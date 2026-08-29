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Brasília ganha mais voos para o Panamá, Caribe e EUA com internet grátis da Starlink a bordo

Conexão durante a viagem será liberada sem custo aos passageiros, com acesso a streaming, redes sociais e ferramentas de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:54

Copa Airlines
Copa Airlines: a tecnologia da SpaceX que vai liberar internet grátis e ultrarrápida a 30 mil pés de altitude Crédito: Divulgação

As opções para quem planeja viajar ao exterior na próxima alta temporada de verão ganharam um reforço importante. A Copa Airlines anunciou que vai expandir suas operações no Brasil, adicionando três voos semanais extras à rota que conecta o aeroporto de Brasília ao seu centro de conexões no Panamá, registrando um crescimento de 57% na oferta de assentos durante o período de pico.

A ampliação cobrirá o período de 19 de dezembro de 2026 a 20 de janeiro de 2027, momento em que a demanda por viagens internacionais atinge o topo. Com as novas frequências, o voo diário ganha o reforço de mais três partidas por semana, facilitando o acesso de brasileiros a destinos cobiçados em todo o continente americano sem a necessidade de passar por aeroportos congestionados.

Ilhas no Caribe

Praia em Nassau, nas Bahamas por FotoDawg/Wikimedia Commons
Flamingo Beach na ilha do hotel Renaissance, em Aruba por Giuliana Mancini/CORREIO
Praia nas Ilhas Cayman por Shutterstock
Montego Bay, na Jamaica por byvalet / Shutterstock.com
Maho Beach, em St. Martin por Wikimedia Commons
Praia de Varadero, em Cuba por Wikimedia Commons
Punta Cana, na República Dominicana por Wikimedia Commons
Praia Sandy Paradise, em Barbados por Shutterstock
Trinidad e Tobago por Wikimedia Commons
Granada por Shutterstock
1 de 10
Praia em Nassau, nas Bahamas por FotoDawg/Wikimedia Commons

Revolução digital a mais de 30 mil pés de altitude

Além da expansão na malha de voos, a transportadora panamenha anunciou um salto tecnológico que promete mudar a rotina dos passageiros a bordo. A empresa fechou contrato com a Starlink para equipar seus aviões com a mais avançada tecnologia de internet via satélite de órbita baixa disponível no mercado.

A implementação, agendada para começar em 2027 em toda a frota de aeronaves Boeing 737 (modelos 800 e MAX), garantirá aos passageiros uma experiência de navegação idêntica à de suas casas ou escritórios.

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O acesso será totalmente grátis para todos os ocupantes da aeronave, permitindo o uso fluido de serviços de streaming, redes sociais, jogos em tempo real e trabalho remoto durante o voo. A primeira aeronave equipada com Starlink realizou seu voo inaugural em 4 de julho de 2026.

Segundo Diana Mizrachi Kopel, Diretora Sênior de Experiência do Cliente da Copa Airlines destacou para a exclusividade do uso da tecnologia.

"Esta iniciativa responde ao nosso objetivo de cumprir consistentemente com as necessidades dos nossos passageiros e inovar de maneira contínua para elevar a experiência de viagem. A companhia aérea mais pontual da América Latina é agora a única com internet de alta velocidade Starlink em suas aeronaves ", destacou Diana Mizrachi Kopel.

Tags:

Brasil Viagem Caribe Economia Starlink Aeroporto de Brasília

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