VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Novo benefício do INSS garante salário de até R$ 8,4 mil a mulheres afastadas do trabalho por medida protetiva

Publicação da Portaria detalha regras de pagamento para trabalhadoras de carteira assinada, domésticas e autônomas vítimas de violência doméstica

Matheus Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:00

Seguradas afastadas por determinação judicial em jurisdição criminal passam a contar com suporte direto Crédito: Agência Brasil

A publicação da Portaria Conjunta nº 48 regulamentou o pagamento do Benefício de Afastamento Protetivo pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assegurando retaguarda financeira a trabalhadoras que precisam se afastar do emprego em decorrência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A nova diretriz elimina a burocracia de ingressar com ações judiciais contra a previdência, desobrigando a realização de perícias médicas e o cumprimento de carência mínima, uma vez que a necessidade de proteção já foi validada por um juiz da vara criminal.

Violência masculina contra a mulher 1 de 26

A lacuna financeira resolvida e a divisão dos pagamentos

A advogada especialista em Direito Previdenciário Adriana Faria explica que a regulamentação corrige uma falha crucial na legislação anterior, que autorizava o afastamento por até seis meses com manutenção do vínculo empregatício, mas omitia quem arcaria com a remuneração nesse período. Essa indefinição colocava a vítima em um dilema cruel entre manter sua renda ou preservar sua integridade física.

“É importante compreender que a medida não se limita à proteção física. A dependência econômica também pode dificultar a saída de uma relação abusiva, especialmente quando a mulher não dispõe de recursos próprios para custear moradia, alimentação, transporte e as despesas dos filhos”, destacou Adriana.

Com as novas regras, o custeio varia conforme o vínculo profissional: empregadas com carteira assinada recebem dos empregadores nos primeiros 15 dias, com o INSS assumindo a partir do 16º dia; já empregadas domésticas, autônomas, trabalhadoras avulsas e seguradas especiais têm o benefício pago integralmente pelo INSS desde o primeiro dia de afastamento.

Quem tem direito e quais documentos são exigidos pelo INSS

Adriana Faria esclarece que o benefício não é concedido de forma automática a toda vítima de violência doméstica. São exigidas duas condições fundamentais: a apresentação da decisão judicial que determine expressamente o afastamento do trabalho com amparo na Lei Maria da Penha e a comprovação da qualidade de segurada do RGPS na data fixada pelo juiz.

“Não basta possuir uma medida que proíba o agressor de se aproximar da vítima ou de manter contato com ela. É necessário que a decisão judicial contemple especificamente o afastamento do trabalho, conforme a previsão legal que fundamenta esse benefício”

A especialista pontua que a violência não precisa ter ocorrido nas dependências da empresa, bastando que o contexto doméstico justifique a medida protetiva laboral. O valor do benefício segue os parâmetros do auxílio por incapacidade temporária, com piso no salário mínimo e teto fixado em R$ 8.475,55, com duração máxima de seis meses.

“É necessário, portanto, examinar o conteúdo da decisão judicial e a situação previdenciária da mulher individualmente. O benefício não é automático para todas as vítimas de violência doméstica, nem depende exclusivamente da existência de boletim de ocorrência”.

Mulheres que não possuem filiação previdenciária poderão acessar auxílios assistenciais custeados por estados ou municípios por indicação judicial.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

Como realizar o pedido nos canais de atendimento

O requerimento administrativo deve ser protocolado pela própria segurada utilizando os canais remotos disponibilizados pela previdência social, que incluem o aplicativo e site Meu INSS, além da central telefônica 135.