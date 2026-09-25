R$ 200 A MAIS

Pé-de-Meia paga incentivo extra a estudantes que participarem dos dois dias de prova do Enem; exame será aplicado em 8 e 15 de novembro

Quem faltar a qualquer um dos dois dias não terá direito ao pagamento adicional, segundo o Ministério da Educação

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:59

Presença em 8 e 15 de novembro é obrigatória para garantir o incentivo do Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O bônus de R$ 200 do Pé-de-Meia para estudantes da rede pública no Enem 2026 exige presença obrigatória nos dois dias de prova, nos dias 8 e 15 de novembro. A regra do Ministério da Educação (MEC) é direta e sem exceção, ou seja, faltar em qualquer uma das datas faz o aluno que conclui o ensino médio perder o dinheiro na hora, sem direito ao valor extra.

A reportagem apurou que o grande gargalo que costuma fazer a galera perder esse recurso não é a nota do cartão-resposta, até porque o desempenho escolar não entra na conta, mas sim a falta de sincronia no cruzamento de dados. Para colocar as mãos na grana, a presença no Enem 2026 precisa bater certinho com o atestado oficial de conclusão do ano letivo fornecido pelas secretarias de educação.

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Cruzamento de dados do Inep valida presença no Enem

As contas cheias só começam a aparecer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, quando a Caixa Econômica Federal libera o saque para quem cumpriu o contrato do início ao fim. O repasse do Incentivo-Enem é um "extra" exclusivo do programa. Ou seja, ele funciona de forma independente das demais etapas que você já conhece:

Matrícula garantida: R$ 200 anuais marcados na conta no início do ano.

Frequência em dia: até R$ 1.800 divididos ao longo do período letivo.

Formatura celebrada: R$ 1.000 pelo Incentivo-Conclusão guardados na poupança.

Reta final do exame: R$ 200 do bônus do Pé-de-Meia para quem encarar o Enem no encerramento da jornada escolar.

Se o estudante do Pé-de-Meia faltar a qualquer um dos dois domingos de aplicação do exame perde o pagamento extra de R$200 reais do Pé-de-Meia no Enem, mas não perde o que já acumulou com as mensalidades de presença nas aulas.

Alunos concluintes do ensino médio recebem o incentivo

Os estudantes concluintes do ensino médio de 2026 na rede pública formam o público-alvo dessa rodada. Se você está no 1º ou no 2º ano fazendo o exame apenas como treineiro, o recurso extra não cai no seu aplicativo desta vez. Para os estudantes do terceiro ano elegíveis, concluintes do ensino médio, a mecânica da operação traz facilidades diretas no bolso:

Inscrição gratuita garantida: isenção automática da taxa de R$ 85 cobrada dos demais candidatos do exame.

Depósito sem burocracia: o valor do bônus de R$ 200 entra na mesma conta bancária usada para o pagamento das parcelas mensais de frequência.