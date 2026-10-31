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Pagamento do BPC em novembro de 2026: veja o calendário oficial do INSS

Confira as datas exatas dos depósitos conforme o número do seu benefício e saiba como consultar o saldo pelo celular ou telefone sem sair de casa

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:29

Saiba quando o aumento de renda realmente ameaça o BPC
Saiba quando o aumento de renda realmente ameaça o BPC Crédito: Crédito: Divulgação, Governo federal

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para o mês de novembro de 2026. Os depósitos começam no dia 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro para quem recebe o valor de um salário mínimo, respeitando o dígito final do cartão de cada beneficiário para organizar a liberação nas contas.

Calendário do BPC de novembro de 2026

O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos do BPC para o mês de novembro de 2026. por Shutterstock
Os depósitos começam no dia 24 de novembro para quem possui o benefício com final 1. por Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Beneficiários que recebem com cartão de final 2 têm os valores liberados no dia 25 de novembro. por Wilson Moreno/Secom/PMM
O cronograma segue no dia 26 de novembro para os cartões terminados em 3. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os pagamentos continuam nos dias seguintes, contemplando os finais 4, 5, 6, 7 e 8 de forma organizada. por Foto: Arquivo/Âncora1
A reta final do calendário de novembro de 2026 acontece nos dias 4 e 7 de dezembro para os finais 9 e 0. por Lyon Santos/MDS
É possível consultar o extrato de pagamento de forma simples pelo aplicativo Meu INSS ou ligando para o 135. por Reprodução
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O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos do BPC para o mês de novembro de 2026. por Shutterstock

Calendário de pagamentos de novembro de 2026

Para descobrir o dia exato em que o dinheiro estará disponível para saque ou movimentação, basta olhar o último número do seu benefício antes do traço. Veja a tabela com as datas oficiais:

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Final 1: 24 de novembro de 2026

Final 2: 25 de novembro de 2026

Final 3: 26 de novembro de 2026

Final 4: 27 de novembro de 2026

Final 5: 30 de novembro de 2026

Final 6: 1º de dezembro de 2026

Final 7: 2 de dezembro de 2026

Final 8: 3 de dezembro de 2026

Final 9: 4 de dezembro de 2026

Final 0: 7 de dezembro de 2026

Como consultar o seu benefício rapidamente

Caso queira confirmar o valor exato ou verificar se o dinheiro já foi liberado na sua conta bancária sem precisar ir até uma agência, existem duas formas muito simples e seguras:

Pelo celular ou computador: Acesse o site ou aplicativo oficial do Meu INSS utilizando o seu login e senha da conta gov.br. No menu principal, clique na opção Extrato de Pagamento para ver todos os detalhes do depósito.

Por telefone: Ligue diretamente para a Central de Atendimento do INSS pelo número 135. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e o atendimento telefônico é gratuito para telefones fixos e celulares.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC

O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI
A nova regra elimina a necessidade de comparecer a órgãos municipais para cancelamento prévio. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A mudança evita o travamento sistêmico e as rejeições automáticas nas análises do INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O pedido de desligamento voluntário é feito no mesmo formulário de solicitação do BPC. por Lyon Santos/MDS
A solicitação digital pode ser realizada diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. por Lyon Santos/MDS
O cidadão também pode fazer o requerimento por telefone através da Central 135. por AGENCIA BRASIL
O atendimento presencial continua disponível nas agências da Previdência Social de todo o país. por AGENCIA BRASIL
O solicitante do BPC deve ser obrigatoriamente o Responsável Familiar cadastrado no CadÚnico. por AGENCIA BRASIL
O Bolsa Família segue ativo durante a análise técnica para garantir a renda familiar. por AGENCIA BRASIL
O INSS desconsidera o Bolsa Família para apurar o limite de renda por pessoa. por AGENCIA BRASIL
Parcelas pagas na espera são deduzidas dos valores retroativos após a aprovação do BPC. por Wilson Moreno/Secom/PMM
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O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI

Tags:

Direitos Inss Benefício

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