Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:11
O Plano Nacional de Mulheres do Agro, lançado na terça-feira (24), em Brasília, prevê ampliar o acesso das produtoras ao crédito rural, à titularidade da terra e à assistência técnica. A portaria dá até 120 dias, contados da publicação, para elaborar o plano de ação. É nessa etapa que deverão ser definidos, quando couber, os responsáveis, os prazos e as metas de cada medida.
Para as agricultoras familiares que precisam financiar a produção agora, o Pronaf Mulher já está previsto no Plano Safra 2026/2027. A linha pode ser solicitada por produtoras com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) válido e enquadramento no Pronaf, independentemente do estado civil. O pedido é feito em uma instituição financeira habilitada.
Advogada entra na lista das mulheres mais poderosas do agro da Forbes
O primeiro passo é conferir se o CAF está ativo. Quem ainda precisa fazer o cadastro pode procurar uma entidade autorizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Com o cadastro válido, a produtora pode buscar um serviço de assistência técnica para preparar o projeto ou a proposta de financiamento e apresentá-la à instituição financeira.
A documentação varia conforme a operação. Quando a instituição exige comprovação da posse ou da propriedade da terra, o serviço federal do Pronaf lista, entre os documentos possíveis, escritura, matrícula e contratos de arrendamento, comodato ou parceria. Já o Cadastro Ambiental Rural (CAR) reúne informações ambientais do imóvel. A inscrição no CAR, por si só, não comprova propriedade nem posse.
Claudia Calmon de Sá comanda a Agrícola Cantagalo e está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro
A portaria prevê sete frentes de atuação. Entre elas estão o acesso a crédito e à titularidade da terra, a oferta de assistência técnica e o apoio à comercialização. As demais tratam de liderança e sucessão, participação social, qualidade de vida no campo e reconhecimento do trabalho das mulheres no setor. As despesas serão cobertas por recursos já previstos no orçamento do Ministério da Agricultura e de suas entidades vinculadas.
O atendimento direto à mulher que gerencia o plantio, fecha as contas e comanda a equipe pode ajudá-la a adotar tecnologias para a produção e a buscar novos compradores. O plano prevê que a assistência técnica leve em conta as necessidades das produtoras.
A participação feminina na direção dos estabelecimentos agropecuários passou de 12,7% em 2006 para 18,7% em 2017, segundo o IBGE. No Censo Agropecuário de 2017, eram cerca de 946 mil estabelecimentos dirigidos por mulheres, de um total de 5,07 milhões. agenciadenoticias.
No lançamento do plano, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que 5,5 milhões de mulheres atuam diretamente na cadeia do agronegócio brasileiro. O número citado pela ministra inclui trabalhadoras de diferentes etapas da cadeia produtiva.
Durante o evento, a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, falou sobre o Observatório das Mulheres Rurais.
Silvia Massruhápresidente da Embrapa
Um comitê gestor permanente vai acompanhar a execução das ações. O grupo terá representantes do Ministério da Agricultura, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), da Embrapa, da Câmara Temática de Mulheres Rurais, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e de entidades da sociedade civil.
Mulheres do Agro
O comitê terá reuniões ordinárias a cada três meses e enviará um relatório anual de resultados ao ministro da Agricultura. A Câmara Temática de Mulheres Rurais vai propor medidas e acompanhar as ações.
Longe dos gabinetes de Brasília, o teste do plano será saber se mais produtoras conseguem crédito no banco e registram a terra em cartório.
Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes
Conheça Giulia Scussel, empreendedora do mel entre as poderosas do agro
Ranking das 10 gigantes do Agro, segundo a Forbes