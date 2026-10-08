TRAIU ÉCANA!

Novo projeto de lei quer fixar reclusão de 8 a 20 anos para quem comprometer a soberania e trair à pátria

Proposta de deputados do PT fixa regras contra a entrega de riquezas nacionais e a interferência estrangeira nas eleições e nas Forças Armadas

Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

O projeto endurece as sanções em até metade do tempo caso o crime seja cometido por servidor público Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer transformar a traição à pátria em crime previsto no Código Penal, prevendo penas de 8 a 20 anos de reclusão, além de multa. O PL 3362/26, assinado pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ), tem como objetivo punir qualquer cidadão que atuar contra a segurança, a soberania ou os interesses do Brasil para favorecer governos ou grupos estrangeiros.

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Repasse de riquezas nacionais e dados mantidos sob sigilo

A proposta abrange ações como a entrega ou negociação prejudicial de riquezas naturais, infraestruturas críticas e bens públicos para agentes externos.

O texto também penaliza quem vazar informações estratégicas e confidenciais do governo, especialmente em fases de transição política ou momentos de instabilidade institucional, e veda o apoio ou financiamento a ingerências externas na opinião pública, nas políticas públicas e nas instituições democráticas.

“Trata-se de medida necessária para fortalecer a soberania nacional, preservar a independência das instituições republicanas e assegurar que divergências políticas internas jamais sirvam de instrumento para ataques coordenados contra o próprio país”, destacaram os criadores do PL.

Punições ampliadas e brechas na legislação atual

O projeto endurece as sanções em até metade do tempo caso o crime seja cometido por servidor público, com apoio de estrangeiros ou se provocar graves prejuízos à economia do país. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio ou durante disputas eleitorais, a punição será dobrada.

Na justificativa, os autores afirmam que as normas vigentes não detalham a responsabilidade sobre articulações nocivas aos interesses nacionais, tornando a regra necessária para proteger a independência das instituições.

Próximos passos da proposta no Congresso Nacional