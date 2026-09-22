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PIS/Pasep libera até R$ 1.621 para nascidos em novembro e dezembro; saque termina em 30 de dezembro

Caixa e Banco do Brasil liberam abono referente ao ano-base 2024, veja como sacar

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:40

PIS/PASEP
PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

A liberação do último lote do PIS/Pasep injeta R$ 5,2 bilhões na economia para trabalhadores que podem sacar o abono salarial até 30 de dezembro. O pagamento encerra o calendário de 2026 para nascidos em novembro e dezembro e garante uma grana extra de até R$ 1.621 para quem atuou com carteira assinada ou em cargo público em 2024.

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Falta de requisitos exclui trabalhadores do lote final

A bolada do PIS/Pasep 2026 traz uma mudança decisiva nas regras que pegou muita gente de surpresa neste ciclo, o limite de renda mudou. Esqueça a antiga trava de até dois salários mínimos; agora, o abono exige renda média mensal de no máximo R$ 2.766 no ano-base de 2024. Quem ultrapassou esse limite por qualquer centavo fica de fora.

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Neste fecho de calendário do PIS/Pasep 2026, a divisão dos beneficiários mobiliza duas grandes instituições financeiras.

Iniciativa privada (PIS): 3.652.648 profissionais recebem pela Caixa Econômica Federal.

Servidores públicos (Pasep): 471.948 trabalhadores recebem pelo Banco do Brasil.

Nascidos em novembro e dezembro encerram pagamentos do PIS

Com esse grupo final de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encerra a maratona anual, batendo a marca de 25,4 milhões de brasileiros contemplados e R$ 32 bilhões injetados na economia ao longo do ano.

O valor do benefício no PIS/Pasep 2026 é proporcional aos meses trabalhados em 2024. Quem trabalhou 12 meses garante o topo de R$ 1.621, enquanto quem atuou por apenas 30 dias recebe a parcela mínima de R$ 136 (cada mês equivale a 1/12 do piso nacional).

Veja quem tem direito ao abono

Para garantir a grana do último lote do PIS/Pasep, os critérios exigem.

Cadastro prévio: mínimo de 5 anos de registro no PIS ou no Pasep.

Tempo de serviço: ao menos 30 dias trabalhados com carteira assinada ou em cargo público em 2024.

Limite salarial: média mensal de ganhos até R$ 2.766 no ano-base.

Dados em dia: o empregador precisa ter enviado as informações sem erros no eSocial ou na Rais.

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital mostra saldo do PIS

consulta rápida pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Baixe ou abra o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça login com seu CPF e senha da conta Gov.br.

Acesse a aba “Benefícios”, no menu inferior do aplicativo.

Selecione “Abono Salarial” para consultar o valor, a data de pagamento e a conta de destino.

Para trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento do PIS pode ser consultado pela Caixa, o banco também disponibiliza os aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa. Já os servidores públicos que recebem pelo Pasep, podem consultar pelo Banco do Brasil.

O dinheiro do último lote do PIS/Pasep cai direto na conta-corrente, poupança ou Poupança Social Digital para quem tem PIS na Caixa. Quem não tem conta pode sacar presencialmente com documento com foto nas lotéricas, agências, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Para os servidores, o Banco do Brasil realiza o crédito em conta, Pix ou TED, com opção de resgate presencial no balcão das agências. O alerta vale para todos os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro: o prazo limite e definitivo para o saque expira em 30 de dezembro de 2026.

Tags:

Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Pis/pasep

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