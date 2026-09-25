Pé-de-Meia paga incentivo extra a estudantes que participarem dos dois dias de prova do Enem; exame será aplicado em 8 e 15 de novembro

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:59
O bônus de R$ 200 do Pé-de-Meia para estudantes da rede pública no Enem 2026 exige presença obrigatória nos dois dias de prova, nos dias 8 e 15 de novembro. A regra do Ministério da Educação (MEC) é direta e sem exceção, ou seja, faltar em qualquer uma das datas faz o aluno que conclui o ensino médio perder o dinheiro na hora, sem direito ao valor extra.
A reportagem apurou que o grande gargalo que costuma fazer a galera perder esse recurso não é a nota do cartão-resposta, até porque o desempenho escolar não entra na conta, mas sim a falta de sincronia no cruzamento de dados. Para colocar as mãos na grana, a presença no Enem 2026 precisa bater certinho com o atestado oficial de conclusão do ano letivo fornecido pelas secretarias de educação.
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As contas cheias só começam a aparecer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, quando a Caixa Econômica Federal libera o saque para quem cumpriu o contrato do início ao fim. O repasse do Incentivo-Enem é um "extra" exclusivo do programa. Ou seja, ele funciona de forma independente das demais etapas que você já conhece:
Matrícula garantida: R$ 200 anuais marcados na conta no início do ano.
Frequência em dia: até R$ 1.800 divididos ao longo do período letivo.
Formatura celebrada: R$ 1.000 pelo Incentivo-Conclusão guardados na poupança.
Reta final do exame: R$ 200 do bônus do Pé-de-Meia para quem encarar o Enem no encerramento da jornada escolar.
Se o estudante do Pé-de-Meia faltar a qualquer um dos dois domingos de aplicação do exame perde o pagamento extra de R$200 reais do Pé-de-Meia no Enem, mas não perde o que já acumulou com as mensalidades de presença nas aulas.
Os estudantes concluintes do ensino médio de 2026 na rede pública formam o público-alvo dessa rodada. Se você está no 1º ou no 2º ano fazendo o exame apenas como treineiro, o recurso extra não cai no seu aplicativo desta vez. Para os estudantes do terceiro ano elegíveis, concluintes do ensino médio, a mecânica da operação traz facilidades diretas no bolso:
Inscrição gratuita garantida: isenção automática da taxa de R$ 85 cobrada dos demais candidatos do exame.
Depósito sem burocracia: o valor do bônus de R$ 200 entra na mesma conta bancária usada para o pagamento das parcelas mensais de frequência.
Consulta simplificada: a verificação do saldo do Pé-de-Meia no Enem é feita direto no aplicativo Caixa Tem com a sua senha do portal Gov.br.