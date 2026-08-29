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O céu de Brasília encantou Athos Bulcão e virou parte da arte que ele deixou na cidade

Carioca, o artista chegou à capital em 1958 e transformou a relação com a paisagem, a luz e a arquitetura em uma obra que ajudou a criar a identidade da capital do país

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:57

A claridade e a baixa umidade do cerrado mantêm o horizonte limpo, permitindo que a luz solar se espalhe sem barreiras pelo plano da cidade.
A claridade e a baixa umidade do cerrado mantêm o horizonte limpo, permitindo que a luz solar se espalhe sem barreiras pelo plano da cidade. Crédito: Reprodução/Blog André Giusti

Quando se transferiu para Brasília, em agosto de 1958, o artista plástico Athos Bulcão já trazia na bagagem a experiência ao lado de mestres da pintura e uma parceria consolidada com o arquiteto Oscar Niemeyer. A convite de Niemeyer, havia sido requisitado do Ministério da Educação e Cultura para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), onde começou a colaborar nos projetos da nova capital. O primeiro contato com o Planalto Central, no entanto, mudaria o rumo de sua história. Encantado com a paisagem, Athos escolheu permanecer na cidade, onde viveu e trabalhou até sua morte, em 2008.

Geometria e luz: o legado de Athos Bulcão e as cores da capital federal

Carioca de nascimento, Athos viveu por 50 anos em Brasília, onde realizou mais de 200 intervenções integradas ao cotidiano da capital. por Rodrigo Viana/Comap Senado
Athos Bulcão adotava um processo colaborativo, permitindo que os operários da construção assentassem os azulejos de forma livre e espontânea. por Reprodução/Senado Federal
Geometria e Painel externo no Brasília Palace Hotel integra a cerâmica colorida à estrutura projetada por Oscar Niemeyer às margens do Lago Paranoá.: o legado de Athos Bulcão e as cores da capital federal por Pillar Pedreira/Agência Senado
Fachada de azulejos com pombas estilizadas na Igrejinha da 307/308 Sul, um dos primeiros e mais marcantes cartões-postais do artista na cidade. por Maurício Araújo/Fundação Athos Bulcão
Azulejos em tons de azul e branco cobrem a parede curva da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, desenhando a figura da pomba da paz em traços geométricos. por Reprodução/Wikimedia commons
Ao lado de Oscar Niemeyer, o artista levou cores, relevos e dinamismo às curvas monumentais de concreto armado do modernismo. por José Cruz/ Agência Senado
O artista plástico carioca Athos Bulcão, mestre que transformou a geometria e os azulejos em patrimônio visual da arquitetura modernista brasileira. por Reprodução/Fundação Athos Bulcão
Para Athos, a arte não pertencia a galerias fechadas, mas sim ao trajeto diário de quem circula por escolas, hospitais, praças e palácios. por José Cruz/ Agência Senado
Painel de azulejos no Aeroporto de Brasília recepciona visitantes e passageiros com os traços característicos do artista logo no desembarque. por Edgard Cesar/Fundação Athos Bulcão
Discípulo de Cândido Portinari, o artista trocou a medicina pelas artes plásticas e encontrou no cerrado a luz ideal para consolidar sua obra. por Edgar Cesar Filho/Fundação Athos Bulcão
Batizado pelo público como "Ventania", o painel no Salão Verde traz ritmo e dinamismo geométrico ao Congresso Nacional. por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
No entardecer, a refração da luz solar gera tons de amarelo e laranja, transformando o fim de tarde na Praça do Cruzeiro em um dos principais espetáculos da capital. por Reprodução/Blog André Giusti
O traçado urbanístico com prédios residenciais de até seis andares preserva a visão desimpedida da linha do horizonte, descrita por Lucio Costa como o "mar de Brasília". por Reprodução/Blog André Giusti
A claridade e a baixa umidade do cerrado mantêm o horizonte limpo, permitindo que a luz solar se espalhe sem barreiras pelo plano da cidade. por Reprodução/Blog André Giusti
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Carioca de nascimento, Athos viveu por 50 anos em Brasília, onde realizou mais de 200 intervenções integradas ao cotidiano da capital. por Rodrigo Viana/Comap Senado

O próprio artista definia esse impacto visual como uma força magnética quase hipnótica. Para Athos, a sensação imediata ao pisar no Planalto Central era de que a terra e o céu formavam uma única linha contínua, banhada por uma claridade rara de se encontrar em outras regiões do país. Esse encanto com a paisagem acabou se transformando em uma obra que, segundo a Fundação Athos Bulcão, reúne mais de 200 trabalhos em Brasília, cidade que o artista adotou como lar e onde viveu por mais de 50 anos.

O mar aberto do Planalto Central

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A percepção de Athos encontra sintonia direta com o traçado urbano idealizado por Lucio Costa. Sem praias ou serras para interromper o olhar, o urbanista planejou a cidade de forma a preservar a amplitude da paisagem. Essa relação com o horizonte se tornou parte da rotina local, reunindo moradores no fim de tarde em locais elevados como a Praça do Cruzeiro, a mais de mil metros de altitude, apenas para acompanhar as mudanças de cores no poente.

A intensidade desse visual também está relacionada às características geográficas e climáticas da região. Brasília tem clima tropical de altitude e uma estação seca bem definida, marcada pela redução das chuvas e da umidade do ar. Essas condições contribuem para as características da paisagem que tanto impressionaram Athos Bulcão desde sua chegada à capital.

A leveza dos azulejos e o concreto armado

Dentro desse cenário aberto, a produção artística de Athos ganhou força na parceria com Oscar Niemeyer. Enquanto o arquiteto desenhava curvas monumentais e estruturas arrojadas de concreto armado, o artista plástico entrava com painéis geométricos para humanizar os espaços e dar ritmo às paredes. Essa colaboração uniu a visão humanista de Niemeyer à proposta de Athos de levar a arte para fora das galerias, integrando cores e relevos ao cotidiano de quem circula por escolas, hospitais, palácios e ministérios.

O método de criação também trazia uma marca lúdica e democrática. Em vez de impor padrões rígidos de montagem, Athos costumava entregar os azulejos geométricos diretamente aos operários da construção civil, dando liberdade para que eles escolhessem a posição de cada peça no momento do assentamento. A regra era não seguir uma sequência engessada, transformando o trabalho dos pedreiros em uma extensão criativa de sua própria arte.

Essa liberdade produziu marcos visuais como o painel do Salão Verde da Câmara dos Deputados, batizado espontaneamente pelo público de “Ventania”, além das paredes icônicas da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Ao unir arquitetura, luz natural e participação popular, Athos Bulcão ajudou a construir a identidade estética do Distrito Federal e provou que o concreto pode ganhar movimento quando dialoga com o horizonte ao seu redor.

Tags:

Brasil Brasília Arquitetura

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