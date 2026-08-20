LUTA CONTRA O VÍCIO

Gastos com bets: Ministério Público quer frear sangramento da economia popular

Representação aponta falha estatal em conter os danos do jogo na renda familiar e exige medidas urgentes de regulação e fiscalização no setor

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:06

A ofensiva do MP e TCU mira um mercado que cresceu em ritmo acelerado e já entrou no radar das instituições de controle. A discussão agora é sobre os limites e as responsabilidades diante dos efeitos das bets no cotidiano dos brasileiros Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Procurador aciona TCU contra omissão do governo no controle de bets. O Ministério Público de Contas pede auditoria urgente para estancar o impacto financeiro das apostas digitais sobre a renda e a saúde mental das famílias. O pedido do subprocurador-geral Lucas Furtado cobra a responsabilização do Estado por falhas na fiscalização do avanço desenfreado dos cassinos virtuais.

“Diante dos males comprovados e dos impactos concretos sobre a saúde pública, o orçamento das famílias, a proteção de crianças e adolescentes, a assistência social, a arrecadação tributária e a prevenção à lavagem de dinheiro, impõe-se questionar se o Estado pode continuar permitindo e, direta ou indiretamente, estimulando o funcionamento das bets”, argumentou o subprocurador-geral do órgão, Lucas Furtado. Lucas Furtado Subprocurador-geral do MPTCU

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal 1 de 8

Rombo no Bolsa Família com as bets

Os gastos de recursos vitais do Bolsa Família, com o envio de R$ 3 bilhões para as bets em um único mês, agosto de 2024, sufocou o orçamento das famílias mais vulneráveis, empurrando milhares de pessoas para o superendividamento. O desvio de recursos vitais corresponde a mais de 20% do orçamento mensal do programa assistencial.

Para piorar esse cenário de arrocho financeiro, a atuação solta de plataformas clandestinas girando R$ 40 bilhões por ano abriu margem para evasão fiscal e lavagem de dinheiro sem qualquer freio fiscalizatório.

Cerco apertado na capital federal

Ao focar na inércia dos órgãos federais e no impacto orçamentário do vício em jogos, a estratégia do MP de Contas evita o debate do Superior Tribunal Federal (STF) para focar na punição da negligência administrativa.

“Trata-se, portanto, de matéria inserida no âmbito do controle externo da Administração Pública, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e não de pedido de declaração de inconstitucionalidade”, salientou o subprocurador-geral do MPTCU. Lucas Furtado Subprocurador-geral do MPTCU

Essa ofensiva em Brasília deve forçar o governo federal a implementar barreiras financeiras rigorosas e blindar a renda dos trabalhadores contra o assédio do mercado informal de apostas.

O freio para quem quer parar

A perda do controle financeiro por parte dos apostadores motivou o Ministério da Fazenda a criar a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta que permite o bloqueio voluntário do CPF em sites autorizados. O estrago no bolso e a perda do limite com o jogo levaram mais de 1 milhão de pessoas a solicitarem o bloqueio do próprio acesso, apontou o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.

Em outra ponta, o aumento dos casos de ludopatia, pessoas com vícios a bets, impulsionou o Ministério da Saúde que lançou uma nova linha de frente, com teleatendimentos focados a tratar pessoas que se enquadram nesse quadro. O atendimento online já alcançou a marca de 100 mil atendimentos por mês.