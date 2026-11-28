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Pais e responsáveis podem ganhar passe livre no transporte para levar crianças à escola pública

Projeto aprovado na Comissão de Educação vale para educação infantil e ensino fundamental onde não houver transporte escolar, com multa de um salário mínimo em caso de recusa

Matheus Marques

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 15:00

O projeto também estipula multas de um salário mínimo às concessionárias ou permissionárias que negarem a isenção Crédito: Freepik

Pais e responsáveis por estudantes da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública poderão ter direito à gratuidade no transporte coletivo para acompanhar as crianças no trajeto entre casa e colégio nos horários de aula. O benefício está previsto no Projeto de Lei 3888/24, de autoria do deputado Reimont (PT-RJ), aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

O projeto também estipula multas de um salário mínimo às concessionárias ou permissionárias que negarem a isenção aos passageiros habilitados e obriga o Poder Público a incluir essa garantia nos futuros contratos de concessão e permissão do transporte coletivo.

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Quando vale o benefício e quem paga a conta

No parecer aprovado pelo colegiado, a relatora, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), limitou o passe livre exclusivamente aos casos em que não houver transporte escolar disponível entre a residência e a unidade de ensino, independentemente do motivo, garantindo o deslocamento do aluno e de seu acompanhante até o último ano do ensino fundamental.

A parlamentar também retirou das escolas a obrigação de conceder diretamente a isenção, definindo que a instituição de ensino ou a secretaria de educação emitirá apenas a declaração comprovando a matrícula na rede pública e a ausência de transporte escolar na região, cabendo a concessão efetiva ao sistema de transporte.

Já o custeio das gratuidades será bancado prioritariamente pelo Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, enquanto o Poder Executivo deverá apontar os órgãos encarregados pelo controle, avaliação e contabilização do benefício.

"O direito ao transporte escolar é uma das garantias do dever do Estado com a Educação, assegurado na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Contudo, a universalização desse direito esbarra na materialidade da vida urbana. A vaga na escola pública torna-se um direito vazio se a família não tem recursos para chegar até ela", destacou Talíria Petrone.

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