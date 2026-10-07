SAIU A CERTIDÃO, PEDE O BENEFÍCIO

Pensão por morte para bebê nascido após falecimento do pai: veja a nova norma do INSS

Regra atualizada em agosto confirma liberação do benefício desde o nascimento, mas veta cobrança de parcelas durante a gestação

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:46

Saiba como a família deve dar entrada no pedido logo após o registro do bebê Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O direito de receber a pensão por morte para o filho nascido após a perda do pai ou da mãe segurada passa a valer exatamente a partir do dia em que a criança vem ao mundo. Publicada em agosto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Instrução Normativa nº 212/2026, que alterou a IN nº 128/2022, garante o pagamento ao bebê logo após o nascimento, mas deixa claro que o período da gestação não dá direito a valores retroativos.

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Em um olhar exclusivo sobre o impacto dessa atualização para as famílias de todo o país, a nova regra elimina brechas administrativas e padroniza o atendimento no Meu INSS. A mudança exige atenção redobrada ao calendário. Para garantir os retroativos desde o nascimento, a solicitação da pensão por morte ao filho nascido após a morte do provedor precisa ser feita no prazo de até 180 dias. Se o pedido for protocolado após esse limite, a data de entrada do requerimento (DER) passa a ser o ponto de partida do pagamento, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pedido da pensão exige ação da família

Solicitar a pensão por morte ao filho nascido após a morte do segurado exige ação direta dos pais ou responsáveis legais, pois o sistema do INSS não libera o pagamento automaticamente. O processo é realizado 100% online no portal ou aplicativo Meu INSS, bastando anexar a certidão de nascimento com a filiação reconhecida, a certidão de óbito do segurado, os documentos do bebê e do responsável, além do histórico de contribuições do falecido (como CTPS ou extrato do CNIS).

Filho póstumo recebe pensão por morte até 21 anos

Manter a pensão por morte ao filho nascido após a morte do contribuinte é um direito assegurado em regra até os 21 anos de idade. No entanto, se o dependente apresentar alguma condição de incapacidade ou deficiência, o INSS estende a proteção financeira de forma vitalícia ou enquanto durar a condição especial.

Aplicativo Meu INSS recebe documentos do bebê póstumo