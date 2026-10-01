MOTOR DA ECONOMIA

Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas

Pagamentos de até um salário mínimo começam em 26 de outubro e seguem até 9 de novembro, levando recursos a beneficiários e ao comércio local

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:05

Injeção de recursos do BPC em outubro impulsiona as vendas em feiras, mercados e pequenos negócios de bairro. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

O pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) chega em outubro injetando bilhões de reais diretamente nos caixas dos pequenos comércios locais. Mais do que meras datas na folha do INSS, essa verba representa o principal motor financeiro que garante o sustento de milhares de famílias e movimenta a economia de municípios do interior baiano.

BPC de outubro: calendário e o impacto no comércio local 1 de 8

O calendário de outubro e o passo a passo do saque

O cronograma de repasses do INSS começa na reta final do mês. Para saber o dia exato, o beneficiário deve checar o penúltimo dígito do cartão do benefício, desconsiderando o número que aparece após o traço.

As primeiras cinco datas de liberação do benefício que caem dentro de outubro de 2026 são:

Final 1: 26 de outubro

Final 2: 27 de outubro

Final 3: 28 de outubro

Final 4: 29 de outubro

Final 5: 30 de outubro

Atenção: Devido ao fim de semana e ao feriado nacional de Finados (2 de novembro), os pagamentos para os finais de 6 a 0 serão retomados a partir do dia 3 de novembro.

Quando o benefício vale mais que a arrecadação municipal

Em dezenas de cidades de pequeno porte no Semiárido e no Recôncavo, o volume de recursos injetados pelo BPC supera a própria arrecadação de impostos locais e chega a rivalizar com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Essa transferência de renda funciona como um escudo contra crises econômicas no interior. O dinheiro do benefício tem perfil de consumo imediato: ele ganha velocidade na economia logo nos primeiros dias após o saque.

A rota do dinheiro pelas feiras e mercadinhos de bairro

Assim que o dinheiro cai na conta, o cenário nos municípios muda rapidamente com a movimentação nas ruas.

O comércio de proximidade é o maior beneficiado por essa injeção de recursos. Os valores são gastos quase na totalidade na subsistência, sustentando mercadinhos, farmácias, feiras livres e açougues.