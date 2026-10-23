O paraíso dos vinhos premiados que virou refúgio do turismo nacional

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Juliana Rodrigues
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:56
A Rota das Uvas do Distrito Federal se consolidou como uma das maiores surpresas do turismo nacional. Com acesso simples e direto a partir do Aeroporto de Brasília, o destino combina o clima agradável do campo, passeios entre vinhedos e degustação de vinhos premiados. O roteiro se tornou a escolha ideal para quem busca uma viagem sofisticada e inesquecível de fim de semana.
Rota das Uvas do Distrito Federal vira o novo refúgio do enoturismo no coração do país
O sucesso dos rótulos locais atende pela técnica da dupla poda ou poda invertida. Ao enganar a videira com duas podas anuais, os produtores transferem a colheita para o inverno período de dias ensolarados, noites frias e estiagem, simulando o clima de grandes regiões vinícolas do mundo. A inovação rendeu mais de uma centena de prêmios nacionais e internacionais aos vinhos da região, consagrando variedades como a Syrah e a Sauvignon Blanc, que surpreendem os visitantes logo na primeira taça.
Além das paisagens exuberantes, o grande diferencial do passeio está no calor humano dos produtores rurais. As propriedades familiares oferecem um ambiente seguro e receptivo para casais, grupos de amigos e famílias.
Para a produtora Isabella Bonato, da vinícola Oma Sena, a união do setor é o grande segredo para encantar quem chega de fora: "O que um ganha, todo mundo ganha", destaca sobre o clima de cooperação que transforma a visita em uma acolhedora experiência de casa de amigos.
Caminhar pelas parreiras, conhecer os segredos da produção e saborear almoços harmonizados com vista panorâmica para o Cerrado são os pontos altos da viagem. O contato direto com a natureza e o ritmo tranquilo da zona rural convidam o visitante a desacelerar e aproveitar o melhor da vida em boa companhia.
Visitar o coração da vitivinicultura no Planalto Central é mais simples do que parece. Por estar localizado no centro do país e contar com ampla malha aérea, o roteiro exige pouco planejamento logístico e se consolida como o destino ideal para um fim de semana inesquecível. Confira o passo a passo para organizar sua visita:
Localização: região rural do Distrito Federal (PAD-DF), a cerca de 60 km do Aeroporto Internacional de Brasília.
Como chegar: desembarque no aeroporto de Brasília e siga de carro por trajeto rápido e asfaltado até a área rural.
Experiências: passeios pelas parreiras, almoços harmonizados, degustações orientadas e contemplação do pôr do sol.
Melhor época: o ano todo, com destaque para a época de colheita no inverno (junho a agosto), quando os dias são ensolarados e as noites mais frias.
Reservas: as visitas devem ser agendadas previamente. Detalhes e contatos das propriedades estão reunidos no mini guia oficial da Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF).