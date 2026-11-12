NO CAIXA DO RESTAURANTE

Mudança no vale-refeição suspensa: entenda o impasse nas maquininhas e o impacto no seu bolso

Decisão da Justiça trava regra que prometia liberar aceitação de cartões VR e VA em qualquer maquininha e reduzir custos no comércio

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:10

Justiça suspende regra que obrigava aceitação de qualquer cartão VR e VA nas maquininhas Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR

O trabalhador que precisa fazer malabarismo para o vale-refeição durar até o fim do mês vai ter que esperar um pouco mais por boas notícias. A Justiça Federal suspendeu a regra que obrigava as maquininhas de cartão a aceitarem qualquer marca de VR e VA. Na prática, a promessa de poder almoçar em qualquer restaurante usando o mesmo cartão continua travada, mantendo a incerteza tanto para o consumidor quanto para quem vende.

Justiça trava liberação de cartões VR e VA em qualquer maquininha 1 de 9

O que muda para o comércio e o consumidor?

A expectativa era que a nova regra abrisse as portas de mais estabelecimentos para diversas bandeiras de benefícios. Hoje, muitos pequenos restaurantes e lanchonetes deixam de aceitar determinados cartões por causa das altas taxas cobradas pelas operadoras tradicionais. Com a suspensão da medida, o comerciante segue obrigado a pagar comissões pesadas para aceitar essas bandeiras, custo que acaba pesando na margem do negócio e no preço final do prato feito.

Por que a mudança foi paralisada?

A mudança foi paralisada após uma ação movida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Ao julgar o pedido, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, concluiu que o governo extrapolou sua autoridade ao tentar impor o sistema aberto sem que isso estivesse previsto na lei original do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

A fixação de linha de corte quantitativa para extinguir a modalidade fechada não possui qualquer arrimo no diploma primário, traduzindo comando contra legem que subverte o desenho institucional deliberado pelo Poder Legislativo Frederico Botelho de Barros Viana Juiz da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal

O que acontece a partir de agora?