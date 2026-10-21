PERFIL

Mulher mais poderosa do agro da Bahia eleita pela Forbes é pesquisadora e se dedica à valorização do cacau fino há 24 anos

Doutora em Biotecnologia, Adriana Reis ficou em quarto lugar na lista da Forbes e tem trajetória ligada à ciência

Thais Borges

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:27

Natural de Ilhéus, pesquisadora Adriana Reis ficou em quarto lugar em ranking da Forbes e se destaca pelo trabalho de valorização do cacau fino Crédito: Reprodução/Instagram

Doutora em Biotecnologia e Biotecnologia de Microrganismos, a pesquisadora Adriana Reis se dedica à cultura e valorização do cacau há mais de duas décadas. Gerente de Educação e Inteligência do Centro de Inovação do Cacau (CIC), que faz parte do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul), a cientista foi a baiana melhor colocada entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro.

O ranking foi divulgado pela revista no último dia 15, como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher Rural. De acordo com a Forbes, a escolha levou em conta poder, impacto e influência no setor. "Quando o cacau fino entra em qualquer agenda, Adriana Reis fala como quem prova a amêndoa antes de defendê-la. E defende muito. Há anos ela percorre eventos, salas de degustação e conversas com produtores com um recado insistente: o Brasil pode ter um dos melhores cacaus do mundo, desde que aprenda a reconhecer o que tem nas mãos", escreve a publicação, sobre Adriana.

Natural de Ilhéus, pesquisadora Adriana Reis ficou em quarto lugar em ranking da Forbes e se destaca pelo trabalho de valorização do cacau fino 1 de 8

A baiana ficou em quarto lugar no ranking. Ela tem experiência de pesquisa e de formação de produtores, por meio do parque, que fica no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). No CIC, ela promove capacitações que incluem áreas como análise sensorial, classificação de amêndoas e produção de chocolates Bean to Bar, combinando conhecimentos científicos e atividades práticas. Um dos cursos ministrados por ela é o de análise sensorial voltado ao reconhecimento da qualidade do cacau, no qual são abordados fatores como genética, origem, processamento e desenvolvimento de aromas e sabores.

Natural de Ilhéus, Adriana comemorou em suas redes sociais. "Eu sou filha de Ilhéus da Terra do Cacau e há mais de 24 anos venho caminhando lado a lado com os produtores, compartilhando ciência e inovação, e os empoderando. Eu sei exatamente o quanto de amor existe em cada lote produzido por eles. E em cada barra de chocolate elaborada", escreveu, no Instagram.

Para ele, o reconhecimento agora mostra o trabalho, a dedicação, o respeito e o amor que tem pelo cacau do Brasil, além da jornada profissional. "Receber esta homenagem ao lado de mulheres incríveis que estão nesta lista me emociona, e torna tudo ainda mais especial. Quando uma de nós é reconhecida, abrimos caminho para todas as outras", completou.