FORTUNA NA GARAGEM

Nelson Piquet guarda carros de cinema e uma Kombi de 420 cv e ainda roda com um modelo de James Bond pelas ruas de Brasília

Fora das pistas desde 1991, ícone do automobilismo brasileiro fala de sua coleção particular de raridades e garante que usa todos os veículos no dia a dia

Matheus Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:00

O piloto Nelson Piquet acumula uma das maiores coleções automotivas do país em sua garagem na cidade de Brasília Crédito: Reprodução / SlickGT

Tricampeão mundial de Fórmula 1 nas décadas de 1980 (1981, 1983 e 1987), o ex-piloto Nelson Piquet construiu ao longo dos anos um impressionante acervo de veículos em sua garagem, em Brasília. A coleção reúne motos, aviões e supercarros, entre outros modelos.

Em entrevista à Motorsport Brasil, o piloto contou que seu interesse por máquinas começou pela curiosidade de experimentar a condução de diferentes veículos. A faísca para a coleção veio do charme de um Cadillac Eldorado dos anos 1950, equipado com motor de 315 cavalos.

Garagem milionária de Nelson Piquet: Tricampeão da F1 roda em Brasília com Kombi de 420 cv e carro do James Bond 1 de 20

De relíquias de 1952 ao icônico conversível do 007

Com o passar do tempo, a garagem ganhou modelos marcantes da história do automóvel. Piquet cultiva um carinho especial pelos carros britânicos, sobretudo pelos da Jaguar, entre eles o E-Type e o clássico XK 120, fabricado no mesmo ano em que o ex-piloto nasceu. A coleção também reúne supercarros, como a McLaren MP4-12C.

Um dos destaques da coleção é a lendária BMW Z8, que ganhou fama ao aparecer com James Bond no filme 007: O Mundo Não É o Bastante, de 1999.

Tricampeão mundial, Piquet divide com Ayrton Senna o posto de brasileiro com mais títulos na história da F1. Hoje, porém, evita comprar novos automóveis e prefere dedicar o tempo à restauração e à preparação dos carros que já fazem parte de sua coleção.

Uma Kombi turbo a 200 km/h e zero status de museu

Quem imagina que os carros da coleção ficam guardados sob capas ou expostos como peças de museu está enganado. Piquet faz questão de colocar os veículos para rodar pelas ruas e estradas de Brasília.

“Pode me entregar qualquer chave que eu saio andando com qualquer um. Aqui, todos os carros são usados por mim”, declarou o ex-piloto, brincando que, se houver alguma multa de trânsito, a responsabilidade será sempre dele.