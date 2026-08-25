DESIGUALDADE NA TECNOLOGIA

Mulheres lideram 60% do e-commerce, mas ocupam só 4,7% da chefia de IA no Brasil

Domínio masculino na cúpula das big techs cria o risco de algoritmos "cegos" para as consumidoras que mais movimentam a economia digital

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:52

Pouca presença feminina no topo do desenvolvimento de IA coloca em risco a criação de sistemas eficientes Crédito: Mariam Bisola, Pexels

Mulheres comandam apenas 4,7% dos cargos de liderança em Inteligência Artificial no Brasil, escancarando o domínio masculino no topo de um setor que desenha o futuro do país. Essa bolha executiva contrasta diretamente com o consumo real: o público feminino lidera 60,1% das transações do e-commerce brasileiro (compra e venda), contra 53,2% dos homens. O resultado é o risco iminente de criar robôs e algoritmos cegos para quem mais movimenta a economia online.



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Segundo pesquisa inédita do LinkedIn realizada em 27 países, a presença feminina no topo da IA no Brasil (4,7%) é quase três vezes menor que a média global (13,3%).

Diversidade executiva no Brasil fica atrás da média global

O gargalo não está na atração de talentos, mas na retenção. Nas vagas operacionais e intermediárias da tecnologia no Brasil, elas representam 22,1% dos profissionais.

A perda de 17,4 pontos percentuais no caminho para a diretoria revela um funil invisível que trava a ascensão feminina.

Lideranças globais de IA: 13,3% são mulheres

Lideranças brasileiras de IA: 4,7% são mulheres

Base operacional de IA no Brasil: 22,1% são mulheres

Gargalo de ascensão trava mulheres na liderança de IA

Três fatores explicam essa estagnação. O comando sobre investimentos, estratégias e novos algoritmos de inteligência artificial continua majoritariamente masculino, o que mantém homens no centro das decisões que definem os rumos do setor.

A desigualdade também aparece dentro das empresas. Barreiras invisíveis, conhecidas como glass ceiling, dificultam a promoção de profissionais qualificadas para cargos de gerência e diretoria, mesmo quando possuem experiência técnica para assumir essas posições.

Fora das companhias, o cenário se repete. Redes de influência e o acesso ao capital de risco ainda oferecem menos espaço para mulheres na liderança da IA, ampliando a distância até os postos mais altos do mercado.

Mulheres comandam 60,1% das compras no e-commerce

O apagão de executivas ganha contornos mais graves diante dos dados do Relatório de Identidade e Fraude 2025 da Serasa Experian, que mostra um país onde 82% da população faz compras online mensalmente.

Desenvolver sistemas de segurança e algoritmos de vendas sem a presença de quem consome e decide compras cria robôs com vieses estruturais.

Para estancar essa sangria de talentos, o estudo W-Tech 2025, do Observatório Softex, aponta a necessidade urgente de metas transparentes de promoção, aceleração de carreiras e combate aos vieses nas seleções executivas.

“A diversidade é a força que impulsiona o futuro do nosso setor. Não basta falar em inovação sem falar em inclusão. Precisamos de políticas permanentes, métricas claras e comprometimento real de todos os atores (governo, empresas e academia) para garantir que as mulheres estejam no centro da transformação digital brasileira”, afirma Rayanny Nunes, Coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex. Rayanny Nunes Coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex

Mapeamento analisou líderes de IA em 27 países