Gastos com bets: Ministério Público quer frear sangramento da economia popular

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:06
Procurador aciona TCU contra omissão do governo no controle de bets. O Ministério Público de Contas pede auditoria urgente para estancar o impacto financeiro das apostas digitais sobre a renda e a saúde mental das famílias. O pedido do subprocurador-geral Lucas Furtado cobra a responsabilização do Estado por falhas na fiscalização do avanço desenfreado dos cassinos virtuais.
Lucas FurtadoSubprocurador-geral do MPTCU
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Os gastos de recursos vitais do Bolsa Família, com o envio de R$ 3 bilhões para as bets em um único mês, agosto de 2024, sufocou o orçamento das famílias mais vulneráveis, empurrando milhares de pessoas para o superendividamento. O desvio de recursos vitais corresponde a mais de 20% do orçamento mensal do programa assistencial.
Para piorar esse cenário de arrocho financeiro, a atuação solta de plataformas clandestinas girando R$ 40 bilhões por ano abriu margem para evasão fiscal e lavagem de dinheiro sem qualquer freio fiscalizatório.
Ao focar na inércia dos órgãos federais e no impacto orçamentário do vício em jogos, a estratégia do MP de Contas evita o debate do Superior Tribunal Federal (STF) para focar na punição da negligência administrativa.
Lucas FurtadoSubprocurador-geral do MPTCU
Essa ofensiva em Brasília deve forçar o governo federal a implementar barreiras financeiras rigorosas e blindar a renda dos trabalhadores contra o assédio do mercado informal de apostas.
A perda do controle financeiro por parte dos apostadores motivou o Ministério da Fazenda a criar a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta que permite o bloqueio voluntário do CPF em sites autorizados. O estrago no bolso e a perda do limite com o jogo levaram mais de 1 milhão de pessoas a solicitarem o bloqueio do próprio acesso, apontou o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.
Em outra ponta, o aumento dos casos de ludopatia, pessoas com vícios a bets, impulsionou o Ministério da Saúde que lançou uma nova linha de frente, com teleatendimentos focados a tratar pessoas que se enquadram nesse quadro. O atendimento online já alcançou a marca de 100 mil atendimentos por mês.
Outra frente do ministério se trata de uma cartilha divulgada neste ano, com orientações às famílias, sobre como acolher e cuidar das pessoas que têm vícios em apostar quantias em dinheiro.