O acionista do Pão de Açúcar, com fortuna de R$ 66 milhões, que vai virar senador sem ter recebido um único voto

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Juliana Rodrigues
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:15
Com o resultado das urnas no último domingo (4), e a eleição de Cleitinho como novo governador de Minas Gerais, a cadeira dele no Senado Federal será ocupada por Alex Sandro Coelho Diniz, a partir de janeiro de 2027.
Aos 53 anos, o empresário de Governador Valadares, herdeiro da rede de supermercados Coelho Diniz e acionista relevante do Grupo Pão de Açúcar (GPA), herdará o restante do mandato válido até 2031 como primeiro suplente, sem ter recebido votos diretamente dos eleitores. Ele declarou um patrimônio de R$ 66,2 milhões à Justiça Eleitoral.
Quem é o acionista do GPA que assumirá cadeira no Senado
Os dados da eleição de 2022 mostram altos investimentos financeiros aplicados pela família Coelho Diniz na campanha que elegeu a chapa. Alex Diniz foi o maior doador individual daquela candidatura, injetando R$190.392,11 do próprio bolso em favor do projeto liderado por Cleitinho.
Juntos, Alex e seus irmãos Henrique e Fábio injetaram mais de R$ 370 mil na campanha de Cleitinho para o Senado em 2022. Esse esforço familiar bancou mais da metade de todo o dinheiro arrecadado pela chapa na ocasião. O caso ilustra como o maior financiador de uma candidatura pode acabar herdando diretamente o cargo político que ajudou a pagar.
No modelo federativo atual, os votos depositados em um candidato titular transferem automaticamente a vaga a um suplente indicado na chapa.
Na prática, o modelo atual permite que empresários e aliados políticos ocupem cadeiras no Senado sem precisar passar pelo teste das urnas ou receber um único voto direto dos eleitores.