Frederico Botelho de Barros Viana

Juiz da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal

O que acontece a partir de agora?

Por enquanto, nada muda no caixa: o trabalhador continua dependendo de o estabelecimento ter a maquininha específica da sua operadora de vale. A disputa agora segue nos tribunais, onde o governo deve recorrer para tentar restabelecer a medida. Até lá, a esperança de ver taxas menores no comércio de bairro e mais liberdade na hora de escolher onde almoçar permanece suspensa.

Tags:

Compras Benefício Refeição

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