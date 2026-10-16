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Petrobras abre 1.120 vagas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858 para mães

Auxílio mensal é maior para mulheres com filhos de até 11 anos; inscrições são online e seleção será por sorteio

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:13

Petrobras
Petrobras Crédito: Crédito: Fernanda Braga / Firjan

O programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 1.120 vagas em cursos industriais gratuitos para maiores de 18 anos desempregados em cinco estados. Para ajudar nas despesas durante as aulas, o projeto paga bolsa mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mães com filhos de até 11 anos. As inscrições são online e a seleção será por sorteio público.

Petrobras oferece cursos gratuitos com bolsas de até R$ 858 mensais

O programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 1.120 vagas em formações industriais totalmente gratuitas. por Foto: Hélio Melo / Firjan
O projeto social foca em garantir qualificação profissional e inclusão de pessoas desempregadas. por Foto: Thelma Vidales, Firjan
Os estudantes selecionados contam com uma bolsa-auxílio padrão de R$ 660 para ajudar no custeio das aulas. por Foto: Hélio Melo / Firjan
O benefício em dinheiro busca cobrir gastos de transporte e alimentação, evitando a evasão das alunas. por Foto: Renata Mello / Firjan
Há vagas para cursos práticos de qualificação rápida, como Eletricista Industrial e Almoxarife. por Foto: Hélio Melo / Firjan
O programa também oferece cursos técnicos completos em Segurança do Trabalho e Edificações. por Foto: Paula Johas / Firjan
Para apoiar as mães de crianças de até 11 anos, o suporte financeiro mensal sobe para R$ 858. por Foto: Fernanda Braga / Firjan
As oportunidades atendem moradores de municípios específicos em PE, RJ, SP, PR e RS. por Foto: Renata Mello / Firjan
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O programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 1.120 vagas em formações industriais totalmente gratuitas. por Foto: Hélio Melo / Firjan

Apoio para manter os estudos em dia

Para quem precisa sustentar a casa, parar de trabalhar para fazer um curso é um desafio.

O auxílio de R$ 858 ajuda a cobrir gastos diários com transporte, alimentação e o cuidado com os filhos durante as aulas, evitando que a estudante precise abandonar a qualificação.

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Capacitação em áreas com vagas no mercado

O projeto prepara os alunos para atuar em funções com alta demanda de contratação no setor industrial e de energia.

Entre as opções disponíveis estão cursos práticos de Eletricista Industrial, Almoxarife, Auxiliar de Serviços Diversos e formações técnicas em Segurança do Trabalho e Edificações.

Quem tem direito de se candidatar?

A seleção prioriza pessoas de baixa renda, sem emprego de carteira assinada e moradoras dos municípios atendidos pelo programa nos estados de PE, RJ, SP, PR e RS.

Para se inscrever, é preciso ter a partir de 18 anos sem limite máximo de idade e apresentar a escolaridade exigida pelo curso (Ensino Fundamental para cursos de qualificação e Ensino Médio para opções técnicas).

Passo a passo para fazer a inscrição

Todo o processo é gratuito e realizado exclusivamente pela internet, no site oficial do programa autonomiaerenda.com.br.

Para preencher a ficha, o candidato deve acessar a aba de editais, escolher a cidade desejada e informar dados como CPF, RG, comprovante de residência, certificado de escolaridade, e-mail e telefone de contato. Como os prazos finais mudam conforme a cidade e a unidade do Senai ou Instituto Federal participante, a orientação é se inscrever o quanto antes.

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Dinheiro Petrobras Mães

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