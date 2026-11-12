Pix bate recorde de 319 milhões de transações e movimenta R$ 180 bilhões em um dia

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Juliana Rodrigues
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:05
O Pix registrou 319,7 milhões de transações em um único dia e estabeleceu um novo recorde na última sexta-feira (6), segundo o Banco Central. As operações movimentaram R$ 180,5 bilhões, o segundo maior valor financeiro diário da história do sistema. O resultado também chama atenção para a presença dos pagamentos instantâneos no comércio, incluindo pequenos negócios e estabelecimentos da Bahia.
Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil
O novo resultado ultrapassou a marca anterior de 318,1 milhões de transações, registrada em 4 de setembro. Naquela ocasião, o volume financeiro chegou a R$ 186,89 bilhões.
Apesar de registrar mais operações em novembro, o sistema movimentou menos dinheiro do que no recorde anterior. A diferença mostra que a nova marca histórica foi alcançada pela quantidade de transferências, e não pelo valor total.
A presença do Pix no comércio aparece nos dados nacionais do Sebrae. Pesquisa realizada com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) aponta que quase seis em cada dez donos de pequenos negócios brasileiros utilizam a ferramenta como principal meio de recebimento das vendas.
O levantamento também mostra a preferência pelo Pix no pagamento de fornecedores. O resultado ajuda a contextualizar a importância do sistema para a rotina financeira de empreendedores, embora não represente exclusivamente o cenário baiano.
No fim de outubro, o sistema acumulava 187,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas do Banco Central. Desse total, 168,8 milhões eram pessoas físicas e 19 milhões, pessoas jurídicas.
Em setembro, o volume financeiro movimentado pelo Pix chegou a R$ 3,81 trilhões, segundo os dados consolidados mais recentes.
O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil