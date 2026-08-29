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Matheus Marques
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:54
As opções para quem planeja viajar ao exterior na próxima alta temporada de verão ganharam um reforço importante. A Copa Airlines anunciou que vai expandir suas operações no Brasil, adicionando três voos semanais extras à rota que conecta o aeroporto de Brasília ao seu centro de conexões no Panamá, registrando um crescimento de 57% na oferta de assentos durante o período de pico.
A ampliação cobrirá o período de 19 de dezembro de 2026 a 20 de janeiro de 2027, momento em que a demanda por viagens internacionais atinge o topo. Com as novas frequências, o voo diário ganha o reforço de mais três partidas por semana, facilitando o acesso de brasileiros a destinos cobiçados em todo o continente americano sem a necessidade de passar por aeroportos congestionados.
Ilhas no Caribe
Além da expansão na malha de voos, a transportadora panamenha anunciou um salto tecnológico que promete mudar a rotina dos passageiros a bordo. A empresa fechou contrato com a Starlink para equipar seus aviões com a mais avançada tecnologia de internet via satélite de órbita baixa disponível no mercado.
A implementação, agendada para começar em 2027 em toda a frota de aeronaves Boeing 737 (modelos 800 e MAX), garantirá aos passageiros uma experiência de navegação idêntica à de suas casas ou escritórios.
O acesso será totalmente grátis para todos os ocupantes da aeronave, permitindo o uso fluido de serviços de streaming, redes sociais, jogos em tempo real e trabalho remoto durante o voo. A primeira aeronave equipada com Starlink realizou seu voo inaugural em 4 de julho de 2026.
Segundo Diana Mizrachi Kopel, Diretora Sênior de Experiência do Cliente da Copa Airlines destacou para a exclusividade do uso da tecnologia.
"Esta iniciativa responde ao nosso objetivo de cumprir consistentemente com as necessidades dos nossos passageiros e inovar de maneira contínua para elevar a experiência de viagem. A companhia aérea mais pontual da América Latina é agora a única com internet de alta velocidade Starlink em suas aeronaves ", destacou Diana Mizrachi Kopel.