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Netflix demite mil funcionários em maior corte desde 2022

Empresa reduz 6% da equipe em meio à disputa pela atenção do público e aos desafios de crescimento

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:52

Apenas 30,1% dos domicílios baianos tinham serviço de streaming em 2022
Netflix Crédito: Reprodução

A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, vai demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a 6% de sua força de trabalho, no maior corte de pessoal desde 2022. A decisão ocorre em meio à disputa cada vez mais acirrada pela atenção do público entre serviços de streaming e plataformas digitais.

O corte foi comunicado aos funcionários nesta quarta-feira (14) pelos co-diretores executivos da empresa, Greg Peters e Ted Sarandos, em um e-mail interno. Segundo informações publicadas pelo jornal alemão Der Spiegel, a empresa planeja reduzir sua equipe em cerca de mil postos de trabalho.

Confira os filmes mais assistidos na Netflix em 2026

10 - "Paixão de Escritório" (2026) por Divulgação
9 - "Peaky Blinders: O Homem Imortal" (2026) por Divulgação/Netflix
8 - "Colisão: Acidente ou Homicídio" (2026) por Divulgação
7 - "De Férias com Você" (2026) por Netflix/Divulgação
6 - "Ataque Brutal" (2026) por Divulgação
5 - "O Jogo do Predador" (2026) por Divulgação
4 - "Guerreiras do K-Pop” (2025) por Reprodução
3 - "Como Mágica" (2026) por Divulgação
2 - "Dinheiro suspeito por Divulgação
1 - "Máquina de Guerra" (2026) por Divulgação
1 de 10
10 - "Paixão de Escritório" (2026) por Divulgação

No fim de 2025, a Netflix tinha aproximadamente 16 mil funcionários em tempo integral. A redução anunciada representa uma mudança na estrutura da companhia.

A decisão ocorre em um cenário de concorrência crescente pelo tempo de audiência, com plataformas como YouTube e TikTok disputando a atenção dos usuários. A Netflix também busca diversificar suas receitas para além das assinaturas, com investimentos em publicidade, transmissões ao vivo e jogos.

A empresa ainda enfrentou um revés em sua estratégia de expansão ao perder para a Paramount a disputa pelos ativos de estúdios e streaming da Warner Bros. Discovery.

A última grande rodada de demissões da Netflix ocorreu em 2022, quando a companhia eliminou centenas de vagas após registrar perda de assinantes pela primeira vez em mais de uma década.

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Trabalho Emprego Cortes

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