DESTINO SECRETO

O paraíso dos vinhos premiados que virou refúgio do turismo nacional

Vinícolas, gastronomia e paisagens do Cerrado atraem viajantes em busca de uma experiência sofisticada fora do roteiro tradicional do Sul

Juliana Rodrigues

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:56

Rota das uvas Crédito: Crédit: Divulgação, Agência Brasil

A Rota das Uvas do Distrito Federal se consolidou como uma das maiores surpresas do turismo nacional. Com acesso simples e direto a partir do Aeroporto de Brasília, o destino combina o clima agradável do campo, passeios entre vinhedos e degustação de vinhos premiados. O roteiro se tornou a escolha ideal para quem busca uma viagem sofisticada e inesquecível de fim de semana.

Rota das Uvas do Distrito Federal vira o novo refúgio do enoturismo no coração do país 1 de 11

Vinhos premiados e o segredo do Cerrado

O sucesso dos rótulos locais atende pela técnica da dupla poda ou poda invertida. Ao enganar a videira com duas podas anuais, os produtores transferem a colheita para o inverno período de dias ensolarados, noites frias e estiagem, simulando o clima de grandes regiões vinícolas do mundo. A inovação rendeu mais de uma centena de prêmios nacionais e internacionais aos vinhos da região, consagrando variedades como a Syrah e a Sauvignon Blanc, que surpreendem os visitantes logo na primeira taça.

Acolhimento e o verdadeiro espírito do campo

Além das paisagens exuberantes, o grande diferencial do passeio está no calor humano dos produtores rurais. As propriedades familiares oferecem um ambiente seguro e receptivo para casais, grupos de amigos e famílias.

Para a produtora Isabella Bonato, da vinícola Oma Sena, a união do setor é o grande segredo para encantar quem chega de fora: "O que um ganha, todo mundo ganha", destaca sobre o clima de cooperação que transforma a visita em uma acolhedora experiência de casa de amigos.

Gastronomia e momentos inesquecíveis ao ar livre

Caminhar pelas parreiras, conhecer os segredos da produção e saborear almoços harmonizados com vista panorâmica para o Cerrado são os pontos altos da viagem. O contato direto com a natureza e o ritmo tranquilo da zona rural convidam o visitante a desacelerar e aproveitar o melhor da vida em boa companhia.

Guia prático para planejar sua viagem

Visitar o coração da vitivinicultura no Planalto Central é mais simples do que parece. Por estar localizado no centro do país e contar com ampla malha aérea, o roteiro exige pouco planejamento logístico e se consolida como o destino ideal para um fim de semana inesquecível. Confira o passo a passo para organizar sua visita:

Localização: região rural do Distrito Federal (PAD-DF), a cerca de 60 km do Aeroporto Internacional de Brasília.

Como chegar: desembarque no aeroporto de Brasília e siga de carro por trajeto rápido e asfaltado até a área rural.

Experiências: passeios pelas parreiras, almoços harmonizados, degustações orientadas e contemplação do pôr do sol.

Melhor época: o ano todo, com destaque para a época de colheita no inverno (junho a agosto), quando os dias são ensolarados e as noites mais frias.