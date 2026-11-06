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Mutirão do INSS tem 8 mil vagas no fim de semana, veja agências com atendimento na Bahia

Instituto realiza perícias médicas e avaliações sociais nos dias 7 e 8 de novembro com agendamento aberto no aplicativo Meu INSS e no telefone 135

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 14:16

ALÍVIO FINANCEIRO: A antecipação do 13º salário em 2026 beneficia milhões de segurados e garante um fôlego extra para o orçamento doméstico logo no início do ano
Para conseguir a senha de atendimento presencial, o cidadão deve obrigatoriamente fazer a marcação antecipada pelo aplicativo ou site Meu INSS Crédito: Agência Brasil

Os trabalhadores e segurados que aguardam por exames e análises do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganharam um importante reforço no atendimento neste final de semana, nos dias 7 e 8 de novembro. O INSS e o Ministério da Previdência Social abriram um mutirão com 8.092 vagas para perícia médica e avaliação social em postos de 11 estados do país. A Bahia terá o maior número de vagas para ambas modalidades, sendo 340 para avaliação social e 55 para perícia médica.

Para conseguir a senha de atendimento presencial, o cidadão deve obrigatoriamente fazer a marcação antecipada pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ligando gratuitamente para a Central 135.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Vagas na Bahia e nos demais estados do Nordeste

A Bahia está contemplada em ambas as modalidades de serviço. Para avaliação social, o estado dispõe de 340 vagas distribuídas entre as agências de Paulo Afonso (150), Salvador-Centro (90), Feira de Santana (80) e Itabuna (20). Já para perícia médica, são 55 postos abertos entre as unidades de Paulo Afonso (30) e Brumado (25).

No restante do Nordeste, o mutirão de perícia abrange o Ceará com 1.716 vagas (Fortaleza-Sul, Fortaleza-Centro, Tianguá, Sobral e Itapagé), Pernambuco com 1.345 vagas (Caruaru, Recife-Pina, Recife-Encruzilhada e Serra Talhada) e Sergipe com 360 senhas em Aracaju-Ivo do Prado.

Em avaliação social, o Ceará soma 1.064 atendimentos (Fortaleza, Crateús e Juazeiro do Norte), Alagoas tem 201 vagas (Maceió e Arapiraca), o Maranhão oferece 175 agendamentos (São Luís, Imperatriz e Açailândia), Pernambuco dispõe de 160 vagas no Recife e Sergipe contabiliza 120 atendimentos na capital.

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Mutirões no Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país

A força-tarefa de final de semana estende-se também a outras regiões do país para acelerar a liberação de benefícios. Nas perícias médicas, o Rio de Janeiro conta com 864 vagas (Bangu, Engenheiro Trindade e Barra do Piraí), o Distrito Federal tem 654 postos (Taguatinga e Planaltina), o Pará disponibiliza 540 atendimentos em Parauapebas e Goiás oferece 126 agendamentos em Formosa.

Na frente de avaliação social, o estado do Rio de Janeiro oferece 192 vagas (Bangu, Engenheiro Trindade e Barra do Piraí), o Pará soma 150 senhas (Santarém e Itaituba) e São Paulo contempla a agência do Brás com 30 vagas. A recomendação do órgão é que os cidadãos confirmem o horário do agendamento nos canais oficiais antes de se deslocarem às agências.

Tags:

Bahia Brasil Economia Inss Politica Mutirão

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