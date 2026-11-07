Onix, HB20 e Mobi estão entre 12 carros que podem ter Imposto Seletivo zerado em 2027, enquanto os mais poluentes terão acréscimos

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08:00
A previsão de alíquota zero do Imposto Seletivo para versões sustentáveis de carros começa a produzir efeitos em 2 de fevereiro de 2027, conforme a Medida Provisória nº 1.399/2026. A regra pode beneficiar modelos populares, desde que atendam aos requisitos exigidos pela legislação. A nova medida da reforma tributária também garante alíquota zero para veículos adquiridos por taxistas e pessoas com deficiência (PcD), observadas as condições legais, ao mesmo tempo em que estabelece acréscimos no cálculo do imposto para veículos movidos exclusivamente a gasolina e diesel.
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A virada de chave ambiental leva ao Imposto Seletivo critérios já utilizados pelo chamado IPI Verde. A matemática considera a eficiência energética, a potência, a tecnologia de propulsão e outros fatores, quanto mais eficiente e menos poluente o veículo, maiores podem ser os descontos na alíquota.
Uma relação publicada pela revista Quatro Rodas, em 5 de novembro e atualizada no dia 6, identifica 12 modelos participantes do programa Carro Sustentável que podem ser beneficiados pela nova regra. A lista inclui versões de entrada com motor 1.0, mas a presença no programa não garante, por si só, a isenção do Imposto Seletivo em 2027.
Os modelos e versões relacionados pela publicação são:
Carros 1.0 isentos do Imposto Seletivo
A relação não é uma lista oficial e definitiva de todos os veículos isentos. O MDIC mantém registros de versões sustentáveis concedidos às montadoras, e a MP condiciona o benefício ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Ter motor 1.0 ou câmbio manual, isoladamente, não assegura a alíquota zero.
A medida também prevê isenção para PcD, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e taxistas, mantendo a alíquota em zero no novo imposto. O benefício depende do reconhecimento do direito pela Receita Federal e do atendimento às condições legais para aquisição do veículo.
A regra preserva os benefícios destinados a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental severa ou profunda, pessoas com TEA e motoristas profissionais do transporte individual na categoria táxi, conforme os requisitos estabelecidos na legislação.
A tabela do Imposto Seletivo estabelece uma alíquota-base de 6,3% para veículos de passeio e 3,9% para determinados comerciais leves. A partir dessa alíquota-base, o cálculo inicial soma ou subtrai pontos conforme a potência, a tecnologia de propulsão, a eficiência energética e outros critérios. O resultado ainda é submetido aos fatores de conversão previstos na medida provisória.
Até 74,7 cv: desconto de 2,15 pontos percentuais sobre a alíquota-base pelo critério de potência dos automóveis de passeio.
De 74,8 cv a 394,2 cv: descontos ou acréscimos por faixas de potência, que variam de 1,75 ponto percentual negativo a 6,25 pontos percentuais positivos.
Acima de 394,2 cv: acréscimo de 6,5 pontos percentuais pelo critério de potência.
Os carros elétricos e híbridos flex lideram as atenções na reforma tributária, recebendo descontos no cálculo da alíquota pelo tipo de propulsão. Em contrapartida, modelos movidos exclusivamente a gasolina e diesel terão os maiores acréscimos por esse critério. Nos automóveis de passeio, a tabela prevê acréscimo de 6,5 pontos percentuais para gasolina e 12 pontos percentuais para diesel, valores que não correspondem, isoladamente, à alíquota final do imposto.
A MP 1.399/2026 está em análise no Congresso Nacional. Segundo o calendário oficial de tramitação, os parlamentares têm até 12 de fevereiro de 2027 para deliberar sobre a medida. O texto já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso para ser convertido definitivamente em lei.
Vale lembrar que a medida estabelece um regime transitório para 2027. O governo deverá encaminhar ao Congresso, até 31 de maio de 2027, um projeto de lei com as alíquotas do Imposto Seletivo previstas para aplicação a partir de janeiro de 2028.