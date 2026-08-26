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Nelson Piquet guarda carros de cinema e uma Kombi de 420 cv e ainda roda com um modelo de James Bond pelas ruas de Brasília

Fora das pistas desde 1991, ícone do automobilismo brasileiro fala de sua coleção particular de raridades e garante que usa todos os veículos no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21:00

Garagem milionária de Nelson Piquet: Tricampeão da F1 roda em Brasília com Kombi de 420 cv e carro do James Bond
O piloto Nelson Piquet acumula uma das maiores coleções automotivas do país em sua garagem na cidade de Brasília Crédito: Reprodução / SlickGT

Tricampeão mundial de Fórmula 1 nas décadas de 1980 (1981, 1983 e 1987), o ex-piloto Nelson Piquet construiu ao longo dos anos um impressionante acervo de veículos em sua garagem, em Brasília. A coleção reúne motos, aviões e supercarros, entre outros modelos.

Em entrevista à Motorsport Brasil, o piloto contou que seu interesse por máquinas começou pela curiosidade de experimentar a condução de diferentes veículos. A faísca para a coleção veio do charme de um Cadillac Eldorado dos anos 1950, equipado com motor de 315 cavalos.

Garagem milionária de Nelson Piquet: Tricampeão da F1 roda em Brasília com Kombi de 420 cv e carro do James Bond

O piloto Nelson Piquet acumula uma das maiores coleções automotivas do país em sua garagem na cidade de Brasília por Reprodução / SlickGT
Garagem milionária de Nelson Piquet: Tricampeão da F1 roda em Brasília com Kombi de 420 cv e carro do James Bond por Reprodução / SlickGT
Em vez de comprar novos veículos, o tricampeão prefere realizar a reforma dos automóveis que já integram seu patrimônio por Reprodução / SlickGT
Morgan Aero 8 por Reprodução / SlickGT
Morgan Aero 8 por Reprodução / SlickGT
Ferrari 308 GTB por Reprodução / SlickGT
Ferrari Dino por Reprodução / SlickGT
Rolls-Royce Ghost por Reprodução / SlickGT
Jaguar XJ 220 por Reprodução / SlickGT
Porsche Carrera GT por Reprodução / SlickGT
Porsche Carrera GT por Reprodução / SlickGT
McLaren MP4-12C e Ford GT por Reprodução / SlickGT
BMW Z8 por Reprodução / SlickGT
BMW Z8 por Reprodução / SlickGT
O ex-piloto possui automóveis fabricados em 1952, mesmo ano do seu nascimento no Rio de Janeiro por Reprodução / SlickGT
Uma Kombi passou por um ano de reformas para receber direção hidráulica, motor turbo e 420 cavalos de potência por Reprodução / SlickGT
O utilitário modificado pelo ex-piloto atinge a velocidade de 200 km/h e apresenta estabilidade na condução por Reprodução / SlickGT
Jaguar E-Type por Reprodução / SlickGT
Jaguar XK 120, Mercedes SL, Jaguar E-Type por Reprodução / SlickGT
BMW M3 E36 por Reprodução / SlickGT
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O piloto Nelson Piquet acumula uma das maiores coleções automotivas do país em sua garagem na cidade de Brasília por Reprodução / SlickGT

De relíquias de 1952 ao icônico conversível do 007

Com o passar do tempo, a garagem ganhou modelos marcantes da história do automóvel. Piquet cultiva um carinho especial pelos carros britânicos, sobretudo pelos da Jaguar, entre eles o E-Type e o clássico XK 120, fabricado no mesmo ano em que o ex-piloto nasceu. A coleção também reúne supercarros, como a McLaren MP4-12C.

Um dos destaques da coleção é a lendária BMW Z8, que ganhou fama ao aparecer com James Bond no filme 007: O Mundo Não É o Bastante, de 1999.

Tricampeão mundial, Piquet divide com Ayrton Senna o posto de brasileiro com mais títulos na história da F1. Hoje, porém, evita comprar novos automóveis e prefere dedicar o tempo à restauração e à preparação dos carros que já fazem parte de sua coleção.

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Uma Kombi turbo a 200 km/h e zero status de museu

Quem imagina que os carros da coleção ficam guardados sob capas ou expostos como peças de museu está enganado. Piquet faz questão de colocar os veículos para rodar pelas ruas e estradas de Brasília.

“Pode me entregar qualquer chave que eu saio andando com qualquer um. Aqui, todos os carros são usados por mim”, declarou o ex-piloto, brincando que, se houver alguma multa de trânsito, a responsabilidade será sempre dele.

A criatividade do ex-piloto também aparece em um dos veículos mais inusitados da coleção. Após um ano de trabalho em sua oficina, Piquet transformou uma tradicional Kombi em um modelo de 420 cavalos de potência, equipado com motor turbo e direção hidráulica. Segundo o tricampeão, o utilitário ficou prazeroso de dirigir e chega a 200 km/h com estabilidade.

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Brasil Carros Automobilismo Fórmula 1 Curiosidades

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