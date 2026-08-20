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Gastos com bets: Ministério Público quer frear sangramento da economia popular

Representação aponta falha estatal em conter os danos do jogo na renda familiar e exige medidas urgentes de regulação e fiscalização no setor

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:06

BETs podem causar dependência severa
A ofensiva  do MP e TCU mira um mercado que cresceu em ritmo acelerado e já entrou no radar das instituições de controle. A discussão agora é sobre os limites e as responsabilidades diante dos efeitos das bets no cotidiano dos brasileiros Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Procurador aciona TCU contra omissão do governo no controle de bets. O Ministério Público de Contas pede auditoria urgente para estancar o impacto financeiro das apostas digitais sobre a renda e a saúde mental das famílias. O pedido do subprocurador-geral Lucas Furtado cobra a responsabilização do Estado por falhas na fiscalização do avanço desenfreado dos cassinos virtuais.

“Diante dos males comprovados e dos impactos concretos sobre a saúde pública, o orçamento das famílias, a proteção de crianças e adolescentes, a assistência social, a arrecadação tributária e a prevenção à lavagem de dinheiro, impõe-se questionar se o Estado pode continuar permitindo e, direta ou indiretamente, estimulando o funcionamento das bets”, argumentou o subprocurador-geral do órgão, Lucas Furtado.

Lucas Furtado

Subprocurador-geral do MPTCU

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
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O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

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Rombo no Bolsa Família com as bets

Os gastos de recursos vitais do Bolsa Família, com o envio de R$ 3 bilhões para as bets em um único mês, agosto de 2024, sufocou o orçamento das famílias mais vulneráveis, empurrando milhares de pessoas para o superendividamento. O desvio de recursos vitais corresponde a mais de 20% do orçamento mensal do programa assistencial.

Para piorar esse cenário de arrocho financeiro, a atuação solta de plataformas clandestinas girando R$ 40 bilhões por ano abriu margem para evasão fiscal e lavagem de dinheiro sem qualquer freio fiscalizatório.

Cerco apertado na capital federal

Ao focar na inércia dos órgãos federais e no impacto orçamentário do vício em jogos, a estratégia do MP de Contas evita o debate do Superior Tribunal Federal (STF) para focar na punição da negligência administrativa.

“Trata-se, portanto, de matéria inserida no âmbito do controle externo da Administração Pública, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e não de pedido de declaração de inconstitucionalidade”, salientou o subprocurador-geral do MPTCU.

Lucas Furtado

Subprocurador-geral do MPTCU

Essa ofensiva em Brasília deve forçar o governo federal a implementar barreiras financeiras rigorosas e blindar a renda dos trabalhadores contra o assédio do mercado informal de apostas.

O freio para quem quer parar

A perda do controle financeiro por parte dos apostadores motivou o Ministério da Fazenda a criar a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta que permite o bloqueio voluntário do CPF em sites autorizados. O estrago no bolso e a perda do limite com o jogo levaram mais de 1 milhão de pessoas a solicitarem o bloqueio do próprio acesso, apontou o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.

Em outra ponta, o aumento dos casos de ludopatia, pessoas com vícios a bets, impulsionou o Ministério da Saúde que lançou uma nova linha de frente, com teleatendimentos focados a tratar pessoas que se enquadram nesse quadro. O atendimento online já alcançou a marca de 100 mil atendimentos por mês.

Outra frente do ministério se trata de uma cartilha divulgada neste ano, com orientações às famílias, sobre como acolher e cuidar das pessoas que têm vícios em apostar quantias em dinheiro.

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Saúde Fazenda Bets Ministerio Publico

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