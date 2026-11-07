QUEM POLUI MAIS, PAGA MAIS

Onix, HB20 e Mobi estão entre 12 carros que podem ter Imposto Seletivo zerado em 2027, enquanto os mais poluentes terão acréscimos

Lista reúne modelos do programa Carro Sustentável, mas isenção depende de critérios legais; PcD e taxistas também estão entre os beneficiários

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08:00

Imposto Seletivo: Carros a combustão tradicional sobem de preço enquanto elétricos e 1.0 ganham desconto Crédito: Ilustração Seletivo

A previsão de alíquota zero do Imposto Seletivo para versões sustentáveis de carros começa a produzir efeitos em 2 de fevereiro de 2027, conforme a Medida Provisória nº 1.399/2026. A regra pode beneficiar modelos populares, desde que atendam aos requisitos exigidos pela legislação. A nova medida da reforma tributária também garante alíquota zero para veículos adquiridos por taxistas e pessoas com deficiência (PcD), observadas as condições legais, ao mesmo tempo em que estabelece acréscimos no cálculo do imposto para veículos movidos exclusivamente a gasolina e diesel.

“Imposto do pecado”: veja os produtos e serviços na mira da cobrança 1 de 6

A virada de chave ambiental leva ao Imposto Seletivo critérios já utilizados pelo chamado IPI Verde. A matemática considera a eficiência energética, a potência, a tecnologia de propulsão e outros fatores, quanto mais eficiente e menos poluente o veículo, maiores podem ser os descontos na alíquota.



Veja os 12 modelos que podem ter isenção do Imposto Seletivo em 2027

Uma relação publicada pela revista Quatro Rodas, em 5 de novembro e atualizada no dia 6, identifica 12 modelos participantes do programa Carro Sustentável que podem ser beneficiados pela nova regra. A lista inclui versões de entrada com motor 1.0, mas a presença no programa não garante, por si só, a isenção do Imposto Seletivo em 2027.



Os modelos e versões relacionados pela publicação são:



Chevrolet Onix: MT, MT Turbo e Eco.

Chevrolet Onix Plus: MT, MT Turbo e Eco.

Citroën Basalt: Feel.

Citroën C3: Live Go, Live Plus e Feel Plus.

Fiat Argo: Drive 1.0.

Fiat Mobi: Like e Trekking.

Hyundai HB20: Comfort 1.0 MT e Limited 1.0 MT.

Hyundai HB20S: Comfort 1.0 MT e Limited 1.0 MT.

Renault Kardian: Vibe.

Renault Kwid: Evolution, Techno e Outsider.

Volkswagen Polo: Track, Robust e TSI 1.0 MT.

Volkswagen Tera: 1.0 MPI.

Carros 1.0 isentos do Imposto Seletivo 1 de 11

A relação não é uma lista oficial e definitiva de todos os veículos isentos. O MDIC mantém registros de versões sustentáveis concedidos às montadoras, e a MP condiciona o benefício ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Ter motor 1.0 ou câmbio manual, isoladamente, não assegura a alíquota zero.



A medida também prevê isenção para PcD, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e taxistas, mantendo a alíquota em zero no novo imposto. O benefício depende do reconhecimento do direito pela Receita Federal e do atendimento às condições legais para aquisição do veículo.

A regra preserva os benefícios destinados a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental severa ou profunda, pessoas com TEA e motoristas profissionais do transporte individual na categoria táxi, conforme os requisitos estabelecidos na legislação.

A tabela do Imposto Seletivo estabelece uma alíquota-base de 6,3% para veículos de passeio e 3,9% para determinados comerciais leves. A partir dessa alíquota-base, o cálculo inicial soma ou subtrai pontos conforme a potência, a tecnologia de propulsão, a eficiência energética e outros critérios. O resultado ainda é submetido aos fatores de conversão previstos na medida provisória.

Até 74,7 cv: desconto de 2,15 pontos percentuais sobre a alíquota-base pelo critério de potência dos automóveis de passeio.

De 74,8 cv a 394,2 cv: descontos ou acréscimos por faixas de potência, que variam de 1,75 ponto percentual negativo a 6,25 pontos percentuais positivos.

Acima de 394,2 cv: acréscimo de 6,5 pontos percentuais pelo critério de potência.

Híbridos e elétricos ganham desconto, mas gasolina e diesel têm acréscimos

Os carros elétricos e híbridos flex lideram as atenções na reforma tributária, recebendo descontos no cálculo da alíquota pelo tipo de propulsão. Em contrapartida, modelos movidos exclusivamente a gasolina e diesel terão os maiores acréscimos por esse critério. Nos automóveis de passeio, a tabela prevê acréscimo de 6,5 pontos percentuais para gasolina e 12 pontos percentuais para diesel, valores que não correspondem, isoladamente, à alíquota final do imposto.



A MP 1.399/2026 está em análise no Congresso Nacional. Segundo o calendário oficial de tramitação, os parlamentares têm até 12 de fevereiro de 2027 para deliberar sobre a medida. O texto já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso para ser convertido definitivamente em lei.

Vale lembrar que a medida estabelece um regime transitório para 2027. O governo deverá encaminhar ao Congresso, até 31 de maio de 2027, um projeto de lei com as alíquotas do Imposto Seletivo previstas para aplicação a partir de janeiro de 2028.

Veja quanto cada categoria de veículo paga na alíquota-base, de acordo com a classificação Crédito: Ilustração, IA