CONCURSO PÚBLICO

Novo CNU: ministra fala em até 3 mil vagas no segundo semestre de 2027

Esther Dweck afirma que nova edição do Concurso Nacional Unificado depende do espaço no Orçamento; governo também tenta incluir estados e municípios na seleção

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:05

Revisão para o CNU Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasíli

O próximo Concurso Nacional Unificado (CNU) poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas no segundo semestre de 2027. A previsão foi anunciada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao jornal O Globo. A realização do concurso, no entanto, depende da disponibilidade de recursos no Orçamento e da manutenção de espaço fiscal para novas contratações.

Segundo a ministra, o governo pretende realizar uma nova edição no segundo semestre do próximo ano. A intenção é organizar o CNU no primeiro e no terceiro ano de cada mandato presidencial, evitando a realização da seleção em anos eleitorais.

"Queremos fazer ano que vem. Tudo depende de como o Orçamento vai terminar, se vamos conseguir manter (no Congresso) o espaço de concurso", afirmou Dweck.

Uma das possibilidades em estudo é ampliar a participação de estados e municípios no concurso. De acordo com a ministra, o governo discute a proposta com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad). A entrada de governos estaduais e municipais poderia facilitar a realização da seleção já em 2027.

A ministra também explicou que o orçamento enviado pelo governo prevê espaço para novas contratações e reajustes no funcionalismo, embora ainda não haja definição sobre os valores.

Combate aos supersalários

Na entrevista, Dweck também antecipou medidas que o governo pretende adotar para combater os chamados supersalários e os penduricalhos pagos a servidores públicos.

Um projeto já elaborado pelo Ministério da Gestão estabelece quais verbas poderão ser classificadas como indenizatórias e, portanto, pagas fora do teto constitucional. A proposta também prevê limites para esses pagamentos. O texto aguarda uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o envio isolado pelo Executivo ou a abertura de uma negociação com os demais Poderes.