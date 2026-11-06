PREVIDÊNCIA SOCIAL

Mutirão do INSS tem 8 mil vagas no fim de semana, veja agências com atendimento na Bahia

Instituto realiza perícias médicas e avaliações sociais nos dias 7 e 8 de novembro com agendamento aberto no aplicativo Meu INSS e no telefone 135

Matheus Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 14:16

Para conseguir a senha de atendimento presencial, o cidadão deve obrigatoriamente fazer a marcação antecipada pelo aplicativo ou site Meu INSS Crédito: Agência Brasil

Os trabalhadores e segurados que aguardam por exames e análises do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganharam um importante reforço no atendimento neste final de semana, nos dias 7 e 8 de novembro. O INSS e o Ministério da Previdência Social abriram um mutirão com 8.092 vagas para perícia médica e avaliação social em postos de 11 estados do país. A Bahia terá o maior número de vagas para ambas modalidades, sendo 340 para avaliação social e 55 para perícia médica.

Para conseguir a senha de atendimento presencial, o cidadão deve obrigatoriamente fazer a marcação antecipada pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ligando gratuitamente para a Central 135.

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Vagas na Bahia e nos demais estados do Nordeste

A Bahia está contemplada em ambas as modalidades de serviço. Para avaliação social, o estado dispõe de 340 vagas distribuídas entre as agências de Paulo Afonso (150), Salvador-Centro (90), Feira de Santana (80) e Itabuna (20). Já para perícia médica, são 55 postos abertos entre as unidades de Paulo Afonso (30) e Brumado (25).

No restante do Nordeste, o mutirão de perícia abrange o Ceará com 1.716 vagas (Fortaleza-Sul, Fortaleza-Centro, Tianguá, Sobral e Itapagé), Pernambuco com 1.345 vagas (Caruaru, Recife-Pina, Recife-Encruzilhada e Serra Talhada) e Sergipe com 360 senhas em Aracaju-Ivo do Prado.

Em avaliação social, o Ceará soma 1.064 atendimentos (Fortaleza, Crateús e Juazeiro do Norte), Alagoas tem 201 vagas (Maceió e Arapiraca), o Maranhão oferece 175 agendamentos (São Luís, Imperatriz e Açailândia), Pernambuco dispõe de 160 vagas no Recife e Sergipe contabiliza 120 atendimentos na capital.

Mutirões no Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país

A força-tarefa de final de semana estende-se também a outras regiões do país para acelerar a liberação de benefícios. Nas perícias médicas, o Rio de Janeiro conta com 864 vagas (Bangu, Engenheiro Trindade e Barra do Piraí), o Distrito Federal tem 654 postos (Taguatinga e Planaltina), o Pará disponibiliza 540 atendimentos em Parauapebas e Goiás oferece 126 agendamentos em Formosa.