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Mudança para o BPC passa a incluir desligamento voluntário do Bolsa Família

Nova regra permite autorizar o encerramento do Bolsa Família durante o pedido do BPC, sem exigir o cancelamento prévio do benefício

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:22

Novo cartão Bolsa Família 2023
Novo cartão Bolsa Família 2023 Crédito: MDAS/Divulgação

A alteração nas regras do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social altera o procedimento para os cidadãos que acumulam os cadastros do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Anteriormente, o beneficiário precisava comparecer a órgãos municipais para cancelar o auxílio federal antes de protocolar o pedido do BPC no INSS. Com a nova diretriz, o trâmite ocorre de forma unificada.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC

O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI
A nova regra elimina a necessidade de comparecer a órgãos municipais para cancelamento prévio. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A mudança evita o travamento sistêmico e as rejeições automáticas nas análises do INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O pedido de desligamento voluntário é feito no mesmo formulário de solicitação do BPC. por Lyon Santos/MDS
A solicitação digital pode ser realizada diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. por Lyon Santos/MDS
O cidadão também pode fazer o requerimento por telefone através da Central 135. por AGENCIA BRASIL
O atendimento presencial continua disponível nas agências da Previdência Social de todo o país. por AGENCIA BRASIL
O solicitante do BPC deve ser obrigatoriamente o Responsável Familiar cadastrado no CadÚnico. por AGENCIA BRASIL
O Bolsa Família segue ativo durante a análise técnica para garantir a renda familiar. por AGENCIA BRASIL
O INSS desconsidera o Bolsa Família para apurar o limite de renda por pessoa. por AGENCIA BRASIL
Parcelas pagas na espera são deduzidas dos valores retroativos após a aprovação do BPC. por Wilson Moreno/Secom/PMM
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O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI

Fim dos bloqueios automáticos

O principal obstáculo anterior residia no cruzamento de dados dos sistemas federais. Ao identificar o Bolsa Família ativo durante a solicitação do BPC, o sistema computava o valor na renda familiar e emitia um indeferimento automático por superação do teto permitido.

Esse procedimento gerava o bloqueio imediato do pedido e exigia recursos administrativos para reverter a negativa. A unificação evita a rejeição automática e permite que a análise ocorra sem o travamento sistêmico prévio.

O procedimento para a solicitação

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O pedido pode ser realizado de forma rápida por três canais oficiais:

  • Aplicativo ou site Meu INSS: pela internet, acessando a conta gov.br.
  • Central 135: por telefone, ligando gratuitamente de qualquer lugar do país.
  • Agências do INSS: de forma presencial nas unidades de atendimento da Previdência Social.

Para que o sistema processe a vinculação, o requerente do BPC deve obrigatoriamente corresponder à mesma pessoa cadastrada como Responsável Familiar no Cadastro Único (CadÚnico).

No preenchimento do pedido, o titular informa que recebe o Bolsa Família e assina a autorização para o desligamento voluntário, condicionado à aprovação do novo benefício. O encerramento do programa anterior não ocorre no momento do protocolo, garantindo que a renda seja mantida durante a análise.

A análise de renda e os efeitos financeiros

Durante a análise, o INSS desconsidera o valor do Bolsa Família para apurar se a renda por pessoa atende ao limite legal de um quarto do salário mínimo. Caso os critérios sejam atendidos e o BPC seja concedido, o cancelamento do programa anterior é efetivado.

Nessa situação, o órgão paga os valores retroativos contados desde a data do protocolo inicial, deduzindo apenas as parcelas recebidas pelo Bolsa Família durante o período de espera para impedir pagamento em duplicidade.

Se o BPC for recusado, o auxílio anterior continua ativo, e as normas garantem a possibilidade de retorno ao programa em até três anos caso a situação financeira da família mude.

Tags:

Inss Benefício Bolsa Familia

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