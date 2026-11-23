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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:01
O Supremo Tribunal Federal (STF) pagou R$ 351 mil em pensões a filhas solteiras de ex-ministros em agosto de 2026, segundo levantamento publicado pelo jornalista Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo. O maior valor identificado no mês foi o de Maria Lúcia Rangel de Alckmin, que recebeu R$ 62.594,36
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As pensões têm origem na Lei nº 3.373, de 1958. Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a revisão de benefícios pagos a filhas solteiras maiores de 21 anos que tinham outras fontes de renda. A medida foi contestada no Supremo, onde o ministro Edson Fachin restabeleceu pagamentos suspensos.
Maria Lúcia Rangel de Alckmin é filha de Rodrigues Alckmin, magistrado paulista nomeado para o Supremo em 1972 pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici. Segundo a Gazeta do Povo, o ex-ministro era tio do vice-presidente Geraldo Alckmin.
Segundo o jornal, o STF informou que o pagamento de agosto inclui a remuneração bruta após a aplicação do teto constitucional, acrescida de outras verbas. A Gazeta do Povo pediu à Corte que detalhasse essas parcelas e informou que ficou sem resposta.
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Segundo a Gazeta do Povo, Maria Lúcia teve a pensão suspensa em 2017 e voltou a recebê-la após uma liminar concedida por Fachin em dezembro daquele ano. Na ação, ela argumentou que a lei de 1958 não previa o corte pela existência de outra fonte de renda e que o benefício era necessário para seu sustento.
Em maio de 2018, no Mandado de Segurança 35.032, Fachin anulou os efeitos do acórdão do TCU na parte que determinava a revisão e o cancelamento de pensões com base na existência de outras fontes de renda. O ministro estendeu a decisão a outros 215 processos sobre a mesma questão.
Fachin fundamentou a decisão nos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Segundo o ministro, a pensão por morte é regida pela lei em vigor na data do falecimento do servidor. Para as filhas solteiras maiores de 21 anos que recebiam o benefício com base na lei de 1958, a revisão caberia em caso de casamento ou de posse em cargo público permanente.
O TCU determinou a revisão dos pagamentos no Acórdão 2.780/2016, após uma auditoria que apontou indícios de irregularidade em 19.520 pensões na administração pública federal. Para o órgão de controle, rendimentos como salário na iniciativa privada ou benefício do INSS poderiam caracterizar a perda da dependência econômica e levar ao cancelamento da pensão.
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A Lei nº 3.373, de 1958, classificava o benefício como pensão temporária e permitia que filhas solteiras continuassem a recebê-lo depois dos 21 anos. A Lei nº 8.112, de 1990, revogou a regra e retirou essa categoria da lista de dependentes habilitados à pensão. Para os benefícios concedidos sob a regra anterior, o Supremo aplica a legislação que estava em vigor na data da morte do servidor
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