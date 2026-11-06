FORTUNAS IMPROVÁVEIS

Oito bilionários brasileiros construíram fortunas sem diploma universitário e suas histórias passam pelo garimpo, frigorífico e até Stanford

Lista da Forbes 2026 reúne empresários dos setores de alimentos, varejo e tecnologia, com patrimônios individuais de até R$ 21,9 bilhões

Matheus Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:01

Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus Crédito: Divulgação/Mix Mateus

A conquista do diploma de faculdade sempre foi vista como a principal porta de entrada para o crescimento profissional, mas as histórias de alguns dos homens mais ricos do mundo provam que a visão de mercado e a coragem de trabalhar duro podem abrir caminhos ainda maiores. O exemplo de gigantes internacionais como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta) e Steve Jobs (Apple) encontra eco no Brasil.



O levantamento oficial dos bilionários brasileiros da Forbes 2026 traz o perfil de oito empresários que ergueram impérios bilionários sem jamais pendurar um diploma de graduação na parede.



Os 10 mais ricos do Brasil em 2026 1 de 10

Das vendas no Fusca ao império do atacarejo no Nordeste

As trajetórias desses empresários mostram o poder do trabalho prático desde muito cedo. O maranhense Ilson Mateus Rodrigues, dono de uma fortuna de R$ 3,5 bilhões, tem apenas o ensino fundamental completo. Ele começou a trabalhar aos 12 anos, passou pelo garimpo e foi torneiro mecânico até criar o Grupo Mateus, uma das maiores redes de supermercados do Nordeste que estreou na bolsa em 2020.

História parecida viveu Alexandre Tadeu da Costa, fundador da Cacau Show, que acumula R$ 2,4 bilhões. Sem curso superior, ele começou a vender bombons em padarias da capital paulista usando um Fusca 1978 aos 17 anos e hoje se prepara para inaugurar um parque temático de R$ 2 bilhões em Itu, no interior de São Paulo, após comprar o Playcenter.

Os gigantes da carne e o ex-aluno da UFRJ no mercado financeiro

Entre os nomes de maior patrimônio na lista estão os irmãos Joesley e Wesley Batista, com R$ 21,9 bilhões cada. Eles abandonaram os estudos ainda jovens para trabalhar no frigorífico do pai em Goiás, transformando a JBS em uma potência mundial de carnes que hoje detém 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira. O PicPay, fintech do grupo J&F, que controla a JBS, estreou na Nasdaq em 2026.

Na mesma linha de negócios, Marcos Molina dos Santos (dono de R$ 6,1 bilhões) começou no ramo de carnes aos 16 anos e comanda a MBRF após fundir a Marfrig com a BRF. No setor financeiro, o gaúcho Júlio Bozano (com R$ 12,6 bilhões) não concluiu a faculdade de Arquitetura na UFRJ, foi um dos fundadores do Banco Bozano, Simonsen e, décadas depois, criou a Bozano Investimentos, atual Crescera Capital.



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Jovens criadores de fintech vendida por bilhões nos EUA

A lista traz também a história da nova geração de empreendedores de tecnologia formada por Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, que possuem R$ 3,3 bilhões cada. A dupla abandonou o prestigiado curso de ciência da computação na Universidade de Stanford com menos de um ano de aulas para criar a fintech de cartões corporativos Brex, nos Estados Unidos.