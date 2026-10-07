AS REGRAS DA SUPLÊNCIA

O acionista do Pão de Açúcar, com fortuna de R$ 66 milhões, que vai virar senador sem ter recebido um único voto

A vitória de Cleitinho ao governo mineiro leva o acionista do Pão de Açúcar ao Senado

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:15

Acionista do Grupo Pão de Açúcar, o empresário Alex Diniz herdará mandato em Brasília sem ter disputado votos diretamente. Crédito: Pão de açucar, Divulgação

Com o resultado das urnas no último domingo (4), e a eleição de Cleitinho como novo governador de Minas Gerais, a cadeira dele no Senado Federal será ocupada por Alex Sandro Coelho Diniz, a partir de janeiro de 2027.

Aos 53 anos, o empresário de Governador Valadares, herdeiro da rede de supermercados Coelho Diniz e acionista relevante do Grupo Pão de Açúcar (GPA), herdará o restante do mandato válido até 2031 como primeiro suplente, sem ter recebido votos diretamente dos eleitores. Ele declarou um patrimônio de R$ 66,2 milhões à Justiça Eleitoral.

Quem é o acionista do GPA que assumirá cadeira no Senado 1 de 7

Financiamento privado e mandato

Os dados da eleição de 2022 mostram altos investimentos financeiros aplicados pela família Coelho Diniz na campanha que elegeu a chapa. Alex Diniz foi o maior doador individual daquela candidatura, injetando R$190.392,11 do próprio bolso em favor do projeto liderado por Cleitinho.

Juntos, Alex e seus irmãos Henrique e Fábio injetaram mais de R$ 370 mil na campanha de Cleitinho para o Senado em 2022. Esse esforço familiar bancou mais da metade de todo o dinheiro arrecadado pela chapa na ocasião. O caso ilustra como o maior financiador de uma candidatura pode acabar herdando diretamente o cargo político que ajudou a pagar.

O voto "carona" na chapa

No modelo federativo atual, os votos depositados em um candidato titular transferem automaticamente a vaga a um suplente indicado na chapa.