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Pagamento do BPC em novembro de 2026: veja o calendário oficial do INSS

Confira as datas exatas dos depósitos conforme o número do seu benefício e saiba como consultar o saldo pelo celular ou telefone sem sair de casa

Juliana Rodrigues

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:29

Saiba quando o aumento de renda realmente ameaça o BPC Crédito: Crédito: Divulgação, Governo federal

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para o mês de novembro de 2026. Os depósitos começam no dia 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro para quem recebe o valor de um salário mínimo, respeitando o dígito final do cartão de cada beneficiário para organizar a liberação nas contas.

Calendário do BPC de novembro de 2026 1 de 7

Calendário de pagamentos de novembro de 2026

Para descobrir o dia exato em que o dinheiro estará disponível para saque ou movimentação, basta olhar o último número do seu benefício antes do traço. Veja a tabela com as datas oficiais:

Final 1: 24 de novembro de 2026

Final 2: 25 de novembro de 2026

Final 3: 26 de novembro de 2026

Final 4: 27 de novembro de 2026

Final 5: 30 de novembro de 2026

Final 6: 1º de dezembro de 2026

Final 7: 2 de dezembro de 2026

Final 8: 3 de dezembro de 2026

Final 9: 4 de dezembro de 2026

Final 0: 7 de dezembro de 2026

Como consultar o seu benefício rapidamente

Caso queira confirmar o valor exato ou verificar se o dinheiro já foi liberado na sua conta bancária sem precisar ir até uma agência, existem duas formas muito simples e seguras:

Pelo celular ou computador: Acesse o site ou aplicativo oficial do Meu INSS utilizando o seu login e senha da conta gov.br. No menu principal, clique na opção Extrato de Pagamento para ver todos os detalhes do depósito.

Por telefone: Ligue diretamente para a Central de Atendimento do INSS pelo número 135. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e o atendimento telefônico é gratuito para telefones fixos e celulares.