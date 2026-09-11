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Novo golpe contra o Desenrola e Minha Casa Minha Vida avança por telefone e causa perdas bilionárias no Brasil

Com perdas de R$ 21 bilhões em 2026, campanha nacional orienta como identificar abordagens falsas por telefone e redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:47

Avanço das fraudes exige camadas extras de validação além da biometria simples.
Criminosos utilizam ligações telefônicas e mensagens falsas para cobrar taxas antecipadas por Pix em nome de programas sociais; bancos alertam para cuidados. Crédito: Towfiqu Barbhuiya, Pexels

Com o registro de 34,5 bilhões de tentativas de golpes digitais no Brasil ao longo de 12 meses e perdas que somam R$ 21,2 bilhões em 2026, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) intensificou a campanha “Tem Cara de Golpe” para barrar fraudes que usam programas como o Minha Casa, Minha Vida e o Desenrola Brasil.

Como se proteger do golpe digital

Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels
Dados pessoais e biométricos devem ser informados somente em sites e aplicativos oficiais por Marcello Casal Jr, Agência Brasil
Senhas fortes e autenticação em dois fatores reforçam a proteção de contas contra acessos indevidos por Jakubzerdzicki, Pexels
Pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, mensagens ou QR Codes exigem atenção antes de qualquer acesso por Tim Samuel, Pexels
Imagens do rosto e documentos também podem ser usadas por terceiros em tentativas de fraude de identidade por Rizky Sabrian Syah, Pexels
Mesmo com informações ocultadas, imagens de documentos não devem ser publicadas nas redes sociais por Tracy Le Blanc, Pexels
Manter sistemas operacionais e aplicativos atualizados ajuda a reduzir vulnerabilidades de segurança por Zeleboba, Pexels
Acompanhar regularmente o CPF ajuda a identificar movimentações desconhecidas e agir rapidamente diante de suspeitas por Bertolli Fotografia, Pexels
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Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels

A iniciativa mobiliza o setor bancário para ensinar a população a identificar abordagens criminosas feitas principalmente por telefone, mensagens de WhatsApp e anúncios falsos na internet. No Minha Casa, Minha Vida, os fraudadores prometem um falso sistema de "fura-fila" ou garantem a aprovação imediata do financiamento imobiliário se a pessoa pagar taxas antecipadas por Pix ou boletos clonados.

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O mesmo roteiro é aplicado contra o Desenrola Brasil, mesmo após o término oficial do programa, os bandidos ainda usam o nome da iniciativa de refinanciamento para abordar pessoas endividadas e cobrar valores fictícios de entrada.

Alerta da campanha Tem Cara de Golpe contra fraudes sociais

O cenário de fraudes no país atinge a grande maioria da população. Conforme levantamento divulgado pela Global Anti-Scam Alliance (Gasa) em 2026, 81% dos adultos brasileiros relataram ter tido contato direto com alguma tentativa de golpe no último ano. A atuação criminosa foca em promessas vantajosas de difícil recusa, utilizando o nome de políticas públicas de renegociação financeira e acesso à moradia popular para enganar cidadãos endividados.

Os golpistas criam páginas na internet muito parecidas com os sites do governo e patrocinam links nas redes sociais para oferecer descontos irreais. A orientação repassada pelos bancos é que órgãos governamentais e instituições financeiras nunca pedem dinheiro adiantado, não cobram taxas para liberar benefícios e não recebem pagamentos via Pix vinculados a chaves de pessoas físicas para validar serviços sociais.

Telefone lidera canais usados para aplicar golpes financeiros

A pesquisa da Gasa apontou que as ligações telefônicas continuam sendo a principal via de aproximação usada pelas quadrilhas digitais, superando inclusive os contatos feitos exclusivamente por redes sociais e aplicativos de mensagens. A representante da organização no Brasil, Renata Salvini, ressaltou que o alcance de campanhas educativas é indispensável para informar o cidadão, mas aponta que a solução definitiva exige uma resposta integrada entre empresas de tecnologia, setor financeiro e órgãos de segurança pública para desarticular a estrutura do crime digital.

Nesse modelo de abordagem telefônica, os golpistas costumam fingir que trabalham para bancos ou ministérios, induzem a pessoa a confirmar dados pessoais e alegam que existe uma urgência para garantir a vaga em programas habitacionais ou descontos no nome negativado.

Como evitar prejuízos e o que fazer em caso de golpe

A recomendação para não cair nessas armadilhas é manter a desconfiança diante de qualquer oferta urgente recebida por chamada de voz, mensagem privada ou link fora do canal oficial. No caso de serviços públicos digitais, a página acessada deve conter obrigatoriamente a terminação oficial “.gov.br”. Toda negociação referente ao Desenrola ou a financiamentos do Minha Casa, Minha Vida deve ocorrer nos aplicativos oficiais dos bancos envolvidos ou diretamente nos balcões das agências e prefeituras.

Quem tiver caído na fraude e feito um pagamento indevido deve entrar em contato imediato com a instituição bancária para acionar os mecanismos de bloqueio e contestação do Pix. Na sequência, é necessário formalizar o boletim de ocorrência na delegacia ou pela internet, guardando os números telefônicos que fizeram a ligação, mensagens recebidas e comprovantes bancários para apresentação à polícia.

Tags:

Brasil Minha Casa Minha Vida Fraude Golpe Virtual Desenrola

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