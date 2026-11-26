QUEM MANDA NA FAZENDA

Mulheres do agro têm novo plano de acesso a crédito rural e terra e já podem pedir financiamento pelo Pronaf

Portaria dá até 120 dias para detalhar as ações. Agricultoras familiares com cadastro válido podem procurar uma instituição financeira habilitada

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:11

Força no campo: Plano Nacional de Mulheres do Agro facilita acesso a financiamentos e titularidade de terras Crédito: Tima Miroshnichenko, Pexels

O Plano Nacional de Mulheres do Agro, lançado na terça-feira (24), em Brasília, prevê ampliar o acesso das produtoras ao crédito rural, à titularidade da terra e à assistência técnica. A portaria dá até 120 dias, contados da publicação, para elaborar o plano de ação. É nessa etapa que deverão ser definidos, quando couber, os responsáveis, os prazos e as metas de cada medida.



Para as agricultoras familiares que precisam financiar a produção agora, o Pronaf Mulher já está previsto no Plano Safra 2026/2027. A linha pode ser solicitada por produtoras com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) válido e enquadramento no Pronaf, independentemente do estado civil. O pedido é feito em uma instituição financeira habilitada.



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Como pedir o Pronaf Mulher

O primeiro passo é conferir se o CAF está ativo. Quem ainda precisa fazer o cadastro pode procurar uma entidade autorizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Com o cadastro válido, a produtora pode buscar um serviço de assistência técnica para preparar o projeto ou a proposta de financiamento e apresentá-la à instituição financeira.



A documentação varia conforme a operação. Quando a instituição exige comprovação da posse ou da propriedade da terra, o serviço federal do Pronaf lista, entre os documentos possíveis, escritura, matrícula e contratos de arrendamento, comodato ou parceria. Já o Cadastro Ambiental Rural (CAR) reúne informações ambientais do imóvel. A inscrição no CAR, por si só, não comprova propriedade nem posse.



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O que muda com o novo plano

A portaria prevê sete frentes de atuação. Entre elas estão o acesso a crédito e à titularidade da terra, a oferta de assistência técnica e o apoio à comercialização. As demais tratam de liderança e sucessão, participação social, qualidade de vida no campo e reconhecimento do trabalho das mulheres no setor. As despesas serão cobertas por recursos já previstos no orçamento do Ministério da Agricultura e de suas entidades vinculadas.



O atendimento direto à mulher que gerencia o plantio, fecha as contas e comanda a equipe pode ajudá-la a adotar tecnologias para a produção e a buscar novos compradores. O plano prevê que a assistência técnica leve em conta as necessidades das produtoras.

Mulheres dirigiam quase um em cada cinco estabelecimentos rurais em 2017

A participação feminina na direção dos estabelecimentos agropecuários passou de 12,7% em 2006 para 18,7% em 2017, segundo o IBGE. No Censo Agropecuário de 2017, eram cerca de 946 mil estabelecimentos dirigidos por mulheres, de um total de 5,07 milhões. agenciadenoticias.

No lançamento do plano, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que 5,5 milhões de mulheres atuam diretamente na cadeia do agronegócio brasileiro. O número citado pela ministra inclui trabalhadoras de diferentes etapas da cadeia produtiva.



Durante o evento, a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, falou sobre o Observatório das Mulheres Rurais.

“Esse observatório foi criado em 2023 para trazer dados e informações para vocês, produtoras rurais, independentemente de serem pequenas, médias ou grandes produtoras. Lá há dados socioeconômicos e dados sobre as tecnologias que a Embrapa tem disponíveis para os diferentes biomas e sistemas de produção, seja na área de grãos, pecuária, fruticultura ou silvicultura”, afirmou. Silvia Massruhá presidente da Embrapa

Quem vai acompanhar a execução do plano

Um comitê gestor permanente vai acompanhar a execução das ações. O grupo terá representantes do Ministério da Agricultura, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), da Embrapa, da Câmara Temática de Mulheres Rurais, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e de entidades da sociedade civil.



Mulheres do Agro 1 de 7

O comitê terá reuniões ordinárias a cada três meses e enviará um relatório anual de resultados ao ministro da Agricultura. A Câmara Temática de Mulheres Rurais vai propor medidas e acompanhar as ações.



Longe dos gabinetes de Brasília, o teste do plano será saber se mais produtoras conseguem crédito no banco e registram a terra em cartório.

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