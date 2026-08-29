O fenômeno subterrâneo a 57 °C que atrai 1 milhão de turistas a Goiás

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Juliana Rodrigues
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:14
Embora muitos associam o sucesso de Caldas Novas e Rio Quente ao sol do Centro-Oeste, a principal riqueza da região brota diretamente do solo. Os dois municípios formam a maior reserva hidrotermal do planeta, com águas subterrâneas que brotam a 37 °C e sustentam um setor que movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano.
Paraíso das Águas Quentes em Goiás
Esse fenômeno natural bateu um recorde histórico na temporada de férias de julho de 2026, quando Caldas Novas superou a marca de 1 milhão de visitantes, número da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos que ficou muito acima da expectativa de 700 mil turistas.
A explicação para esse sucesso de público é um verdadeiro fenômeno da natureza e que não tem nada a ver com vulcões. Tudo começa na Serra de Caldas Novas, que funciona como uma grande "esponja" capaz de recolher a água das chuvas.
Essa água entra pelas pequenas rachaduras do solo e desce a mais de mil metros de profundidade, onde se aquece com o calor natural da Terra até atingir impressionantes 57 °C nos poços mais profundos.
A região também abriga o Ribeirão das Águas Quentes, o único rio de águas quentes naturais do país, localizado dentro do complexo do Rio Quente Resorts, onde fica o famoso Hot Park. O grande diferencial é que, enquanto o tempo esfria no inverno nas regiões Sul e Sudeste, esse rio, os poços e as piscinas locais continuam quentinhos de janeiro a dezembro. Essa temperatura que nunca muda garante que as cidades fiquem cheias de turistas em qualquer época do ano.
O uso dessa água quente que vem do chão transformou cidades que antes eram pequenas e pacatas em grandes centros de turismo, gerando emprego para milhares de pessoas. Como a região não para de crescer, os empresários e o governo já planejam os próximos passos.
Segundo a presidente da Associação Regional das Águas Quentes de Goiás (AQUA), Rosângela Marçal, o objetivo agora é oferecer ainda mais opções aos visitantes.
Rosângela MarçalPresidente da Associação Regional das Águas Quentes de Goiás (AQUA)