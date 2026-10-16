PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Mutirão do INSS abre 859 vagas na Bahia neste fim de semana para destravar pedidos

Força-tarefa presencial permite antecipar perícias médicas e avaliações do BPC no sábado e domingo; veja cidades e como garantir o atendimento

Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:52

INSS abre agências na Bahia no fim de semana com mais de oitocentas vagas presenciais gratuitas para antecipar perícias e destravar o BPC Crédito: Crédito: Divulgação, INSS

O mutirão do INSS chega à Bahia neste sábado (17) e domingo (18) com 859 vagas de atendimento presencial em agências do estado. A ação é voltada para quem quer acelerar o pedido de benefício ou adiantar perícias e avaliações do BPC que estavam marcadas para datas distantes. A ideia é encurtar a espera e dar uma resposta mais rápida ao trabalhador.

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Quem pode participar e como antecipar?

A prioridade do mutirão é atender quem já está na fila com agendamento marcado para os próximos meses e deseja adiantar a consulta.

Para reagendar para este fim de semana, a marcação prévia é obrigatória antes de sair de casa. O procedimento deve ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ligando para a Central 135.

Onde serão os atendimentos no estado

Na Bahia, os atendimentos presenciais estão concentrados em agências de cidades polos como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Irecê, Barreiras e Brumado.

A unidade exata e os horários disponíveis aparecem no momento em que o cidadão faz a escolha da vaga no sistema. Vale lembrar que ir direto ao posto sem o agendamento prévio não garante atendimento.

Cuidado com golpes na marcação

É importante lembrar que todo o atendimento e a marcação de vagas no órgão são 100% gratuitos. O INSS não cobra valores por Pix, boleto nem envia mensagens no WhatsApp oferecendo vagas pagas.

Se alguém prometer facilidade em troca de dinheiro ou pedir dados bancários, desconfie na hora, pois é golpe.

Checklist de documentos para o dia da consulta

Na hora da perícia médica, leve documento de identidade com foto, CPF, exames e atestados recentes com a assinatura do médico e o código CID.

Quem vai fazer a avaliação social do BPC precisa apresentar obrigatoriamente o comprovante de cadastro no CadÚnico atualizado. Chegar com a documentação completa evita que o pedido trave e precise voltar para o fim da fila.