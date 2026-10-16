DINHEIRO PARA ESTUDAR

Petrobras abre 1.120 vagas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858 para mães

Auxílio mensal é maior para mulheres com filhos de até 11 anos; inscrições são online e seleção será por sorteio

Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:13

Petrobras Crédito: Crédito: Fernanda Braga / Firjan

O programa Autonomia e Renda Petrobras abriu 1.120 vagas em cursos industriais gratuitos para maiores de 18 anos desempregados em cinco estados. Para ajudar nas despesas durante as aulas, o projeto paga bolsa mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mães com filhos de até 11 anos. As inscrições são online e a seleção será por sorteio público.

Petrobras oferece cursos gratuitos com bolsas de até R$ 858 mensais 1 de 8

Apoio para manter os estudos em dia

Para quem precisa sustentar a casa, parar de trabalhar para fazer um curso é um desafio.

O auxílio de R$ 858 ajuda a cobrir gastos diários com transporte, alimentação e o cuidado com os filhos durante as aulas, evitando que a estudante precise abandonar a qualificação.

Capacitação em áreas com vagas no mercado

O projeto prepara os alunos para atuar em funções com alta demanda de contratação no setor industrial e de energia.

Entre as opções disponíveis estão cursos práticos de Eletricista Industrial, Almoxarife, Auxiliar de Serviços Diversos e formações técnicas em Segurança do Trabalho e Edificações.

Quem tem direito de se candidatar?

A seleção prioriza pessoas de baixa renda, sem emprego de carteira assinada e moradoras dos municípios atendidos pelo programa nos estados de PE, RJ, SP, PR e RS.

Para se inscrever, é preciso ter a partir de 18 anos sem limite máximo de idade e apresentar a escolaridade exigida pelo curso (Ensino Fundamental para cursos de qualificação e Ensino Médio para opções técnicas).

Passo a passo para fazer a inscrição

Todo o processo é gratuito e realizado exclusivamente pela internet, no site oficial do programa autonomiaerenda.com.br.