DISTRITO FEDERAL EM CORES

O céu de Brasília encantou Athos Bulcão e virou parte da arte que ele deixou na cidade

Carioca, o artista chegou à capital em 1958 e transformou a relação com a paisagem, a luz e a arquitetura em uma obra que ajudou a criar a identidade da capital do país

Maiara Baloni

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:57

A claridade e a baixa umidade do cerrado mantêm o horizonte limpo, permitindo que a luz solar se espalhe sem barreiras pelo plano da cidade. Crédito: Reprodução/Blog André Giusti

Quando se transferiu para Brasília, em agosto de 1958, o artista plástico Athos Bulcão já trazia na bagagem a experiência ao lado de mestres da pintura e uma parceria consolidada com o arquiteto Oscar Niemeyer. A convite de Niemeyer, havia sido requisitado do Ministério da Educação e Cultura para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), onde começou a colaborar nos projetos da nova capital. O primeiro contato com o Planalto Central, no entanto, mudaria o rumo de sua história. Encantado com a paisagem, Athos escolheu permanecer na cidade, onde viveu e trabalhou até sua morte, em 2008.



Geometria e luz: o legado de Athos Bulcão e as cores da capital federal 1 de 14

O próprio artista definia esse impacto visual como uma força magnética quase hipnótica. Para Athos, a sensação imediata ao pisar no Planalto Central era de que a terra e o céu formavam uma única linha contínua, banhada por uma claridade rara de se encontrar em outras regiões do país. Esse encanto com a paisagem acabou se transformando em uma obra que, segundo a Fundação Athos Bulcão, reúne mais de 200 trabalhos em Brasília, cidade que o artista adotou como lar e onde viveu por mais de 50 anos.



O mar aberto do Planalto Central

A percepção de Athos encontra sintonia direta com o traçado urbano idealizado por Lucio Costa. Sem praias ou serras para interromper o olhar, o urbanista planejou a cidade de forma a preservar a amplitude da paisagem. Essa relação com o horizonte se tornou parte da rotina local, reunindo moradores no fim de tarde em locais elevados como a Praça do Cruzeiro, a mais de mil metros de altitude, apenas para acompanhar as mudanças de cores no poente.



A intensidade desse visual também está relacionada às características geográficas e climáticas da região. Brasília tem clima tropical de altitude e uma estação seca bem definida, marcada pela redução das chuvas e da umidade do ar. Essas condições contribuem para as características da paisagem que tanto impressionaram Athos Bulcão desde sua chegada à capital.



A leveza dos azulejos e o concreto armado

Dentro desse cenário aberto, a produção artística de Athos ganhou força na parceria com Oscar Niemeyer. Enquanto o arquiteto desenhava curvas monumentais e estruturas arrojadas de concreto armado, o artista plástico entrava com painéis geométricos para humanizar os espaços e dar ritmo às paredes. Essa colaboração uniu a visão humanista de Niemeyer à proposta de Athos de levar a arte para fora das galerias, integrando cores e relevos ao cotidiano de quem circula por escolas, hospitais, palácios e ministérios.



O método de criação também trazia uma marca lúdica e democrática. Em vez de impor padrões rígidos de montagem, Athos costumava entregar os azulejos geométricos diretamente aos operários da construção civil, dando liberdade para que eles escolhessem a posição de cada peça no momento do assentamento. A regra era não seguir uma sequência engessada, transformando o trabalho dos pedreiros em uma extensão criativa de sua própria arte.

