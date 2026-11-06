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Nubank e Mercado Pago suspendem saques e transferências de criptomoedas após falha em fornecedor

Instabilidade em empresas externas de monitoramento e fornecimento de dados afetou operações com ativos digitais; compras e vendas seguem normalmente no Mercado Pago



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:41

Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

Clientes do Nubank e do Mercado Pago enfrentaram problemas para movimentar criptomoedas nesta sexta-feira (6). As duas instituições informaram instabilidades em serviços relacionados a depósitos, saques e transferências de ativos digitais, após falhas envolvendo fornecedores externos.

O Mercado Pago bloqueou preventivamente parte das transferências de criptomoedas para carteiras externas depois de identificar um incidente com uma empresa contratada para monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. A instituição também alertou para possíveis atrasos no recebimento de depósitos de criptoativos.

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Segundo a empresa, os valores que ainda não foram creditados serão depositados automaticamente assim que o serviço for normalizado. As operações de compra e venda de criptomoedas, porém, continuam funcionando normalmente.

Em nota, o Mercado Pago afirmou que acompanha a situação em tempo real e que a restrição temporária tem como objetivo preservar os recursos dos clientes enquanto trabalha para restabelecer as funcionalidades.

O Nubank também suspendeu temporariamente os serviços de depósitos e saques de criptomoedas. Em aviso exibido no aplicativo, o banco digital informou que trabalha para recuperar as operações. A empresa atribuiu a indisponibilidade a uma instabilidade em um fornecedor externo de dados.

De acordo com o banco, o problema não envolve sua infraestrutura interna nem compromete a segurança dos clientes. A reportagem procurou o Nubank, mas não recebeu resposta até o fim da manhã desta sexta-feira.

Como funciona o serviço de criptomoedas do Nubank

As operações com ativos digitais são oferecidas pelo banco por meio da NuCripto, funcionalidade integrada ao aplicativo. A plataforma permite negociar moedas como bitcoin, ethereum, solana, XRP e USDC, uma stablecoin - modalidade de criptomoeda cujo valor é vinculado a uma reserva de ativos considerados estáveis.