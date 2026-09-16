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Muito além do Bolsa Família: benefícios do CadÚnico que podem ajudar a aliviar o orçamento

Cadastro Único é porta de entrada para programas como Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica e Carteira da Pessoa Idosa, mas cada benefício tem regras próprias

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:00

Cartão do bolsa família.
Descubra os auxílios escondidos no seu CPF e alivie o bolso. Crédito: Foto: Lyon Santos/MDS

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é usado para identificar famílias de baixa renda e pode ser utilizado como critério de acesso a diversos programas sociais. Entre eles estão o Pé-de-Meia, a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Carteira da Pessoa Idosa. Cada benefício, porém, tem regras próprias e a inscrição no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento.

Confira as mudanças no visual do aplicativo do Bolsa Família

Objetivo do Ministério do Desenvolvimento Social é integrar a consulta a diversas políticas públicas por meio do Cadastro Único. Ricardo Stuckert/PR por AGENCIA BRASIL
Plataforma digital do MDS servirá como guia de orientação para o cidadão acessar outros programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida. Ricardo Stuckert/PR por AGENCIA BRASIL
Repasses do Bolsa Família seguem calendário gradual até o fim do mês, de acordo com o último dígito do NIS. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Aplicativo reformulado também ganhou uma área exclusiva com informações sobre regras para quem deseja ingressar no programa. Lyon Santos/MDS por AGENCIA BRASIL
Nova interface do aplicativo detalha pendências cadastrais, motivos de bloqueio e traz recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Reprodução/MDS por AGENCIA BRASIL
Famílias inscritas com NIS final 1 começam a receber o benefício de maio nesta segunda-feira (18). Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Atualizações futuras do sistema do governo federal preveem o rastreamento do envio do cartão físico para os beneficiários. Lyon Santos/MDS por AGENCIA BRASIL
Governo federal projeta incluir função de "retorno garantido" para dar prioridade na fila de reentrada a famílias que perderem renda. Lyon Santos/MDS por AGENCIA BRASIL
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Objetivo do Ministério do Desenvolvimento Social é integrar a consulta a diversas políticas públicas por meio do Cadastro Único. Ricardo Stuckert/PR por AGENCIA BRASIL

O alívio financeiro que a família pode ter no fim do mês

Para quem conta cada centavo no orçamento, benefícios que reduzem despesas ou oferecem apoio financeiro podem fazer diferença. A lista oficial de programas que utilizam o Cadastro Único inclui iniciativas nas áreas de educação, energia elétrica, transporte, renda, habitação e inclusão produtiva.

Entre os benefícios estão a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Pé-de-Meia, a Carteira da Pessoa Idosa, o Seguro-Defeso e o Garantia-Safra, cada um destinado a públicos específicos.

Os benefícios nacionais que você pode ter direito

Tarifa Social de Energia Elétrica: famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo podem ter gratuidade da tarifa de energia para o consumo de até 80 kWh por mês. Também há outros grupos que podem ter direito, como idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o BPC. A gratuidade não significa necessariamente conta de luz zerada, porque outros valores, como tributos e iluminação pública, podem continuar sendo cobrados.

Desconto Social: desde janeiro de 2026, famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa entre meio e um salário mínimo podem ter isenção da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para consumo de até 120 kWh por mês.

Pé-de-Meia: o programa oferece incentivos financeiros a estudantes do ensino médio público que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo. Entre as condições estão estar matriculado na rede pública, integrar família inscrita no CadÚnico, ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e cumprir os requisitos de frequência escolar.

Carteira da Pessoa Idosa: pessoas com 60 anos ou mais, renda individual de até dois salários mínimos e inscrição atualizada no CadÚnico podem emitir o documento que garante gratuidade em duas vagas por veículo ou, quando essas vagas estiverem ocupadas, desconto de pelo menos 50% nas passagens de transporte interestadual.

Seguro-Defeso: pescadores profissionais artesanais que atendem aos requisitos legais podem receber um salário mínimo durante o período de defeso, quando a pesca fica proibida para preservação das espécies. Entre as exigências estão ter registro no RGP há pelo menos um ano, comprovar a atividade e não ter outra fonte de renda. A gestão do benefício está atualmente sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.

Garantia-Safra: agricultores familiares que atendem aos critérios do programa podem receber auxílio financeiro quando houver perda de produção provocada por eventos climáticos, como excesso ou falta de chuva. Entre as exigências estão ter Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) ativo, renda familiar dentro do limite estabelecido e cultivar determinadas culturas em área de produção não irrigada.

Saiba como consultar sua situação no CadÚnico

O primeiro passo é verificar se os dados da família estão atualizados. O aplicativo Cadastro Único permite consultar informações cadastrais, benefícios recebidos, notificações e eventuais pendências. Também é possível fazer uma consulta por CPF sem login.

Famílias com dados desatualizados há mais de dois anos podem ser convocadas para atualizar o cadastro. Além disso, sempre que houver mudança nas informações da família, como endereço, renda ou composição familiar, os dados devem ser atualizados.

Se houver pendência que não possa ser resolvida pelos canais digitais, a família pode procurar um posto de atendimento do Cadastro Único ou o CRAS do município.

Tags:

Bolsa Familia Cadunico Auxílio

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