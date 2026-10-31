O DINHEIRO QUE NÃO VOLTA

Pé-de-Meia não paga parcelas anteriores a quem entrou depois, mas atrasados de quem já tinha direito podem ser liberados

Governo esclarece que estudante recebe o benefício a partir do mês em que foi cadastrado e detalha calendário de depósitos na conta digital da Caixa

Matheus Marques

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 17:10

Programa Pé-de-Meia Crédito: Divulgação

Entrar no Pé-de-Meia depois do início do ano letivo não garante o recebimento das parcelas anteriores. Pelas regras de 2026, o estudante que passa a fazer parte do programa ao longo do ano só tem direito aos incentivos a partir de sua habilitação. Isso significa que os pagamentos referentes a períodos anteriores não são recuperados. A situação é diferente para quem já tinha direito ao benefício, mas deixou de receber alguma parcela por erro ou atraso nas informações enviadas pela escola.

Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo 1 de 10

Nesses casos, o dinheiro pode ser liberado após a correção dos dados pela rede de ensino e a confirmação do direito ao pagamento. A diferença está prevista na Portaria MEC nº 169/2026, que estabelece as regras e o calendário do Pé-de-Meia para este ano.

Para definir quem pode receber o benefício em 2026, são considerados os dados das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até 7 de agosto. A renda familiar por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, além do cumprimento dos demais requisitos do programa.

Quem pode receber os valores e quais são os bônus previstos

Criado pela Lei nº 14.818/2024 para incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio público, o Pé-de-Meia é destinado a jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino regular e de 19 a 24 anos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também é necessário ter CPF regular e pertencer a uma família que atenda aos critérios de renda e inscrição no CadÚnico.



No ensino médio regular, o estudante pode receber R$ 200 pelo Incentivo-Matrícula e até R$ 1.800 pelo Incentivo-Frequência, dividido em nove parcelas de R$ 200. Para ter direito aos pagamentos pela frequência, é necessário comparecer a pelo menos 80% das aulas, conforme as regras de apuração do programa.

Na EJA, o valor pela frequência é de R$ 225 por parcela, com limite de quatro pagamentos por semestre, totalizando até oito parcelas por ano.

Além disso, a aprovação ao fim de cada ano letivo dá direito a um depósito de R$ 1.000 pelo Incentivo-Conclusão. Esse dinheiro, porém, só pode ser sacado após a conclusão de todo o ensino médio. Estudantes concluintes que participarem dos dois dias de provas do Enem também podem receber um adicional de R$ 200.

Há ainda uma regra importante para quem começou a estudar depois. O pagamento de R$ 200 pela matrícula exige que o estudante tenha sido matriculado até dois meses após o início do período letivo de sua rede de ensino. Quem perder esse prazo ainda poderá receber os incentivos pela frequência e pela conclusão do ano, desde que cumpra as demais exigências.

Como consultar parcelas atrasadas e corrigir informações

O primeiro passo para quem esperava receber o Pé-de-Meia e não encontrou o dinheiro na conta é verificar a situação do benefício na página de Consulta Pé-de-Meia, utilizando a conta Gov.br.



A plataforma permite acompanhar a elegibilidade, os dados escolares e a situação dos pagamentos. Se houver divergência na matrícula ou na frequência informada, o estudante deve procurar sua escola para solicitar a verificação dos registros.

Isso acontece porque são as redes de ensino que enviam os dados ao Ministério da Educação. Uma matrícula registrada incorretamente, uma transferência de escola não atualizada ou uma informação de frequência pendente podem impedir o pagamento de parcelas a que o aluno já tinha direito.

As regras também permitem recuperar valores suspensos por frequência insuficiente quando o estudante alcança o mínimo de 80% na média acumulada das aulas, conforme os critérios do programa.

Para os pagamentos de 2026, o calendário prevê janelas de ajustes e liberação de valores pendentes até junho de 2027.

Como acessar a conta na Caixa e movimentar o dinheiro

O estudante não precisa fazer uma inscrição específica no Pé-de-Meia. A seleção ocorre a partir do cruzamento de informações escolares e do CadÚnico.

A Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma conta digital em nome de quem é habilitado ao programa e ainda não possui uma conta compatível. O dinheiro pode ser consultado e movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Para menores de 18 anos, é necessária a autorização do responsável legal. A mãe pode fazer a liberação pelo aplicativo, enquanto o pai precisa também enviar uma imagem do documento de identidade do estudante. Quando o responsável não é o pai nem a mãe, a autorização deve ser feita em uma agência da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos.

Depois da liberação, os valores disponíveis para saque podem ser movimentados pelo aplicativo, inclusive por Pix. O Incentivo-Conclusão de R$ 1.000 continua bloqueado até o término do ensino médio.

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em 2026

O calendário de 2026 acompanha as informações enviadas pelas escolas e distribui os depósitos conforme o mês de nascimento do estudante. As datas correspondem às janelas de processamento e pagamento e não significam que todos os alunos receberão uma parcela por cada mês de referência.



As primeiras janelas ocorreram entre 23 e 30 de março, para informações referentes a janeiro, e de 27 de abril a 4 de maio, para a referência de fevereiro. Na sequência, os pagamentos foram programados de 25 de maio a 1º de junho, de 29 de junho a 6 de julho e de 24 a 31 de agosto, esta última janela abrangendo informações de maio e junho.

Os períodos seguintes foram de 21 a 28 de setembro, para a referência de julho, e de 19 a 26 de outubro, para agosto.

As próximas datas previstas são de 23 a 30 de novembro de 2026, para a referência de setembro, e de 21 a 28 de dezembro, para outubro.

O calendário continua em 2027, com pagamentos de 25 de janeiro a 1º de fevereiro, para a referência de novembro, e de 22 de fevereiro a 1º de março, para dezembro. Esta última janela também contempla os incentivos de conclusão e Enem, conforme o cumprimento dos requisitos.

Além dessas datas, estão previstas novas oportunidades de pagamento entre março e junho de 2027 para parcelas de 2026 que dependam de correções nas informações escolares.