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O fenômeno subterrâneo a 57 °C que atrai 1 milhão de turistas a Goiás

Complexo de águas termais vira refúgio para quem busca fugir do inverno e relaxar em piscinas com temperaturas mornas e agradáveis

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:14

Resort em Caldas Novas
Vista de resort em Caldas Novas, município goiano que abriga o maior complexo hidrotermal do mundo e registrou recorde histórico de público. Crédito: Crédito: Divulgação, Governo do Estado de Goiás

Embora muitos associam o sucesso de Caldas Novas e Rio Quente ao sol do Centro-Oeste, a principal riqueza da região brota diretamente do solo. Os dois municípios formam a maior reserva hidrotermal do planeta, com águas subterrâneas que brotam a 37 °C e sustentam um setor que movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano.

Paraíso das Águas Quentes em Goiás

Caldas Novas consolidou-se como o maior polo hidrotermal do planeta e registrou a marca histórica de 1 milhão de visitantes em julho de 2026. por Crédito:Divulgação, Prefeitura de Caldas Novas
O aquecimento das atrações brota diretamente do solo e não possui qualquer ligação com atividade vulcânica na região.  por Crédito: Prefeitura municioal do Rio Quente
Imagem vista de cima da Serra de Caldas por Crédito: Divulgação, Nasa
Complexos integrados à natureza aproveitam o lençol freático aquecido que movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano na economia goiana. por Crédito:Divulgação, Prefeitura municioal do Rio Quente
A imensa infraestrutura hoteleira da região garante piscinas aquecidas de janeiro a dezembro, eliminando o impacto do inverno no turismo. por Crédito:Divulgação, Goias GOV
Cientistas comprovam que o banho morno aproveitado hoje nos resorts começou como água da chuva acumulada há mais de mil anos. por Crédito: Pablo Regino, MTur
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Caldas Novas consolidou-se como o maior polo hidrotermal do planeta e registrou a marca histórica de 1 milhão de visitantes em julho de 2026. por Crédito:Divulgação, Prefeitura de Caldas Novas

Esse fenômeno natural bateu um recorde histórico na temporada de férias de julho de 2026, quando Caldas Novas superou a marca de 1 milhão de visitantes, número da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos que ficou muito acima da expectativa de 700 mil turistas.

Como a natureza esquenta a água sem precisar de vulcões

A explicação para esse sucesso de público é um verdadeiro fenômeno da natureza e que não tem nada a ver com vulcões. Tudo começa na Serra de Caldas Novas, que funciona como uma grande "esponja" capaz de recolher a água das chuvas.

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Essa água entra pelas pequenas rachaduras do solo e desce a mais de mil metros de profundidade, onde se aquece com o calor natural da Terra até atingir impressionantes 57 °C nos poços mais profundos.

Piscinas sempre aquecidas e atrações famosas

A região também abriga o Ribeirão das Águas Quentes, o único rio de águas quentes naturais do país, localizado dentro do complexo do Rio Quente Resorts, onde fica o famoso Hot Park. O grande diferencial é que, enquanto o tempo esfria no inverno nas regiões Sul e Sudeste, esse rio, os poços e as piscinas locais continuam quentinhos de janeiro a dezembro. Essa temperatura que nunca muda garante que as cidades fiquem cheias de turistas em qualquer época do ano.

O futuro da região e os novos empregos

O uso dessa água quente que vem do chão transformou cidades que antes eram pequenas e pacatas em grandes centros de turismo, gerando emprego para milhares de pessoas. Como a região não para de crescer, os empresários e o governo já planejam os próximos passos.

Segundo a presidente da Associação Regional das Águas Quentes de Goiás (AQUA), Rosângela Marçal, o objetivo agora é oferecer ainda mais opções aos visitantes.

Estamos em um processo em que todos devem estar inseridos para fazermos uma nova formatação da nossa região, irmos além das águas termais e transformar o nosso destino em um lugar de excelência

Rosângela Marçal

Presidente da Associação Regional das Águas Quentes de Goiás (AQUA)

Tags:

Viagem Turismo Resort Natureza Goias Caldas Novas

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