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Multa de até R$ 17,5 mil e proibição de voar: veja regras da lista da Anac que começam a valer a partir de hoje

Medida criada para conter desordem e violência em aeroportos suspende viagens por até um ano e integra dados entre todas as companhias aéreas do país

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:58

Fumar, ameaçar e tentar invadir cabine: veja o que pode impedir passageiros de voar
Medida inédita da Anac estabelece sanções financeiras pesadas e impede o embarque de infratores por até um ano.r Crédito: Shutterstock

Passageiros que cometerem atos de indisciplina ou violência em aeroportos e aeronaves no Brasil já podem ser punidos com a proibição de viajar de avião. As regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) começam a valer a partir desta segunda-feira (14), criando uma lista nacional de restrição de voo e estabelecendo multas que chegam a R$ 17,5 mil. A decisão responde a uma alta de 70% nos casos de desordem nos últimos dois anos, média que vinha gerando atrasos em viagens e riscos à segurança das operações aéreas.

Crianças e cinto de segurança: quais são as regras no Brasil?

No Brasil, as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinam que passageiros devem seguir as orientações da tripulação e utilizar corretamente os sistemas de segurança da aeronave por Shutterstock
Menores de 2 anos: a criança pode viajar no colo de um adulto responsável. Nesse caso, a forma mais segura de transporte é a utilização do cinto somente pelo responsável, sem passar o cinto pela criança por Shutterstock
Cadeirinhas: caso os responsáveis optem por adquirir um assento exclusivo para o transporte da criança menor de dois anos, obrigatoriamente deverá ser utilizado um sistema de contenção (como 'cadeirinha' ou bebê conforto) próprio ou do operador aéreo, com etiqueta ou selo que ateste que o equipamento foi aprovado para uso aeronáutico por um país filiado à Organização de Aviação Civil Internacional por Shutterstock
Quando o passageiro está ocupando um assento, o cinto deve ser utilizado conforme as orientações da tripulação, especialmente durante movimentação da aeronave, decolagem, pouso e sempre que o aviso de cinto estiver aceso por Shutterstock
A tripulação é responsável por garantir que os procedimentos de segurança sejam cumpridos. Se uma criança ou qualquer outro passageiro não estiver em condições de cumprir as orientações necessárias para a decolagem, a aeronave pode não iniciar o voo até que a situação seja solucionada por Shutterstock
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No Brasil, as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinam que passageiros devem seguir as orientações da tripulação e utilizar corretamente os sistemas de segurança da aeronave por Shutterstock

Para impedir que a pessoa barrada compre bilhetes em outra empresa, o sistema é unificado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e compartilhado entre todas as companhias aéreas do país.

Como funciona o bloqueio para quem entra na lista

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A inclusão no cadastro impede o viajante de realizar qualquer etapa do voo comercial em trechos domésticos. Enquanto durar a punição, as empresas aéreas ficam proibidas de vender passagens, liberar o check-in ou autorizar o embarque da pessoa suspensa. Se o passageiro já tiver passagens compradas para as datas do veto, a companhia deve cancelar a reserva e devolver o dinheiro de forma integral. A empresa que descumprir a regra e deixar a pessoa embarcar leva multa de R$ 70 mil.

O tempo de suspensão varia conforme o impacto do incidente: são 6 meses longe dos aviões em casos gravíssimos sem interrupção do voo, e até 12 meses quando a confusão provoca atrasos graves, desvios de rota ou cancelamentos da operação.

O que dá advertência, multa e proibição de voar

As penalidades da Anac são divididas em três categorias de gravidade:

As infrações leves englobam desobediência a instruções simples da tripulação, uso indevido de eletrônicos ou discussões menores, punidas apenas com advertências verbais ou escritas.

As infrações graves envolvem ofensas verbais a passageiros e funcionários, ameaças à equipe, uso de cigarros eletrônicos ou fumo tradicional e danos ao avião. O passageiro é desembarcado pela polícia e responde a processo com multa de até R$ 17,5 mil, mas sem o veto de voar.

As infrações gravíssimas são as únicas que colocam o passageiro na lista de exclusão aérea. Incluem agressões físicas, importunação sexual, tentativa de invasão da cabine e depredação de equipamentos de segurança. A penalidade combina a multa de R$ 17,5 mil com a suspensão dos voos por 6 a 12 meses.

Registro do caso e direito de defesa

A inclusão do nome na lista de restrição não acontece de forma automática no calor do momento. As companhias aéreas e as administrações aeroportuárias têm a obrigação de registrar detalhadamente o ocorrido e notificar a Anac, a comunicação precisa ser imediata em episódios gravíssimos e em até cinco dias nos casos graves.

Junto à notificação, as empresas devem encaminhar relatórios de voo, testemunhos e eventuais registros em vídeo. A Anac instaura um processo administrativo para avaliar a ocorrência, no qual é assegurado ao passageiro o direito à ampla defesa e ao contraditório antes da aplicação definitiva da suspensão ou da cobrança da multa.

Tags:

Avião Brasil Viajar Multa

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