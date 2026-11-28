FORA DA CURVA DA SELIC

Nordeste lidera alta de lançamentos com Minha Casa, Minha Vida

Região registra alta de 22,3% nos lançamentos no terceiro trimestre e consolida-se como o segundo maior mercado do Brasil, atrás apenas do Sudeste

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:22

Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Nordeste destacou-se no terceiro trimestre de 2026 como a região com o maior crescimento percentual de novos empreendimentos imobiliários do país, registrando avanço de 22,3% na comparação anual. Os dados constam da pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais, elaborada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

Nordeste lidera lançamentos imobiliários no país com avanço do Minha Casa Minha Vida 1 de 12

Em números absolutos, o mercado nordestino consolidou-se como o segundo maior do Brasil entre julho e setembro, atrás apenas do Sudeste, somando cerca de 24 mil unidades lançadas e 22 mil imóveis vendidos no período.

Força da habitação popular

A expansão regional reflete a força do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para atender famílias que buscam sair do aluguel. No terceiro trimestre, a faixa popular respondeu por 62% dos novos lançamentos e 56% de todas as vendas registradas no Nordeste.

O desempenho acompanha o recorde nacional do programa habitacional, que concentrou 58,6% de todos os imóveis lançados no país (70.129 unidades) e 52% das vendas totais (56.812 unidades) , o maior patamar da série histórica do levantamento.

Proteção contra juros altos

Na avaliação do economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, a habitação subsidiada funciona como escudo contra as oscilações do crédito bancário tradicional, já que não depende diretamente da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano. Enquanto o MCMV avançou, os lançamentos de médio, alto padrão e luxo recuaram 22,3% no país em um ano, acumulando três trimestres consecutivos de queda.

Para o presidente do Conselho de Administração da CBIC, Eduardo Aroeira Almeida, o programa tem sido decisivo para estabilizar o ritmo de lançamentos e vendas da construção civil diante do custo elevado do financiamento convencional.

Dois quartos lideram procura

O levantamento mostra ainda que os apartamentos de dois quartos foram os mais comercializados no país no terceiro trimestre, seguidos pelas unidades de um, três e quatro quartos.

Segundo o sócio da Brain Inteligência, Guilherme Werner, o desejo pela casa própria permanece elevado: em levantamento com 1,5 mil famílias, 51% dos entrevistados com renda superior a R$ 2,5 mil afirmaram pretender adquirir um imóvel nos próximos 24 meses, percentual que chega a 62% entre os jovens da geração Z. Apesar do alto interesse, apenas 5% dos brasileiros estão em busca ativa no mercado neste momento, índice considerado dentro da normalidade pelo estudo.