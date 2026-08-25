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Mulheres lideram 60% do e-commerce, mas ocupam só 4,7% da chefia de IA no Brasil

Domínio masculino na cúpula das big techs cria o risco de algoritmos "cegos" para as consumidoras que mais movimentam a economia digital

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:52

Pouca presença feminina no topo do desenvolvimento de IA coloca em risco a criação de sistemas eficientes.
Pouca presença feminina no topo do desenvolvimento de IA coloca em risco a criação de sistemas eficientes Crédito: Mariam Bisola, Pexels

Mulheres comandam apenas 4,7% dos cargos de liderança em Inteligência Artificial no Brasil, escancarando o domínio masculino no topo de um setor que desenha o futuro do país. Essa bolha executiva contrasta diretamente com o consumo real: o público feminino lidera 60,1% das transações do e-commerce brasileiro (compra e venda), contra 53,2% dos homens. O resultado é o risco iminente de criar robôs e algoritmos cegos para quem mais movimenta a economia online.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
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1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

Segundo pesquisa inédita do LinkedIn realizada em 27 países, a presença feminina no topo da IA no Brasil (4,7%) é quase três vezes menor que a média global (13,3%).

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Diversidade executiva no Brasil fica atrás da média global

O gargalo não está na atração de talentos, mas na retenção. Nas vagas operacionais e intermediárias da tecnologia no Brasil, elas representam 22,1% dos profissionais.

A perda de 17,4 pontos percentuais no caminho para a diretoria revela um funil invisível que trava a ascensão feminina.

Lideranças globais de IA: 13,3% são mulheres

Lideranças brasileiras de IA: 4,7% são mulheres

Base operacional de IA no Brasil: 22,1% são mulheres

Gargalo de ascensão trava mulheres na liderança de IA

Três fatores explicam essa estagnação. O comando sobre investimentos, estratégias e novos algoritmos de inteligência artificial continua majoritariamente masculino, o que mantém homens no centro das decisões que definem os rumos do setor.

A desigualdade também aparece dentro das empresas. Barreiras invisíveis, conhecidas como glass ceiling, dificultam a promoção de profissionais qualificadas para cargos de gerência e diretoria, mesmo quando possuem experiência técnica para assumir essas posições.

Fora das companhias, o cenário se repete. Redes de influência e o acesso ao capital de risco ainda oferecem menos espaço para mulheres na liderança da IA, ampliando a distância até os postos mais altos do mercado.

Mulheres comandam 60,1% das compras no e-commerce

O apagão de executivas ganha contornos mais graves diante dos dados do Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian, que mostra um país onde 82% da população faz compras online mensalmente.

Desenvolver sistemas de segurança e algoritmos de vendas sem a presença de quem consome e decide compras cria robôs com vieses estruturais.

Para estancar essa sangria de talentos, o estudo W-Tech 2025, do Observatório Softex, aponta a necessidade urgente de metas transparentes de promoção, aceleração de carreiras e combate aos vieses nas seleções executivas.

“A diversidade é a força que impulsiona o futuro do nosso setor. Não basta falar em inovação sem falar em inclusão. Precisamos de políticas permanentes, métricas claras e comprometimento real de todos os atores (governo, empresas e academia) para garantir que as mulheres estejam no centro da transformação digital brasileira”, afirma Rayanny Nunes, Coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex.

Rayanny Nunes

Coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex

Mapeamento analisou líderes de IA em 27 países

Um mapeamento detalhado de perfis no LinkedIn analisou profissionais de 27 países para traçar um panorama global sobre quem ocupa os postos de comando da inteligência artificial. O levantamento considerou exclusivamente cargos de alta liderança, como C-level, diretoria e vice-presidência, com responsabilidade direta pelo desenvolvimento, pela gestão e pelos produtos baseados em IA.

Tags:

Emprego Mulheres Empreendedores Feminino

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