FRAUDE DIGITAL

Novo golpe contra o Desenrola e Minha Casa Minha Vida avança por telefone e causa perdas bilionárias no Brasil

Com perdas de R$ 21 bilhões em 2026, campanha nacional orienta como identificar abordagens falsas por telefone e redes sociais

Maiara Baloni

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:47

Criminosos utilizam ligações telefônicas e mensagens falsas para cobrar taxas antecipadas por Pix em nome de programas sociais; bancos alertam para cuidados. Crédito: Towfiqu Barbhuiya, Pexels

Com o registro de 34,5 bilhões de tentativas de golpes digitais no Brasil ao longo de 12 meses e perdas que somam R$ 21,2 bilhões em 2026, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) intensificou a campanha “Tem Cara de Golpe” para barrar fraudes que usam programas como o Minha Casa, Minha Vida e o Desenrola Brasil.

Como se proteger do golpe digital 1 de 8

A iniciativa mobiliza o setor bancário para ensinar a população a identificar abordagens criminosas feitas principalmente por telefone, mensagens de WhatsApp e anúncios falsos na internet. No Minha Casa, Minha Vida, os fraudadores prometem um falso sistema de "fura-fila" ou garantem a aprovação imediata do financiamento imobiliário se a pessoa pagar taxas antecipadas por Pix ou boletos clonados.

O mesmo roteiro é aplicado contra o Desenrola Brasil, mesmo após o término oficial do programa, os bandidos ainda usam o nome da iniciativa de refinanciamento para abordar pessoas endividadas e cobrar valores fictícios de entrada.

Alerta da campanha Tem Cara de Golpe contra fraudes sociais

O cenário de fraudes no país atinge a grande maioria da população. Conforme levantamento divulgado pela Global Anti-Scam Alliance (Gasa) em 2026, 81% dos adultos brasileiros relataram ter tido contato direto com alguma tentativa de golpe no último ano. A atuação criminosa foca em promessas vantajosas de difícil recusa, utilizando o nome de políticas públicas de renegociação financeira e acesso à moradia popular para enganar cidadãos endividados.

Os golpistas criam páginas na internet muito parecidas com os sites do governo e patrocinam links nas redes sociais para oferecer descontos irreais. A orientação repassada pelos bancos é que órgãos governamentais e instituições financeiras nunca pedem dinheiro adiantado, não cobram taxas para liberar benefícios e não recebem pagamentos via Pix vinculados a chaves de pessoas físicas para validar serviços sociais.

Telefone lidera canais usados para aplicar golpes financeiros

A pesquisa da Gasa apontou que as ligações telefônicas continuam sendo a principal via de aproximação usada pelas quadrilhas digitais, superando inclusive os contatos feitos exclusivamente por redes sociais e aplicativos de mensagens. A representante da organização no Brasil, Renata Salvini, ressaltou que o alcance de campanhas educativas é indispensável para informar o cidadão, mas aponta que a solução definitiva exige uma resposta integrada entre empresas de tecnologia, setor financeiro e órgãos de segurança pública para desarticular a estrutura do crime digital.

Nesse modelo de abordagem telefônica, os golpistas costumam fingir que trabalham para bancos ou ministérios, induzem a pessoa a confirmar dados pessoais e alegam que existe uma urgência para garantir a vaga em programas habitacionais ou descontos no nome negativado.

Como evitar prejuízos e o que fazer em caso de golpe

A recomendação para não cair nessas armadilhas é manter a desconfiança diante de qualquer oferta urgente recebida por chamada de voz, mensagem privada ou link fora do canal oficial. No caso de serviços públicos digitais, a página acessada deve conter obrigatoriamente a terminação oficial “.gov.br”. Toda negociação referente ao Desenrola ou a financiamentos do Minha Casa, Minha Vida deve ocorrer nos aplicativos oficiais dos bancos envolvidos ou diretamente nos balcões das agências e prefeituras.