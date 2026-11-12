BOLETIM ECONÔMICO

Pix bate recorde de 319 milhões de transações e movimenta R$ 180 bilhões em um dia

Sistema movimentou bilhões em apenas 24 horas; números do Banco Central mostram a dimensão da ferramenta, que também ganhou espaço entre pequenos negócios

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:05

Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix Crédito: IA/GEMINI

O Pix registrou 319,7 milhões de transações em um único dia e estabeleceu um novo recorde na última sexta-feira (6), segundo o Banco Central. As operações movimentaram R$ 180,5 bilhões, o segundo maior valor financeiro diário da história do sistema. O resultado também chama atenção para a presença dos pagamentos instantâneos no comércio, incluindo pequenos negócios e estabelecimentos da Bahia.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil 1 de 6

Pix supera recorde anterior de setembro

O novo resultado ultrapassou a marca anterior de 318,1 milhões de transações, registrada em 4 de setembro. Naquela ocasião, o volume financeiro chegou a R$ 186,89 bilhões.

Apesar de registrar mais operações em novembro, o sistema movimentou menos dinheiro do que no recorde anterior. A diferença mostra que a nova marca histórica foi alcançada pela quantidade de transferências, e não pelo valor total.

Pequenos negócios também utilizam o Pix

A presença do Pix no comércio aparece nos dados nacionais do Sebrae. Pesquisa realizada com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) aponta que quase seis em cada dez donos de pequenos negócios brasileiros utilizam a ferramenta como principal meio de recebimento das vendas.

O levantamento também mostra a preferência pelo Pix no pagamento de fornecedores. O resultado ajuda a contextualizar a importância do sistema para a rotina financeira de empreendedores, embora não represente exclusivamente o cenário baiano.

Quantos brasileiros utilizam o Pix?

No fim de outubro, o sistema acumulava 187,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas do Banco Central. Desse total, 168,8 milhões eram pessoas físicas e 19 milhões, pessoas jurídicas.

Em setembro, o volume financeiro movimentado pelo Pix chegou a R$ 3,81 trilhões, segundo os dados consolidados mais recentes.