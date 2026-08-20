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OAB-SP propõe mandato de 12 anos no STF e fim de penduricalhos para recuperar a credibilidade do Judiciário

Elaborado por juristas e ex-ministros, documento quer reduzir mandato de ministro para12 anos e freiar decisões individuais que gerem conflito de interesses

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:31

RESPONSABILIDADE VITALÍCIA: Cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050.
RESPONSABILIDADE VITALÍCIA: Cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050. Crédito: Gustavo Moreno, STF

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, formalizou uma proposta para melhorar a crise de imagem que afeta o sistema de Justiça no país. Formulada pela Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da OAB-SP, o texto detalha medidas preventivas para conter juízes que tomam decisões sozinhos sem consultar o restante do tribunal, discussões sobre os salários e benefícios da categoria, e situações duvidosas em que os interesses pessoais de um juiz podem atrapalhar seu julgamento neutro.

O relatório chega num dos momentos mais frágeis do tribunal, com inúmeras polêmicas envolvendo seus ministros nos últimos meses, como o caso do ministro Dias Toffoli, que pegou jatinho junto com advogado de um investigado do esquema do banco Master, a qual era relator. E as recentes decisões de penduricalhos da corte, que podem chegar a ganhos de 78 mil mensais.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Parâmetros claros para a magistratura e mandato de 12 anos

Entre as ideias principais, o texto sugere que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) não fique no cargo para sempre, mas sim por um tempo fixo de 12 anos. Além disso, aumenta a idade mínima para entrar no tribunal de 35 para 50 anos. Antes de ter o nome aprovado pelos senadores, o candidato indicado passaria por uma reunião pública e aberta para perguntas, acompanhada pela OAB, por professores universitários e por grupos da sociedade civil.

Ainda para evitar que cada juiz decida e aja de um jeito diferente sem seguir um padrão, o plano cria um conjunto de regras de conduta feito sob medida, com um caminho formal para investigar quando alguém errar. O texto ainda proíbe juízes de julgar casos que envolvam parentes, de participarem de eventos de partidos políticos, de terem ligação com faculdades particulares e de viajarem em jatinhos particulares oferecidos por terceiros.

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Reformulação do CNJ para conter abusos de poder

A entidade paulista também mira a estrutura do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , que é o órgão encarregado de vigiar o trabalho dos juízes. A principal crítica é que a mesma pessoa que preside o STF também comanda o CNJ, o que faz com que uma única pessoa tenha dois papéis que deviam ser separados, gerando um acúmulo desnecessário de funções no mesmo cargo.

Para resolver a questão, a proposta defende a separação dos cargos e a revisão da maioria formada por magistrados (nove das 15 vagas), que protegeria a cúpula e focaria as apurações nos juízes de base.

O documento mostra também que o CNJ tem criado regras e normas em excesso, foram 680 ordens escritas desde 2005, sendo 50 apenas em 2025, o que acaba fazendo o papel de criar leis, que deveriam ser exclusivas do Poder Legislativo. Para dividir melhor a carga de trabalho, sugere-se distribuir os pedidos entre todos os membros do conselho, em vez de deixar tudo concentrado na mão da Corregedoria.

“Este documento é uma contribuição concreta para esse debate, construído com base técnica e independência. A sociedade mudou, e as instituições precisam ter capacidade de acompanhar essas transformações, modernizando-se sem perder sua independência”, pontuou Leonardo Sica.

Para implementação, o relatório passará pelo “grupo de trabalho” criado pelo STF para debater a modernização do sistema de Justiça, além de ser apresentado para o Congresso Nacional e ao Conselho Federal da OAB (CFOAB).

Com 77 páginas, a iniciativa contou com a assinatura e liderança do presidente da entidade paulista, Leonardo Sica, acompanhado pelos ex-presidentes Patrícia Vanzolini e Cezar Britto. O grupo reuniu ex-ministros da Suprema Corte (Ellen Gracie e Cezar Peluso), ex-ministros da Justiça (José Eduardo Cardozo e Miguel Reale Júnior) e especialistas de ponta como Maria Tereza Sadek, Oscar Vilhena Vieira e Alessandra Benedito (FGV Direito SP).

Leia na integra a proposta da OAB-SP 

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Brasil Stf Oab Politica

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