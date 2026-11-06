Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oito bilionários brasileiros construíram fortunas sem diploma universitário e suas histórias passam pelo garimpo, frigorífico e até Stanford

Lista da Forbes 2026 reúne empresários dos setores de alimentos, varejo e tecnologia, com patrimônios individuais de até R$ 21,9 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:01

Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus
Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus Crédito: Divulgação/Mix Mateus

A conquista do diploma de faculdade sempre foi vista como a principal porta de entrada para o crescimento profissional, mas as histórias de alguns dos homens mais ricos do mundo provam que a visão de mercado e a coragem de trabalhar duro podem abrir caminhos ainda maiores. O exemplo de gigantes internacionais como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta) e Steve Jobs (Apple) encontra eco no Brasil.

O levantamento oficial dos bilionários brasileiros da Forbes 2026 traz o perfil de oito empresários que ergueram impérios bilionários sem jamais pendurar um diploma de graduação na parede.

Os 10 mais ricos do Brasil em 2026

Eduardo Saverin (Meta/Facebook): R$ 162,9 bilhões por Reprodução | Forbes
Vicky Safra e família: R$ 130,6 bilhões por Reprodução
Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital/AB InBev): R$ 103,5 bilhões por Reprodução/ Fundação Lemann
André Santos Esteves (BTG Pactual): R$ 66,1 bilhões por Reprodução
Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 50,3 bilhões por Reprodução
Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): R$ 46,6 bilhões por Alexandre Campbell
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital/AB InBev): R$ 38,8 bilhões por Reprodução
Miguel Krigsner (O Boticário): R$ 35,7 bilhões por Divulgação
Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev/3G Capital): R$ 35,4 bilhões por Reprodução
Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria): R$ 35,1 bilhões por Reprodução
1 de 10
Eduardo Saverin (Meta/Facebook): R$ 162,9 bilhões por Reprodução | Forbes

Das vendas no Fusca ao império do atacarejo no Nordeste

As trajetórias desses empresários mostram o poder do trabalho prático desde muito cedo. O maranhense Ilson Mateus Rodrigues, dono de uma fortuna de R$ 3,5 bilhões, tem apenas o ensino fundamental completo. Ele começou a trabalhar aos 12 anos, passou pelo garimpo e foi torneiro mecânico até criar o Grupo Mateus, uma das maiores redes de supermercados do Nordeste que estreou na bolsa em 2020.

História parecida viveu Alexandre Tadeu da Costa, fundador da Cacau Show, que acumula R$ 2,4 bilhões. Sem curso superior, ele começou a vender bombons em padarias da capital paulista usando um Fusca 1978 aos 17 anos e hoje se prepara para inaugurar um parque temático de R$ 2 bilhões em Itu, no interior de São Paulo, após comprar o Playcenter.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos

De Eduardo Saverin a Jorge Paulo Lemann, bilionários brasileiros escolheram o mesmo curso universitário e estudo revela o preferido dos mais ricos

Banco Master leva luxo dos antigos escritórios a leilão com TV de 98 polegadas, sofás de grife e lances iniciais de R$ 21

Os gigantes da carne e o ex-aluno da UFRJ no mercado financeiro

Entre os nomes de maior patrimônio na lista estão os irmãos Joesley e Wesley Batista, com R$ 21,9 bilhões cada. Eles abandonaram os estudos ainda jovens para trabalhar no frigorífico do pai em Goiás, transformando a JBS em uma potência mundial de carnes que hoje detém 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira. O PicPay, fintech do grupo J&F, que controla a JBS, estreou na Nasdaq em 2026.

Na mesma linha de negócios, Marcos Molina dos Santos (dono de R$ 6,1 bilhões) começou no ramo de carnes aos 16 anos e comanda a MBRF após fundir a Marfrig com a BRF. No setor financeiro, o gaúcho Júlio Bozano (com R$ 12,6 bilhões) não concluiu a faculdade de Arquitetura na UFRJ, foi um dos fundadores do Banco Bozano, Simonsen e, décadas depois, criou a Bozano Investimentos, atual Crescera Capital.

