LOTE FINAL NA CONTA

PIS/Pasep libera até R$ 1.621 para nascidos em novembro e dezembro; saque termina em 30 de dezembro

Caixa e Banco do Brasil liberam abono referente ao ano-base 2024, veja como sacar

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:40

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

A liberação do último lote do PIS/Pasep injeta R$ 5,2 bilhões na economia para trabalhadores que podem sacar o abono salarial até 30 de dezembro. O pagamento encerra o calendário de 2026 para nascidos em novembro e dezembro e garante uma grana extra de até R$ 1.621 para quem atuou com carteira assinada ou em cargo público em 2024.

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Falta de requisitos exclui trabalhadores do lote final

A bolada do PIS/Pasep 2026 traz uma mudança decisiva nas regras que pegou muita gente de surpresa neste ciclo, o limite de renda mudou. Esqueça a antiga trava de até dois salários mínimos; agora, o abono exige renda média mensal de no máximo R$ 2.766 no ano-base de 2024. Quem ultrapassou esse limite por qualquer centavo fica de fora.

Neste fecho de calendário do PIS/Pasep 2026, a divisão dos beneficiários mobiliza duas grandes instituições financeiras.

Iniciativa privada (PIS): 3.652.648 profissionais recebem pela Caixa Econômica Federal.

Servidores públicos (Pasep): 471.948 trabalhadores recebem pelo Banco do Brasil.

Nascidos em novembro e dezembro encerram pagamentos do PIS

Com esse grupo final de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encerra a maratona anual, batendo a marca de 25,4 milhões de brasileiros contemplados e R$ 32 bilhões injetados na economia ao longo do ano.

O valor do benefício no PIS/Pasep 2026 é proporcional aos meses trabalhados em 2024. Quem trabalhou 12 meses garante o topo de R$ 1.621, enquanto quem atuou por apenas 30 dias recebe a parcela mínima de R$ 136 (cada mês equivale a 1/12 do piso nacional).

Veja quem tem direito ao abono

Para garantir a grana do último lote do PIS/Pasep, os critérios exigem.

Cadastro prévio: mínimo de 5 anos de registro no PIS ou no Pasep.

Tempo de serviço: ao menos 30 dias trabalhados com carteira assinada ou em cargo público em 2024.

Limite salarial: média mensal de ganhos até R$ 2.766 no ano-base.

Dados em dia: o empregador precisa ter enviado as informações sem erros no eSocial ou na Rais.

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital mostra saldo do PIS

A consulta rápida pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Baixe ou abra o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça login com seu CPF e senha da conta Gov.br.

Acesse a aba “Benefícios”, no menu inferior do aplicativo.

Selecione “Abono Salarial” para consultar o valor, a data de pagamento e a conta de destino.

Para trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento do PIS pode ser consultado pela Caixa, o banco também disponibiliza os aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa. Já os servidores públicos que recebem pelo Pasep, podem consultar pelo Banco do Brasil.

O dinheiro do último lote do PIS/Pasep cai direto na conta-corrente, poupança ou Poupança Social Digital para quem tem PIS na Caixa. Quem não tem conta pode sacar presencialmente com documento com foto nas lotéricas, agências, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.