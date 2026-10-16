Petrobras abre 1.120 vagas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858 para mães

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Juliana Rodrigues
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:13
O programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 1.120 vagas em cursos industriais gratuitos para maiores de 18 anos desempregados em cinco estados. Para ajudar nas despesas durante as aulas, o projeto paga bolsa mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mães com filhos de até 11 anos. As inscrições são online e a seleção será por sorteio público.
Petrobras oferece cursos gratuitos com bolsas de até R$ 858 mensais
Para quem precisa sustentar a casa, parar de trabalhar para fazer um curso é um desafio.
O auxílio de R$ 858 ajuda a cobrir gastos diários com transporte, alimentação e o cuidado com os filhos durante as aulas, evitando que a estudante precise abandonar a qualificação.
O projeto prepara os alunos para atuar em funções com alta demanda de contratação no setor industrial e de energia.
Entre as opções disponíveis estão cursos práticos de Eletricista Industrial, Almoxarife, Auxiliar de Serviços Diversos e formações técnicas em Segurança do Trabalho e Edificações.
A seleção prioriza pessoas de baixa renda, sem emprego de carteira assinada e moradoras dos municípios atendidos pelo programa nos estados de PE, RJ, SP, PR e RS.
Para se inscrever, é preciso ter a partir de 18 anos sem limite máximo de idade e apresentar a escolaridade exigida pelo curso (Ensino Fundamental para cursos de qualificação e Ensino Médio para opções técnicas).
Todo o processo é gratuito e realizado exclusivamente pela internet, no site oficial do programa autonomiaerenda.com.br.
Para preencher a ficha, o candidato deve acessar a aba de editais, escolher a cidade desejada e informar dados como CPF, RG, comprovante de residência, certificado de escolaridade, e-mail e telefone de contato. Como os prazos finais mudam conforme a cidade e a unidade do Senai ou Instituto Federal participante, a orientação é se inscrever o quanto antes.