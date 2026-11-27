DE OLHO NOS BENS

Parente que tentar interditar idoso por fraude pode perder a herança, prevê projeto

Aprovada pelo plenário da Câmara, proposta também aumenta em até metade a pena de quem se apropriar de bens ou rendimentos de idosos por meio de curatela abusiva

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 23:06

Proteção aos idosos: Câmara aprova projeto que tira herança e aumenta prisão para golpes de interdição judicial Crédito: Kindel Media, Pexels

A perda do direito à herança e o aumento da pena de prisão passarão a atingir quem tenta tomar o patrimônio de familiares idosos por meio de interdição judicial conduzida na má-fé. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o PL 464/2026 altera o Código Civil e o Estatuto da Pessoa Idosa para barrar a curatela abusiva usada por parentes ou pessoas próximas para assumir o controle de contas, aposentadorias e imóveis sem necessidade real.

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Na prática, a proposta propõe virar o jogo contra a violência patrimonial contra idosos. O próprio processo judicial aberto com intenção fraudulenta passa a funcionar como prova contra o autor da ação, tirando dele o direito de receber qualquer centavo na partilha futura.

A regra, porém, ainda não está valendo. Depois de receber o aval da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), o projeto segue agora para análise do Senado e, se passar sem mudanças, vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Curatela abusiva ocorre quando parentes forjam interdição por bens

A curatela abusiva acontece quando alguém aciona a Justiça pedindo para administrar os bens e as decisões de um idoso usando argumentos falsos, laudos distorcidos ou segundas intenções financeiras.

Originalmente, a curatela de idoso existe para proteger quem realmente perdeu a capacidade de gerenciar a própria vida civil por causa de doenças graves ou quadros neurológicos avançados.

Quando o juiz nomeia um curador, quase sempre um filho, cônjuge ou parente próximo, essa pessoa ganha autorização legal para:

Movimentar contas bancárias e sacar aposentadorias ou pensões;

Assinar contratos e resolver pendências burocráticas no lugar do idoso;

Administrar patrimônios, como imóveis, veículos e cotas de empresas.

Atenção para não confundir os instrumentos: uma procuração é assinada livremente por alguém lúcido que escolhe outra pessoa para representá-la. Já a curatela exige ordem judicial após avaliação de incapacidade.

Mesmo com o termo de curador nas mãos, o representante não tem carta branca para vender casas ou terrenos sem autorização expressa do juiz e precisa prestar contas de cada gasto.

O problema aparece quando o escudo vira arma. O autor do projeto, deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), destaca na justificativa do texto que a interdição abusiva de idosos cresceu dentro das próprias famílias como um atalho silencioso para o desvio de bens de idosos antes mesmo do inventário.

Para dimensionar o estrago, o parlamentar citou o caso do empresário Ernesto Iannoni, de 89 anos, que acusa os herdeiros de armar uma fraude milionária na sucessão da fabricante de móveis Flexform.

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Herdeiros que agem de má-fé perdem direito à partilha

Quem pode perder o direito de herdar é qualquer sucessor que tente, de má-fé, interditar outra pessoa para se apropriar ou desviar patrimônio.

A perda da herança não acontece de forma automática e nem por uma simples suspeita. O texto aprovado na Câmara exige que a Justiça comprove a fraude ou o abuso em uma decisão definitiva, quando não cabem mais recursos.

Se o juiz bater o martelo confirmando a má-fé, três efeitos entram em cena:

Exclusão por indignidade: o Código Civil passa a enquadrar o golpista na mesma categoria de herdeiros que cometem crimes graves contra os pais, anulando o direito à sua parte na herança de idosos.

Punição mesmo na tentativa: o parente não precisa conseguir esvaziar a conta bancária para ser punido; basta provar que ele tentou manipular o processo de interdição para aplicar o golpe, gerando uma deserdação decretada pelo tribunal.

Blindagem do patrimônio: o dinheiro fica protegido para custear os cuidados do próprio idoso em vida e garante que, no futuro, os bens fiquem apenas com os familiares que agiram de forma honesta.

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Novo texto aumenta tempo de prisão para crimes contra idosos

O aumento de pena pesa a mão na esfera criminal para complementar o bloqueio financeiro no bolso do agressor.

Hoje, o Estatuto da Pessoa Idosa pune quem se apropria ou desvia bens, pensões ou rendimentos de pessoas com 60 anos ou mais com reclusão de um a quatro anos, além de multa.

Com a aprovação do PL 464/2026, essa condenação sobe em um terço sempre que o crime envolver o uso fraudulento ou abusivo de um processo de curatela.

Se um juiz fixar a pena base em três anos, por exemplo, a condenação salta automaticamente para quatro anos de prisão por causa da fraude judicial.

Projeto segue para análise do Senado e sanção presidencial

O Senado é o próximo destino obrigatório do PL 464/2026. Como a Câmara dos Deputados já concluiu toda a tramitação interna e aprovou a redação final na CCJ, os senadores assumem agora a revisão do texto.

Se o Senado mantiver a proposta exatamente como saiu da Câmara, o projeto segue direto para a mesa do presidente Lula, que decide se sanciona ou veta a medida.

A perda de herança por curatela abusiva e o endurecimento das penas só começam a valer nos tribunais brasileiros após a sanção presidencial e a publicação oficial da nova lei.