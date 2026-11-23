LEI DE 1958

Pensões a filhas solteiras de ex-ministros do STF somam R$ 351 mil em agosto

Levantamento da Gazeta do Povo aponta que o maior pagamento do mês foi de R$ 62,6 mil. Se o total de agosto se repetir por 12 meses, a despesa chegará a R$ 4,2 milhões

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:01

Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) pagou R$ 351 mil em pensões a filhas solteiras de ex-ministros em agosto de 2026, segundo levantamento publicado pelo jornalista Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo. O maior valor identificado no mês foi o de Maria Lúcia Rangel de Alckmin, que recebeu R$ 62.594,36



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As pensões têm origem na Lei nº 3.373, de 1958. Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a revisão de benefícios pagos a filhas solteiras maiores de 21 anos que tinham outras fontes de renda. A medida foi contestada no Supremo, onde o ministro Edson Fachin restabeleceu pagamentos suspensos.



Maria Lúcia de Alckmin recebeu R$ 62,6 mil em agosto

Maria Lúcia Rangel de Alckmin é filha de Rodrigues Alckmin, magistrado paulista nomeado para o Supremo em 1972 pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici. Segundo a Gazeta do Povo, o ex-ministro era tio do vice-presidente Geraldo Alckmin.



Segundo o jornal, o STF informou que o pagamento de agosto inclui a remuneração bruta após a aplicação do teto constitucional, acrescida de outras verbas. A Gazeta do Povo pediu à Corte que detalhasse essas parcelas e informou que ficou sem resposta.



Veja quanto seis beneficiárias de pensões do STF receberam em agosto de 2026 e quanto esses pagamentos representariam em 12 meses.



Valores pagos em agosto de 2026 a seis beneficiárias de pensões do STF, com projeções para 12 meses calculadas a partir daquele mês. Dados do levantamento de Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo Crédito: Ilustração, IA

Decisão de Edson Fachin restabeleceu benefícios suspensos

Segundo a Gazeta do Povo, Maria Lúcia teve a pensão suspensa em 2017 e voltou a recebê-la após uma liminar concedida por Fachin em dezembro daquele ano. Na ação, ela argumentou que a lei de 1958 não previa o corte pela existência de outra fonte de renda e que o benefício era necessário para seu sustento.



Em maio de 2018, no Mandado de Segurança 35.032, Fachin anulou os efeitos do acórdão do TCU na parte que determinava a revisão e o cancelamento de pensões com base na existência de outras fontes de renda. O ministro estendeu a decisão a outros 215 processos sobre a mesma questão.

Fachin fundamentou a decisão nos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Segundo o ministro, a pensão por morte é regida pela lei em vigor na data do falecimento do servidor. Para as filhas solteiras maiores de 21 anos que recebiam o benefício com base na lei de 1958, a revisão caberia em caso de casamento ou de posse em cargo público permanente.

TCU determinou revisão das pensões em 2016

O TCU determinou a revisão dos pagamentos no Acórdão 2.780/2016, após uma auditoria que apontou indícios de irregularidade em 19.520 pensões na administração pública federal. Para o órgão de controle, rendimentos como salário na iniciativa privada ou benefício do INSS poderiam caracterizar a perda da dependência econômica e levar ao cancelamento da pensão.

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Lei de 1958 previa pensão para filhas solteiras maiores de 21 anos

A Lei nº 3.373, de 1958, classificava o benefício como pensão temporária e permitia que filhas solteiras continuassem a recebê-lo depois dos 21 anos. A Lei nº 8.112, de 1990, revogou a regra e retirou essa categoria da lista de dependentes habilitados à pensão. Para os benefícios concedidos sob a regra anterior, o Supremo aplica a legislação que estava em vigor na data da morte do servidor