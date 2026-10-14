STREAMING

Netflix demite mil funcionários em maior corte desde 2022

Empresa reduz 6% da equipe em meio à disputa pela atenção do público e aos desafios de crescimento

Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:52

Netflix Crédito: Reprodução

A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, vai demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a 6% de sua força de trabalho, no maior corte de pessoal desde 2022. A decisão ocorre em meio à disputa cada vez mais acirrada pela atenção do público entre serviços de streaming e plataformas digitais.

O corte foi comunicado aos funcionários nesta quarta-feira (14) pelos co-diretores executivos da empresa, Greg Peters e Ted Sarandos, em um e-mail interno. Segundo informações publicadas pelo jornal alemão Der Spiegel, a empresa planeja reduzir sua equipe em cerca de mil postos de trabalho.

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No fim de 2025, a Netflix tinha aproximadamente 16 mil funcionários em tempo integral. A redução anunciada representa uma mudança na estrutura da companhia.

A decisão ocorre em um cenário de concorrência crescente pelo tempo de audiência, com plataformas como YouTube e TikTok disputando a atenção dos usuários. A Netflix também busca diversificar suas receitas para além das assinaturas, com investimentos em publicidade, transmissões ao vivo e jogos.

A empresa ainda enfrentou um revés em sua estratégia de expansão ao perder para a Paramount a disputa pelos ativos de estúdios e streaming da Warner Bros. Discovery.