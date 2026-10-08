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Novo projeto de lei quer fixar reclusão de 8 a 20 anos para quem comprometer a soberania e trair à pátria

Proposta de deputados do PT fixa regras contra a entrega de riquezas nacionais e a interferência estrangeira nas eleições e nas Forças Armadas

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Câmara dos Deputados
O projeto endurece as sanções em até metade do tempo caso o crime seja cometido por servidor público Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer transformar a traição à pátria em crime previsto no Código Penal, prevendo penas de 8 a 20 anos de reclusão, além de multa. O PL 3362/26, assinado pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Alencar Santana (PT-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ), tem como objetivo punir qualquer cidadão que atuar contra a segurança, a soberania ou os interesses do Brasil para favorecer governos ou grupos estrangeiros.

O novo rosto da Praça dos Três Poderes em fotos

O conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer recebe investimentos do Novo PAC para recuperar a pavimentação e a estrutura original do piso. Valter Campanato/Agência Brasil  Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL
A restauração científica exige materiais idênticos aos originais para preservar esculturas que são símbolos da fundação da capital. Matheus H. Souza/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
O projeto de revitalização busca apagar as marcas da depredação de 8 de janeiro de 2023 e fortalecer a infraestrutura simbólica da democracia. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
detalhamento do projeto executivo elevou o orçamento para garantir que cada etapa da conservação respeite o rigor técnico do tombamento. Adriano Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL
Além das obras físicas, o novo aporte de R$ 34,7 milhões inclui programas de educação patrimonial e guias culturais para os visitantes. Joel Rodrigues/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
O cotidiano na Praça dos Três Poderes convive com a urgência de uma reforma que devolva ao público um espaço seguro e revitalizado. Valter Campanato/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
A revisão orçamentária é uma resposta direta aos danos acumulados e à necessidade de recompor a transparência e integridade das sedes dos Poderes. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
O desafio do Iphan é equilibrar a atualização da iluminação e acessibilidade com a preservação histórica do coração de Brasília. Valter Campanato/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
Enquanto a grande obra de R$ 34 milhões não termina, os símbolos da capital seguem atraindo turistas e movimentando a economia local. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
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O conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer recebe investimentos do Novo PAC para recuperar a pavimentação e a estrutura original do piso. Valter Campanato/Agência Brasil  Teixeira/Novacap por AGENCIA BRASIL

Repasse de riquezas nacionais e dados mantidos sob sigilo

A proposta abrange ações como a entrega ou negociação prejudicial de riquezas naturais, infraestruturas críticas e bens públicos para agentes externos.

O texto também penaliza quem vazar informações estratégicas e confidenciais do governo, especialmente em fases de transição política ou momentos de instabilidade institucional, e veda o apoio ou financiamento a ingerências externas na opinião pública, nas políticas públicas e nas instituições democráticas.

“Trata-se de medida necessária para fortalecer a soberania nacional, preservar a independência das instituições republicanas e assegurar que divergências políticas internas jamais sirvam de instrumento para ataques coordenados contra o próprio país”, destacaram os criadores do PL.

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Punições ampliadas e brechas na legislação atual

O projeto endurece as sanções em até metade do tempo caso o crime seja cometido por servidor público, com apoio de estrangeiros ou se provocar graves prejuízos à economia do país. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio ou durante disputas eleitorais, a punição será dobrada.

Na justificativa, os autores afirmam que as normas vigentes não detalham a responsabilidade sobre articulações nocivas aos interesses nacionais, tornando a regra necessária para proteger a independência das instituições.

Próximos passos da proposta no Congresso Nacional

A matéria começa sua jornada pelas comissões temáticas de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e, posteriormente, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se consolidar como lei no país, o projeto precisa passar pela votação dos deputados e obter também a aprovação dos senadores em Brasília.

Tags:

Brasil Politica Forças Armadas

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