CUIDADO COM O CADASTRO

Nome de antigo morador na conta de luz pode barrar a Tarifa Social

Levantamento da Abradee aponta divergências cadastrais que ameaçam o desconto de 3,5 milhões de lares

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:46

Tarifa Social em risco: divergência nos dados cadastrais pode cortar o benefício de 3,5 milhões de famílias Crédito: Reprodução | Freepik

A perda do desconto automático na conta de luz ameaça 3,5 milhões de famílias por divergências no cadastro do governo e na fatura de energia. Levantamento da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) no último semestre revela que erros na digitação de dados ou a manutenção do nome de antigos moradores na conta de luz podem cancelar o benefício de até 80 kWh do programa social e afetar 27% dos lares cadastrados.

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A Tarifa Social de Energia garante a isenção de até 80 kWh na conta de luz, mas a falta de alinhamento das bases governamentais com os sistemas das concessionárias aciona o descadastramento automático. A chave para interromper esse processo de exclusão exige uma ação em duas frentes: solucionar pendências de renda e composição familiar exige a atualização do CadÚnico nos postos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), enquanto divergências de CPF demandam acerto imediato direto com a empresa fornecedora de energia.

Divergência de dados na fatura cancela desconto da Tarifa Social

A divergência no nome registrado como titular da conta de luz encabeça a lista de motivos que provocam a perda do incentivo. Famílias que atendem todos os requisitos de renda continuam emitindo a fatura em nome de proprietários antigos, parentes falecidos ou inquilinos anteriores.

Quando o sistema do Ministério do Desenvolvimento Social cruza os dados com o sistema das distribuidoras, a falta de correspondência exata de CPFs bloqueia a concessão, fazendo o consumidor perder o benefício sem qualquer aviso prévio prolongado.

A solução exige ir além da assistência social. O consumidor até faz a atualização do CadÚnico para manter os dados ativos no sistema federal, mas esquece de pedir a alteração do titular da conta de luz nos canais de atendimento da distribuidora. Sem esse ajuste duplo e simultâneo, os algoritmos do sistema simplesmente não liberam o abatimento na fatura final.

CadÚnico atualizado garante manutenção contínua do benefício

A manutenção da Tarifa Social de Energia atende famílias com renda por pessoa de até meio salário mínimo. O programa abrange ainda dois perfis prioritários:

Idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Famílias com renda de até três salários mínimos que possuem integrantes dependentes de aparelhos elétricos essenciais à vida.

Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que o volume total de unidades contempladas despencou de 17,1 milhões para 16,6 milhões entre abril de 2025 e abril de 2026, uma perda líquida de 586 mil famílias, mesmo em um período de expansão com mais de 3,3 milhões de novos domicílios no país.

A queda abrupta levou o MME a cobrar explicações formais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre os gargalos do Programa Luz do Povo e as falhas na transição cadastral, ressaltando o impacto direto no direito ao desconto na conta de luz.

Embora tais informações, isoladamente, não permitam estabelecer relação causal entre a redução observada e a implementação dos novos critérios de enquadramento, os indicadores reforçam a importância do acompanhamento permanente da transição cadastral e da avaliação de seus impactos sobre a cobertura da política pública, sobretudo considerando a relevância social da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Programa Luz do Povo Ministério de Minas e Energia MME

CRAS e distribuidora ajustam cadastro para destravar o desconto

A regularização da fatura exige procedimentos complementares em dois órgãos diferentes. Atualizar o cadastro na assistência social resolve questões de renda, nascimento ou endereço, mas o posto do CRAS não comunica automaticamente a empresa de energia.

Passo a passo para assegurar a Tarifa Social de Energia sem sobressaltos:

Visite o CRAS municipal: leve os documentos de todos os moradores da residência para efetuar a atualização do CadÚnico.

Contate a distribuidora: peça a troca de titularidade da conta de luz para o nome do responsável familiar que consta no cadastro social.

Cheque os detalhes da fatura: lembre-se de que a isenção e os abatimentos cobrem apenas o consumo de energia elétrica. Taxa de iluminação pública, parcelamentos de débitos e serviços extras continuam no boleto normalmente.

Distribuidoras mapeiam milhares de lares com cadastro em risco

A lista das empresas com maior volume de inconsistências acende o alerta vermelho em diversos estados:

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