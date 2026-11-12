Mudança no vale-refeição suspensa: entenda o impasse nas maquininhas e o impacto no seu bolso

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Juliana Rodrigues
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:10
O trabalhador que precisa fazer malabarismo para o vale-refeição durar até o fim do mês vai ter que esperar um pouco mais por boas notícias. A Justiça Federal suspendeu a regra que obrigava as maquininhas de cartão a aceitarem qualquer marca de VR e VA. Na prática, a promessa de poder almoçar em qualquer restaurante usando o mesmo cartão continua travada, mantendo a incerteza tanto para o consumidor quanto para quem vende.
Justiça trava liberação de cartões VR e VA em qualquer maquininha
A expectativa era que a nova regra abrisse as portas de mais estabelecimentos para diversas bandeiras de benefícios. Hoje, muitos pequenos restaurantes e lanchonetes deixam de aceitar determinados cartões por causa das altas taxas cobradas pelas operadoras tradicionais. Com a suspensão da medida, o comerciante segue obrigado a pagar comissões pesadas para aceitar essas bandeiras, custo que acaba pesando na margem do negócio e no preço final do prato feito.
A mudança foi paralisada após uma ação movida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Ao julgar o pedido, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, concluiu que o governo extrapolou sua autoridade ao tentar impor o sistema aberto sem que isso estivesse previsto na lei original do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Frederico Botelho de Barros VianaJuiz da 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal
Por enquanto, nada muda no caixa: o trabalhador continua dependendo de o estabelecimento ter a maquininha específica da sua operadora de vale. A disputa agora segue nos tribunais, onde o governo deve recorrer para tentar restabelecer a medida. Até lá, a esperança de ver taxas menores no comércio de bairro e mais liberdade na hora de escolher onde almoçar permanece suspensa.