Os 10 mais ricos do mundo

1º - Elon Musk: o CEO da Tesla e da SpaceX, e presidente e diretor de tecnologia do X, de 54 anos, chegou a um patrimônio líquido de 499,1 bilhões de dólares, ou R$ 2,6 tilhões, após uma alta de 83,5 bilhões de dólares (R$ 399,56 bilhões) no último mês por Reprodução
2º - Larry Ellison: O cofundador e CEO da Oracle, de 81 anos, acumulou o valor de 350,7 bilhões de dólares, que equivalem a R$ 1,86 trilhão, com um acréscimo de 79,8 bilhões (R$ 423 bilhões) no mês passado por Reprodução
3º - Mark Zuckerberg: o fundador do Facebook e CEO da Meta, de 41 anos, chegou à cifra de 245,8 bilhões de dólares, ou R$ 1,33 trilhão, em seu patrimônio. O valor representa uma queda de 7,2 bilhões de dólares (R$ 38,16 bilhões) no último mês por Divulgação
4º - Jeff Bezos: o presidente executivo da Amazon, de 61 anos, reuniu uma fortuna de 233,5 bilhões de dólares, o que representa R$ 1,24 trilhão, no mês passado. Ele também enfrentou uma queda no patrimônio de 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões) por Shutterstock
5º - Larry Page: o cofundador do Google e atual membro do conselho da Alphabet, empresa que controla o buscador, que tem 52 anos, alcançou um saldo líquido de 203,7 bilhões de dólares, ou R$ 1,08 trilhão, após um acréscimo de 25,4 bilhões de dólares (R$ 134,6 bilhões) por Marcin Mycielski/Wkimedia Commons
6º - Sergey Brin: também cofundador do Google e membro do conselho da Alphabet, de 52 anos, conquistou um patrimônio de 189 bilhões de dólares, o que equivale a R$ 1 trilhão. O valor é resultado de uma perda de 23 bilhões de dólares (R$ 122,89 bilhões) no último mês por Reprodução
7º - Jensen Huang: o cofundador e CEO da Nvidia, de 62 anos, tem um montante de 162,6 bilhões de dólares em fortuna, ou R$ 861,8 bilhões. Ele também vem de uma queda no saldo de 12,2 bilhões de dólares (R$ 64,9 bilhões) por Reprodução
8º - Bernard Arnault: com 76 anos, o CEO e presidente do grupo de bens de luxo LVMH (que inclui marcas como Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora e Tiffany & Co) reuniu um patrimônio líquido de 160,6 bilhões de dólares, ou R$ 854,4 bilhões, após uma alta de 6,5 bilhões (R$ 34,3 bilhões) por Frederic Legrand / Shutterstock
9º - Steve Ballmer: o ex-CEO da Microsoft, de 69 anos, reuniu uma fortuna de 156,4 bilhões de dólares, o que vale R$ 832,1 bilhões, após um acréscimo de 5,1 bilhões de dólares (R$ 27 bilhões) no último mês por Reprodução
10º - Warren Buffett: o investidor, filantropo, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, de 95 anos, acumulou uma fortuna de 148,5 bilhões de dólares em outubro, o que representa R$ 789,4 bilhões. O resultado vem de uma alta de 1,9 bilhão de dólares (R$ 10,1 bilhões) no mês anterior por Shutterstock
1 de 10
1º - Elon Musk: o CEO da Tesla e da SpaceX, e presidente e diretor de tecnologia do X, de 54 anos, chegou a um patrimônio líquido de 499,1 bilhões de dólares, ou R$ 2,6 tilhões, após uma alta de 83,5 bilhões de dólares (R$ 399,56 bilhões) no último mês por Reprodução

Jovens criadores de fintech vendida por bilhões nos EUA

A lista traz também a história da nova geração de empreendedores de tecnologia formada por Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, que possuem R$ 3,3 bilhões cada. A dupla abandonou o prestigiado curso de ciência da computação na Universidade de Stanford com menos de um ano de aulas para criar a fintech de cartões corporativos Brex, nos Estados Unidos.

A empresa alcançou avaliação de mercado de US$ 12,3 bilhões em 2022 e acabou vendida para o grupo bancário Capital One em abril de 2026 por US$ 5,15 bilhões (cerca de R$ 26,4 bilhões, na conversão divulgada pela Forbes). A metodologia da Forbes considera dados públicos oficiais de ações listadas em bolsa apurados em 30 de junho de 2026.

Tags:

Brasil Economia Forbes Bilionários Curiosidades Ranking Forbes

Mais recentes

Imagem - Ex-funcionários e colaboradores da Oi começam a receber indenizações; veja quem tem direito

Ex-funcionários e colaboradores da Oi começam a receber indenizações; veja quem tem direito
Imagem - Senar Bahia abre 15 vagas para profissionais do agro com bolsas de até R$ 2.500 por mês

Senar Bahia abre 15 vagas para profissionais do agro com bolsas de até R$ 2.500 por mês
Imagem - Nubank e Mercado Pago suspendem saques e transferências de criptomoedas após falha em fornecedor

Nubank e Mercado Pago suspendem saques e transferências de criptomoedas após falha em fornecedor