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Mutirão do INSS abre 859 vagas na Bahia neste fim de semana para destravar pedidos

Força-tarefa presencial permite antecipar perícias médicas e avaliações do BPC no sábado e domingo; veja cidades e como garantir o atendimento

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:52

INSS
INSS abre agências na Bahia no fim de semana com mais de oitocentas vagas presenciais gratuitas para antecipar perícias e destravar o BPC Crédito: Crédito: Divulgação, INSS

O mutirão do INSS chega à Bahia neste sábado (17) e domingo (18) com 859 vagas de atendimento presencial em agências do estado. A ação é voltada para quem quer acelerar o pedido de benefício ou adiantar perícias e avaliações do BPC que estavam marcadas para datas distantes. A ideia é encurtar a espera e dar uma resposta mais rápida ao trabalhador.

Mutirão do INSS

O mutirão do INSS chega à Bahia neste sábado e domingo para agilizar a liberação de benefícios. por Roneymar Alves ,INSS
A força-tarefa presencial abre oitocentas e cinquenta e nove vagas de atendimento extras em todo o estado. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
A ação permite antecipar perícias médicas e avaliações sociais que estavam marcadas para datas distantes. por Divulgação/INSS
O objetivo principal do órgão é encurtar o tempo de espera e dar uma resposta rápida ao trabalhador. por Crédito: Reprodução, FDR
Portal Meu INSS concentra consultas e serviços previdenciários que podem ser acessados pelo computador sem necessidade de deslocamento até uma agência por (Foto: INSS/Gov.br)
A transferência de data deve ser feita pela internet ou telefone antes de o segurado sair de casa. por Divulgação
O agendamento prévio pode ser feito de forma rápida pelo aplicativo ou site oficial do Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Quem preferir o atendimento por telefone pode ligar diretamente para a Central cento e trinta e cinco. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O cidadão que deseja adiantar o seu procedimento precisa realizar uma marcação prévia obrigatória. por Agência Brasil
Na Bahia os postos presenciais abrem as portas no sábado e domingo no período das sete às quatorze horas. por INSS
Os atendimentos extras na Bahia estão concentrados em agências localizadas em importantes cidades polos. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O mutirão atende prioritariamente quem já está na fila com agendamento confirmado para os próximos meses. por Reprodução/ Agência Brasil
Há vagas disponíveis em agências de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Irecê. por INSS/Divulgação
Segurados de Barreiras e Brumado também contam com postos abertos para o mutirão presencial. por Foto: Agência Brasil
O endereço e o horário exato da consulta aparecem na tela no momento da confirmação do agendamento. por Foto: Reprodução
O INSS jamais solicita pagamentos por Pix ou envia boletos bancários para liberar vagas no sistema. por Foto: Arquivo/Âncora1
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O mutirão do INSS chega à Bahia neste sábado e domingo para agilizar a liberação de benefícios. por Roneymar Alves ,INSS

Quem pode participar e como antecipar?

A prioridade do mutirão é atender quem já está na fila com agendamento marcado para os próximos meses e deseja adiantar a consulta.

Para reagendar para este fim de semana, a marcação prévia é obrigatória antes de sair de casa. O procedimento deve ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ligando para a Central 135.

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Onde serão os atendimentos no estado

Na Bahia, os atendimentos presenciais estão concentrados em agências de cidades polos como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Irecê, Barreiras e Brumado.

A unidade exata e os horários disponíveis aparecem no momento em que o cidadão faz a escolha da vaga no sistema. Vale lembrar que ir direto ao posto sem o agendamento prévio não garante atendimento.

Cuidado com golpes na marcação

É importante lembrar que todo o atendimento e a marcação de vagas no órgão são 100% gratuitos. O INSS não cobra valores por Pix, boleto nem envia mensagens no WhatsApp oferecendo vagas pagas.

Se alguém prometer facilidade em troca de dinheiro ou pedir dados bancários, desconfie na hora, pois é golpe.

Checklist de documentos para o dia da consulta

Na hora da perícia médica, leve documento de identidade com foto, CPF, exames e atestados recentes com a assinatura do médico e o código CID.

Quem vai fazer a avaliação social do BPC precisa apresentar obrigatoriamente o comprovante de cadastro no CadÚnico atualizado. Chegar com a documentação completa evita que o pedido trave e precise voltar para o fim da fila.

Como funcionava o esquema dos dublês no INSS

Operação Leste do Espinhaço desarticula organização criminosa que fraudou R$ 86 milhões da Previdência Social. por Foto: Agência Brasil
Mais de 170 laudos da Polícia Federal comprovaram cientificamente o uso repetido de digitais em diferentes CPFs. por Divulgação
Inscrições tardias de nascimento eram registradas em cartórios com testemunhas falsas para inventar cidadãos. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Certidões de nascimento forjadas serviam de base para emitir CPFs e RGs oficiais de "pessoas fantasmas". por Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação
Benefício de Prestação Continuada (BPC) voltado a idosos de baixa renda era o principal alvo dos criminosos. por Divulgação
Pessoas reais atuavam como "dublês" emprestando rostos e digitais para validar as fraudes nos cadastros biométricos. por INSS/Divulgação
Investigação bloqueou repasses a tempo de evitar um prejuízo futuro de R$ 34,8 milhões aos cofres públicos. por INSS/Divulgação
Estrutura organizada em quatro eixos funcionais levou à prisão preventiva de 19 acusados pela Justiça Federal. por Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
Cuidado com dados pessoais e fotos de rosto é a principal orientação para proteger parentes idosos em casa. por Shutterstock
Canais oficiais do governo, como o telefone 135 e o Meu INSS, permitem monitorar extratos e bloquear fraudes. por Shutterstock
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Operação Leste do Espinhaço desarticula organização criminosa que fraudou R$ 86 milhões da Previdência Social. por Foto: Agência Brasil

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