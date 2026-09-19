EDUCAÇÃO E FINANÇAS

Pé-de-Meia de R$ 1.050 não fica todo disponível; veja quanto o estudante pode sacar por mês

Programa de incentivo à docência paga R$ 700 mensais para uso imediato e reserva R$ 350 em uma poupança, que pode ser resgatada após a formação sob condição específica

Matheus Marques

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:00

A concessão da bolsa é voltada para alunos de cursos presenciais de formação docente Crédito: (Banco de imagem)

R$ 1.050 por mês para estudar parece um valor simples de entender, mas há uma regra importante nessa divisão. Para quem é contemplado pelo Pé-de-Meia Licenciaturas, R$ 700 ficam disponíveis para uso mensal, enquanto outros R$ 350 são destinados a uma poupança. Esse segundo valor só pode ser resgatado após a formação, desde que o estudante cumpra uma condição específica.



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Como funciona o resgate da poupança acumulada

O valor de R$ 350 retido mensalmente serve como um estímulo para a entrada do profissional no mercado de trabalho público. Para ter acesso ao saldo total acumulado durante os anos de faculdade, o formando precisa obrigatoriamente ingressar como professor na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão da licenciatura.

Requisitos de nota do Enem e ordem de prioridade

A concessão da bolsa é voltada para alunos de cursos presenciais de formação docente e exige o cumprimento de critérios específicos.

Desempenho no exame: nota mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Forma de ingresso: estar matriculado na graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ordem de preferência: a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) prioriza os estudantes do Sisu, seguidos pelos bolsistas do Prouni e, por fim, pelos participantes do Fies.

O programa se iniciou com a intenção de reter talentos no ensino superior que segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2023 a taxa de desistência acumulada das Licenciaturas varia de 53% nos cursos de Pedagogia a 73% em Física

Prazos de inscrição e pagamento

Os alunos que ingressaram na graduação em 2026 e preenchem os requisitos do programa Mais Professores têm até o dia 19 de dezembro para solicitar o benefício por meio da Plataforma Freire, condicionado à disponibilidade de vagas.