Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pix bate recorde de 319 milhões de transações e movimenta R$ 180 bilhões em um dia

Sistema movimentou bilhões em apenas 24 horas; números do Banco Central mostram a dimensão da ferramenta, que também ganhou espaço entre pequenos negócios

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:05

o uso do Pix via CPF agora é critério de desempate para subir na fila da restituição, acelerando o depósito para quem quer receber o dinheiro logo nos primeiros lotes.
Mudança na Restituição do IR 2026 pode antecipar dinheiro via Pix Crédito: IA/GEMINI

O Pix registrou 319,7 milhões de transações em um único dia e estabeleceu um novo recorde na última sexta-feira (6), segundo o Banco Central. As operações movimentaram R$ 180,5 bilhões, o segundo maior valor financeiro diário da história do sistema. O resultado também chama atenção para a presença dos pagamentos instantâneos no comércio, incluindo pequenos negócios e estabelecimentos da Bahia.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
1 de 6
O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

Pix supera recorde anterior de setembro

O novo resultado ultrapassou a marca anterior de 318,1 milhões de transações, registrada em 4 de setembro. Naquela ocasião, o volume financeiro chegou a R$ 186,89 bilhões.

Apesar de registrar mais operações em novembro, o sistema movimentou menos dinheiro do que no recorde anterior. A diferença mostra que a nova marca histórica foi alcançada pela quantidade de transferências, e não pelo valor total.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pix de R$ 5 mil na conta dos MEIs: veja quando o benefício começa a ser pago

Pix poderá ser conectado à Europa para permitir transferências internacionais de dinheiro em segundos

Quase 10 milhões de baianos usaram Pix em um único mês; veja o que os dados revelam

Pequenos negócios também utilizam o Pix

A presença do Pix no comércio aparece nos dados nacionais do Sebrae. Pesquisa realizada com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) aponta que quase seis em cada dez donos de pequenos negócios brasileiros utilizam a ferramenta como principal meio de recebimento das vendas.

O levantamento também mostra a preferência pelo Pix no pagamento de fornecedores. O resultado ajuda a contextualizar a importância do sistema para a rotina financeira de empreendedores, embora não represente exclusivamente o cenário baiano.

Quantos brasileiros utilizam o Pix?

No fim de outubro, o sistema acumulava 187,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas do Banco Central. Desse total, 168,8 milhões eram pessoas físicas e 19 milhões, pessoas jurídicas.

Em setembro, o volume financeiro movimentado pelo Pix chegou a R$ 3,81 trilhões, segundo os dados consolidados mais recentes.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil

[Edicase]Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos (Imagem: Eterna Images | Shutterstock) por Imagem: Eterna Images | Shutterstock
[Edicase]Pix se consolida como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) por Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock
Pix por Shutterstock
1 de 3
[Edicase]Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos (Imagem: Eterna Images | Shutterstock) por Imagem: Eterna Images | Shutterstock

Tags:

Dinheiro Pix Banco Central Recorde

Mais recentes

Imagem - Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias

Gás do Povo tem prazo prorrogado até 2031 e mantém recarga gratuita para cerca de 15 milhões de famílias
Imagem - Guia de proteção doméstica ensina famílias a enfrentar emergências climáticas

Guia de proteção doméstica ensina famílias a enfrentar emergências climáticas
Imagem - Mudança no vale-refeição suspensa: entenda o impasse nas maquininhas e o impacto no seu bolso

Mudança no vale-refeição suspensa: entenda o impasse nas maquininhas e o impacto no seu bolso