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O acionista do Pão de Açúcar, com fortuna de R$ 66 milhões, que vai virar senador sem ter recebido um único voto

A vitória de Cleitinho ao governo mineiro leva o acionista do Pão de Açúcar ao Senado

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:15

Pão de açucar
Acionista do Grupo Pão de Açúcar, o empresário Alex Diniz herdará mandato em Brasília sem ter disputado votos diretamente. Crédito: Pão de açucar, Divulgação

Com o resultado das urnas no último domingo (4), e a eleição de Cleitinho como novo governador de Minas Gerais, a cadeira dele no Senado Federal será ocupada por Alex Sandro Coelho Diniz, a partir de janeiro de 2027.

Aos 53 anos, o empresário de Governador Valadares, herdeiro da rede de supermercados Coelho Diniz e acionista relevante do Grupo Pão de Açúcar (GPA), herdará o restante do mandato válido até 2031 como primeiro suplente, sem ter recebido votos diretamente dos eleitores. Ele declarou um patrimônio de R$ 66,2 milhões à Justiça Eleitoral.

Quem é o acionista do GPA que assumirá cadeira no Senado

O empresário Alex Diniz, herdeiro do varejo, assumirá uma cadeira no Senado Federal a partir de janeiro de 2027. por Rede social
Além do negócio regional, a família mineira detém uma fatia acionária expressiva no Grupo Pão de Açúcar (GPA). por Pão de açucar, Divulgação
A mudança ocorre após a vitória de Cleitinho (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais. por Rede social
A agressiva movimentação de mercado da família Coelho Diniz garantiu o controle de 25,1% das ações ordinárias do Grupo Pão de Açúcar (GPA). por Pão de açucar, Divulgação
O peso financeiro do clã mineiro assegurou quatro das nove cadeiras no conselho de administração que define os rumos da gigante nacional do varejo. por Pão de açucar, Divulgação
O império familiar nasceu na década de 1960 com um modesto armazém em Governador Valadares e hoje soma 22 lojas com faturamento bilionário. por Divulgação Coelho Diniz
Natural de Governador Valadares, o futuro senador é um dos herdeiros da tradicional rede Supermercados Coelho Diniz. por Reprodução/Redes Sociais
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O empresário Alex Diniz, herdeiro do varejo, assumirá uma cadeira no Senado Federal a partir de janeiro de 2027. por Rede social

Financiamento privado e mandato

Os dados da eleição de 2022 mostram altos investimentos financeiros aplicados pela família Coelho Diniz na campanha que elegeu a chapa. Alex Diniz foi o maior doador individual daquela candidatura, injetando R$190.392,11 do próprio bolso em favor do projeto liderado por Cleitinho.

Juntos, Alex e seus irmãos Henrique e Fábio injetaram mais de R$ 370 mil na campanha de Cleitinho para o Senado em 2022. Esse esforço familiar bancou mais da metade de todo o dinheiro arrecadado pela chapa na ocasião. O caso ilustra como o maior financiador de uma candidatura pode acabar herdando diretamente o cargo político que ajudou a pagar.

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O voto "carona" na chapa

No modelo federativo atual, os votos depositados em um candidato titular transferem automaticamente a vaga a um suplente indicado na chapa.

Na prática, o modelo atual permite que empresários e aliados políticos ocupem cadeiras no Senado sem precisar passar pelo teste das urnas ou receber um único voto direto dos eleitores.

Tags:

Família Milionário pão de Açúcar Senado Federal Senador Cleitinho

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