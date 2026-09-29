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Onde fica o ouro do Brasil? Banco Central mantém sigilo sobre reserva bilionária após movimentação global

Autoridade monetária brasileira não informa localização do metal que representa 7,2% da blindagem financeira do país

Mariana Rios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:09

Onde fica o ouro do Brasil? Veja dados e curiosidades sobre as reservas do país Crédito: Shutterstock e Leonardo Sá/Agência Senado

Onde estão guardados os US$ 24,5 bilhões em ouro que pertencem ao Brasil? O Banco Central não diz e não vai dizer. Na esteira de um movimento global onde nações reavaliam o risco de manter ativos no exterior, a autoridade monetária brasileira reforçou o sigilo sobre a localização do metal precioso. Mas, por trás do mistério operacional, os números revelam um movimento estratégico silencioso: o ouro nunca teve tanto peso na garantia da dívida e da estabilidade do país.

No início do mês, a Holanda anunciou a movimentação de 86 toneladas de ouro armazenadas em custódias nos Estados Unidos e no Canadá, buscando reduzir riscos geopolíticos e sanções em cenários de incerteza internacional. Questionado se o Brasil pretendia adotar medidas semelhantes ou revelar a rota de suas reservas, o Bancon Central informou que mantém sob absoluto sigilo as instalações de armazenamento, citando razões operacionais e de segurança.

Aposta dourada

Apesar da confidencialidade sobre a localização das reservas, uma análise das contas públicas mostra que a aposta no metal amarelo cresceu. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, as reservas oficiais do Brasil somam cerca de US$ 372,62 bilhões. Desse total, o ouro responde por aproximadamente US$ 24,56 bilhões, o que equivale a 7,2% de toda a proteção financeira do país.

A fatia representa uma mudança substancial em relação a anos anteriores: em 2020, por exemplo, o ouro ocupava pouco mais de 1,2% da carteira estratégica nacional. O BC ressalta, no entanto, que todo o metal que compõe esse estoque foi adquirido exclusivamente em operações no mercado externo, sem compras diretas no mercado doméstico.

Segurança, liquidez e proteção anticíclica

Diante das turbulências nos mercados globais, o Banco Central reafirma que a gestão do ativo segue preceitos estritos definidos em sua política oficial de investimentos: segurança, liquidez e rentabilidade, prioritariamente nessa ordem.

O objetivo primário das reservas é assegurar a cobertura da dívida externa bruta e amortecer choques financeiros internacionais. Embora o dólar norte-americano permaneça como o pilar central da carteira brasileira (com cerca de 72% de participação), o fortalecimento das posições em ouro, combinado com moedas como euro e renminbi (moeda oficial da China), atua como uma vacina contra a volatilidade cambial e as tensões diplomáticas mundiais.

Raio-X das Reservas Internacionais do Brasil:

Reservas Oficiais Totais: ~US$ 372,62 bilhões

Posição em Ouro: ~US$ 24,56 bilhões (7,2% do total)

Moeda Predominante: Dólar Norte-Americano (~72%)

Outros Ativos de Proteção: Títulos Soberanos, Euro, Renminbi, Iene e Libras